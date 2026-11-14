Nvidia: Νέος πονοκέφαλος μετά την πτώση του Χουάνγκ – Το ασφαλιστικό κενό των 900 εκατ. δολαρίων και ο φόβος αγωγών

Σύμφωνα με τους Financial Times η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ φέρνει νέους νομικούς κινδύνους για τη Nvidia – Το κενό στην ασφαλιστική κάλυψη των 900 εκατ. δολαρίων και οι πιθανές αγωγές μετόχων που απειλούν τον τεχνολογικό κολοσσό