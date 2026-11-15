Θέρμανση σε σπίτι 100 τ.μ.: Πόσο κοστίζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικά συστήματα

Η θέρμανση κατοικίας 100 τετραγωνικών παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις κόστους ανάλογα με το σύστημα, την απόδοση και το τιμολόγιο. Αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά ξεχωρίζουν, αλλά η τελική επιλογή απαιτεί συνυπολογισμό εγκατάστασης, πρόσθετων χρεώσεων και πραγματικών αναγκών κάθε νοικοκυριού