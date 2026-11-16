Le Figaro: Η Γαλλία στηρίζει το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Le Figaro: Η Γαλλία στηρίζει το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Το κρίσιμο έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και τα εμπόδια από τις ελληνοτουρκικές αντιπαραθέσεις – H Figaro αναλύει τον ρόλο των Παρισίων και τα γαλλικά οικονομικά συμφέροντα
«Η ένταση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της εδώ και αρκετές ημέρες μεταξύ Αθήνας, Λευκωσίας και Άγκυρας. Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις». Αυτό είναι το σκηνικό που περιγράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σε εκτενές δημοσίευμά της για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την αυξανόμενη εμπλοκή της Γαλλίας στο έργο. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται ένα υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο μήκους 1.208 χιλιομέτρων, το οποίο προορίζεται να συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και το Ισραήλ.
Το έργο, συνολικού κόστους 1,9 δισ. ευρώ, υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και προωθείται με τη συμμετοχή γαλλικών συμφερόντων, όπως η Nexans, που θα προμηθεύσει τα καλώδια, και το επενδυτικό ταμείο Meridiam, βασικός μέτοχος και κύριος χρηματοδότης. Ωστόσο, παραμένει παγωμένο από το 2024 λόγω των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το έργο, συνολικού κόστους 1,9 δισ. ευρώ, υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και προωθείται με τη συμμετοχή γαλλικών συμφερόντων, όπως η Nexans, που θα προμηθεύσει τα καλώδια, και το επενδυτικό ταμείο Meridiam, βασικός μέτοχος και κύριος χρηματοδότης. Ωστόσο, παραμένει παγωμένο από το 2024 λόγω των θαλάσσιων διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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