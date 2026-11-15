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Ουγγαρία: Οι μυστικοί φάκελοι του κομμουνιστικού καθεστώτος άνοιξαν και προκαλούν πολιτικό σεισμό – Ο Πούσκας και η νομπελίστρια
Ουγγαρία: Οι μυστικοί φάκελοι του κομμουνιστικού καθεστώτος άνοιξαν και προκαλούν πολιτικό σεισμό – Ο Πούσκας και η νομπελίστρια
Η δημοσιοποίηση των μυστικών αρχείων του κομμουνιστικού καθεστώτος προκαλεί θύελλα στην Ουγγαρία — Λανθασμένες καταχωρίσεις, γνωστά ονόματα και χιλιάδες χαμένοι φάκελοι δοκιμάζουν την κυβέρνηση Μάγιαρ και ανοίγουν ξανά τις πληγές του παρελθόντος
Η απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα τους απόρρητους φακέλους των συνεργατών των μυστικών υπηρεσιών επί κομμουνιστικού καθεστώτος εξελίσσεται σε μια πολύ πιο περίπλοκη και πολιτικά επώδυνη διαδικασία από εκείνη που είχε σχεδιάσει ο πρωθυπουργός, Πέτερ Μάγιαρ.
Η πρωτοβουλία, που αποσκοπούσε στο να κλείσει ένας από τους πιο σκοτεινούς λογαριασμούς της σύγχρονης ουγγρικής ιστορίας, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, λανθασμένες κατηγορίες και αμφισβητήσεις για την αξιοπιστία των στοιχείων. Αντί για την εθνική συμφιλίωση που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ο Μάγιαρ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από το κοινοβούλιο, ενώ ο επικεφαλής των αρχείων εθνικής ασφάλειας προσφέρθηκε να παραιτηθεί.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πρωτοβουλία, που αποσκοπούσε στο να κλείσει ένας από τους πιο σκοτεινούς λογαριασμούς της σύγχρονης ουγγρικής ιστορίας, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, λανθασμένες κατηγορίες και αμφισβητήσεις για την αξιοπιστία των στοιχείων. Αντί για την εθνική συμφιλίωση που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ο Μάγιαρ αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από το κοινοβούλιο, ενώ ο επικεφαλής των αρχείων εθνικής ασφάλειας προσφέρθηκε να παραιτηθεί.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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