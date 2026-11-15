Πολίν Καρπίδα: Σε δημοπρασία 70 εντυπωσιακά κοσμήματα της θρυλικής συλλέκτριας τέχνης

Ο οίκος Sotheby’s στη Νέα Υόρκη δημοπρατεί 70 κοσμήματα της συλλέκτριας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 10 εκατ. δολαρίων, φωτίζοντας μια προσωπική πλευρά της ζωής της