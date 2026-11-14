Nvidia: Νέος πονοκέφαλος μετά την πτώση του Χουάνγκ – Το ασφαλιστικό κενό των 900 εκατ. δολαρίων και ο φόβος αγωγών
Nvidia: Νέος πονοκέφαλος μετά την πτώση του Χουάνγκ – Το ασφαλιστικό κενό των 900 εκατ. δολαρίων και ο φόβος αγωγών
Σύμφωνα με τους Financial Times η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ φέρνει νέους νομικούς κινδύνους για τη Nvidia – Το κενό στην ασφαλιστική κάλυψη των 900 εκατ. δολαρίων και οι πιθανές αγωγές μετόχων που απειλούν τον τεχνολογικό κολοσσό
Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέων δικαστικών διεκδικήσεων, καθώς η αποχώρηση του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ασφαλιστική προστασία του τεχνολογικού κολοσσού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών δεν διαθέτει έναν διαδεδομένο τύπο ασφαλιστικής κάλυψης που προστατεύει τις εισηγμένες επιχειρήσεις από αγωγές οι οποίες σχετίζονται με τις πράξεις και τις αποφάσεις των στελεχών τους.
Παρότι η Nvidia έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη ύψους έως 900 εκατ. δολαρίων για την προστασία της προσωπικής περιουσίας των ανώτατων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, δεν διαθέτει την αντίστοιχη κάλυψη που θα προστάτευε την ίδια την εταιρεία από αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα λόγω της συμπεριφοράς των διοικούντων της. Αυτό ανέφεραν στους Financial Times δύο πρόσωπα με γνώση των ασφαλιστικών συμβολαίων της.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ την Πέμπτη, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του. Είχε προηγηθεί η παραδοχή του ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών δεν διαθέτει έναν διαδεδομένο τύπο ασφαλιστικής κάλυψης που προστατεύει τις εισηγμένες επιχειρήσεις από αγωγές οι οποίες σχετίζονται με τις πράξεις και τις αποφάσεις των στελεχών τους.
Παρότι η Nvidia έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη ύψους έως 900 εκατ. δολαρίων για την προστασία της προσωπικής περιουσίας των ανώτατων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, δεν διαθέτει την αντίστοιχη κάλυψη που θα προστάτευε την ίδια την εταιρεία από αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα λόγω της συμπεριφοράς των διοικούντων της. Αυτό ανέφεραν στους Financial Times δύο πρόσωπα με γνώση των ασφαλιστικών συμβολαίων της.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ την Πέμπτη, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του. Είχε προηγηθεί η παραδοχή του ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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