Θέρμανση σε σπίτι 100 τ.μ.: Πόσο κοστίζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικά συστήματα
Θέρμανση σε σπίτι 100 τ.μ.: Πόσο κοστίζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικά συστήματα
Η θέρμανση κατοικίας 100 τετραγωνικών παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις κόστους ανάλογα με το σύστημα, την απόδοση και το τιμολόγιο. Αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά ξεχωρίζουν, αλλά η τελική επιλογή απαιτεί συνυπολογισμό εγκατάστασης, πρόσθετων χρεώσεων και πραγματικών αναγκών κάθε νοικοκυριού
Η επιλογή συστήματος θέρμανσης μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον χειμερινό προϋπολογισμό μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων. Για την ίδια ποσότητα θερμότητας, η δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την απόδοση του εξοπλισμού και την τιμή της ενέργειας. Μια οικονομική κιλοβατώρα, άλλωστε, δεν συνεπάγεται πάντοτε οικονομική θέρμανση: καθοριστικό είναι πόση θερμότητα παράγει κάθε συσκευή με την ενέργεια που καταναλώνει.
Στο ενδεικτικό παράδειγμα, η αντλία θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter εμφανίζουν το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με συγκεκριμένη σταθερή χρέωση, ενώ πετρέλαιο και ηλεκτρικά σώματα αντίστασης απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη. Η κατάταξη, όμως, χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς δεν περιλαμβάνουν όλες οι τιμές τις ίδιες επιβαρύνσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στο ενδεικτικό παράδειγμα, η αντλία θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter εμφανίζουν το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Ακολουθεί το φυσικό αέριο με συγκεκριμένη σταθερή χρέωση, ενώ πετρέλαιο και ηλεκτρικά σώματα αντίστασης απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη. Η κατάταξη, όμως, χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς δεν περιλαμβάνουν όλες οι τιμές τις ίδιες επιβαρύνσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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