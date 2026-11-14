Ο 26χρονος Ελληνας «Ελον Μασκ» ζει στην Ελβετία και κλείνει συμβόλαια εκατομμυρίων με αεροδρόμια, αεροπορικές και σούπερ μάρκετ
Ο 26χρονος Ελληνας «Ελον Μασκ» ζει στην Ελβετία και κλείνει συμβόλαια εκατομμυρίων με αεροδρόμια, αεροπορικές και σούπερ μάρκετ
Φαινόμενο κάτω από τα 30, ο Έλληνας της διασποράς που θωρακίζει τις κρίσιμες υποδομές με τεχνητή νοημοσύνη προστατεύοντας από πλημμύρες, πυρκαγιές και κυβερνοεπιθέσεις
Είναι οπαδός της τεχνολογίας και φαινόμενο. Ο Γιώργος Olowson (Όλοφσον) παρά τα 26 του χρόνια, έχει ένα απίθανο success story, πηγή έμπνευσης για πολλούς νέους. Μεγάλωσε στο Αμβούργο, περνούσε τα καλοκαίρια του στην Κρήτη και προσλήφθηκε από την IBM αμέσως μετά το σχολείο. Σήμερα είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Phylax Intelligence, μιας ευρωπαϊκής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα κοντά στη Ζυρίχη. Η συγκεκριμένη εταιρεία με βάση την τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις ομάδες που προστατεύουν δίκτυα ενέργειας, ύδρευση, αεροδρόμια και πόλεις να βλέπουν επερχόμενους κινδύνους και να ενεργούν ταχύτερα. Η Phylax συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας της Ελβετίας για την επόμενη γενιά συστημάτων αντιμετώπισης drones και ο Olowson δημιουργεί θέσεις εργασίας για νέους που αγαπούν την υψηλή τεχνολογία και διαθέτουν σχετικές γνώσεις.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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