Black Friday: Τα επτά σημάδια που αποκαλύπτουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα-απάτη
Black Friday: Τα επτά σημάδια που αποκαλύπτουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα-απάτη
Η Black Friday στις 27 Νοεμβρίου φέρνει μεγάλες εκπτώσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρονικής απάτης - Τα επτά προειδοποιητικά σημάδια των ψεύτικων καταστημάτων, οι ασφαλείς συναλλαγές και οι κινήσεις για την προστασία των καταναλωτών
Μια προσφορά που μοιάζει αδύνατο να είναι πραγματική, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με εντυπωσιακές εκπτώσεις ή ένα διαφημιστικό μήνυμα που υπόσχεται εξαιρετικά χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβει μια καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη. Καθώς πλησιάζει η Black Friday της 27ης Νοεμβρίου 2026, οι καταναλωτές καλούνται να αξιολογούν με μεγαλύτερη προσοχή τις προσφορές που συναντούν στο διαδίκτυο.
Η αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στα ηλεκτρονικά καταστήματα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και για επιτήδειους που επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα. Οι μέθοδοι εξαπάτησης γίνονται ολοένα πιο πειστικές, με αποτέλεσμα ένα ψεύτικο e-shop να μην είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί με την πρώτη ματιά.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένων κυβερνοαπειλών, η βιασύνη και ο ενθουσιασμός για μια μεγάλη έκπτωση μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Ο προσεκτικός έλεγχος πριν από την πληρωμή αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς αγορές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στα ηλεκτρονικά καταστήματα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες και για επιτήδειους που επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά δεδομένα. Οι μέθοδοι εξαπάτησης γίνονται ολοένα πιο πειστικές, με αποτέλεσμα ένα ψεύτικο e-shop να μην είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί με την πρώτη ματιά.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένων κυβερνοαπειλών, η βιασύνη και ο ενθουσιασμός για μια μεγάλη έκπτωση μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Ο προσεκτικός έλεγχος πριν από την πληρωμή αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλείς αγορές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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