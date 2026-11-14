Nvidia: Οι 600.000 πράκτορες της κινεζικής κατασκοπείας και το σκάνδαλο Χουάνγκ – Τι αποκαλύπτει η WSJ

Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πώς δρα η μηχανή των κινεζικών επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών που φτάνει έως και σε πανεπιστημιακούς - Oι υποψίες για την Άλις Χουάνγκ και ο φόβος της Ουάσιγκτον για διαρροή κρίσιμων τεχνολογικών μυστικών - Tι λέει ο απόστρατος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Νίκολας Ευθυμιάδης