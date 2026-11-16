Χαλουλάκος και Φράγκος στο Business Stories: Δορυφόροι made in Greece – Το εργοστάσιο που ετοιμάζεται στην Αττική και οι επενδύσεις που έρχονται

Ο κ. Στέλιος Φράγκος, επικεφαλής του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, και ο κ. Βασίλης Χαλουλάκος, CEO της ICEYE Hellas, συναντιούνται στο B.S. μετά την επένδυση των 35 εκατ. του Ταμείου στη διαστημική εταιρεία - Το σχέδιο για την παραγωγή έως 150 δορυφόρων τον χρόνο στην Ελλάδα