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Πολίν Καρπίδα: Σε δημοπρασία 70 εντυπωσιακά κοσμήματα της θρυλικής συλλέκτριας τέχνης
Πολίν Καρπίδα: Σε δημοπρασία 70 εντυπωσιακά κοσμήματα της θρυλικής συλλέκτριας τέχνης
Ο οίκος Sotheby’s στη Νέα Υόρκη δημοπρατεί 70 κοσμήματα της συλλέκτριας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 10 εκατ. δολαρίων, φωτίζοντας μια προσωπική πλευρά της ζωής της
Για δεκαετίες, η Πολίν Καρπίδα δημιουργούσε γύρω της έναν κόσμο γεμάτο τέχνη: από τους πίνακες των υπερρεαλιστών μέχρι τα έπιπλα που ανέθετε σε αγαπημένους της δημιουργούς και τα κοσμήματα που επέλεγε να φορέσει. Το προσωπικό της γούστο συνέδεε αυτές τις διαφορετικές συλλογές, με σταθερή προτίμηση στο χρώμα, τη φαντασία και το ασυνήθιστο. Στις 8 Δεκεμβρίου 2026, ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s θα παρουσιάσει στη Νέα Υόρκη τη συλλογή κοσμημάτων της, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαδρομή της Βρετανίδας συλλέκτριας που συνδέθηκε στενά με την Ελλάδα.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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