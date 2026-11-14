Θα μείνουν οι ελιές στα δέντρα; Η μεγάλη κρίση του ελληνικού λαδιού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα μείνουν οι ελιές στα δέντρα; Η μεγάλη κρίση του ελληνικού λαδιού

Η συγκομιδή της ελιάς, άλλοτε ευλογία για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, εξελίσσεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Γιατί ολοένα περισσότεροι παραγωγοί σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη σοδειά τους;

Θα μείνουν οι ελιές στα δέντρα; Η μεγάλη κρίση του ελληνικού λαδιού
UPD:
Οι πρώτες μέρες του χειμώνα είχαν πάντα αυτή τη μυρωδιά. Ζεστός κοκκινιστός κόκορας, μαγειρεμένος από τη μητέρα, παρέα στρωμένη κάτω από την καρότσα του τρακτέρ, μυρωδιά από βροχή και γύρω πανιά και σακιά με τον καρπό. Η ξαφνική μπόρα είχε διακόψει τις εργασίες, τα ραβδιά είχαν σταματήσει να χτυπούν, ο κλαδούχος απολάμβανε τη γενναιότερη μερίδα του άλλοτε περήφανου πτηνού και ο γεροντότερος, αυτοδιορισμένος ειδικός επί των μετεωρολογικών, κοιτούσε μακριά, πέρα από τους χθαμαλούς λόφους της Ηλείας, προσπαθώντας να προβλέψει τα καπρίτσια του Ιονίου.

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