Ουγγαρία: Οι μυστικοί φάκελοι του κομμουνιστικού καθεστώτος άνοιξαν και προκαλούν πολιτικό σεισμό – Ο Πούσκας και η νομπελίστρια

Η δημοσιοποίηση των μυστικών αρχείων του κομμουνιστικού καθεστώτος προκαλεί θύελλα στην Ουγγαρία — Λανθασμένες καταχωρίσεις, γνωστά ονόματα και χιλιάδες χαμένοι φάκελοι δοκιμάζουν την κυβέρνηση Μάγιαρ και ανοίγουν ξανά τις πληγές του παρελθόντος