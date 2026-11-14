Nvidia: Οι 600.000 πράκτορες της κινεζικής κατασκοπείας και το σκάνδαλο Χουάνγκ – Τι αποκαλύπτει η WSJ
Nvidia: Οι 600.000 πράκτορες της κινεζικής κατασκοπείας και το σκάνδαλο Χουάνγκ – Τι αποκαλύπτει η WSJ
Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πώς δρα η μηχανή των κινεζικών επιχειρήσεων συλλογής πληροφοριών που φτάνει έως και σε πανεπιστημιακούς - Oι υποψίες για την Άλις Χουάνγκ και ο φόβος της Ουάσιγκτον για διαρροή κρίσιμων τεχνολογικών μυστικών - Tι λέει ο απόστρατος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Νίκολας Ευθυμιάδης
Η υπόθεση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα εταιρικό σκάνδαλο με προσωπικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις. Έχει εξελιχθεί σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας στο προσκήνιο τις καταγγελίες για ένα τεράστιο κινεζικό δίκτυο κατασκοπείας, το οποίο επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες του κόσμου.
Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώην επικεφαλής του κολοσσού των ημιαγωγών να βρέθηκε στο στόχαστρο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών μέσω της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματική συνεργάτιδά του που φέρεται να συνδέεται με το Πεκίνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώην επικεφαλής του κολοσσού των ημιαγωγών να βρέθηκε στο στόχαστρο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών μέσω της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματική συνεργάτιδά του που φέρεται να συνδέεται με το Πεκίνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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