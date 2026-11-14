Black Friday: Τα επτά σημάδια που αποκαλύπτουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα-απάτη

Η Black Friday στις 27 Νοεμβρίου φέρνει μεγάλες εκπτώσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρονικής απάτης - Τα επτά προειδοποιητικά σημάδια των ψεύτικων καταστημάτων, οι ασφαλείς συναλλαγές και οι κινήσεις για την προστασία των καταναλωτών