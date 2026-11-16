Χαλουλάκος και Φράγκος στο Business Stories: Δορυφόροι made in Greece – Το εργοστάσιο που ετοιμάζεται στην Αττική και οι επενδύσεις που έρχονται
Χαλουλάκος και Φράγκος στο Business Stories: Δορυφόροι made in Greece – Το εργοστάσιο που ετοιμάζεται στην Αττική και οι επενδύσεις που έρχονται
Ο κ. Στέλιος Φράγκος, επικεφαλής του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, και ο κ. Βασίλης Χαλουλάκος, CEO της ICEYE Hellas, συναντιούνται στο B.S. μετά την επένδυση των 35 εκατ. του Ταμείου στη διαστημική εταιρεία - Το σχέδιο για την παραγωγή έως 150 δορυφόρων τον χρόνο στην Ελλάδα
Ένα εργοστάσιο στην Αττική που θα μπορεί να κατασκευάζει έως 150 δορυφόρους τον χρόνο για ολόκληρο τον κόσμο, με μια επένδυση που μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό προσεγγίζει την τάξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται στα σχέδια της φινλανδικής ICEYE.
Η εταιρεία είναι πλέον πολύ κοντά στην επιλογή της τοποθεσίας, ενώ την ίδια ώρα το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που επένδυσε 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δεύτερη επενδυτική του συμφωνία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η εταιρεία είναι πλέον πολύ κοντά στην επιλογή της τοποθεσίας, ενώ την ίδια ώρα το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που επένδυσε 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δεύτερη επενδυτική του συμφωνία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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