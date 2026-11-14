Self lifting: 6 αναίμακτοι και ανέξοδοι τρόποι για να ανορθώσετε το πρόσωπό σας
Self lifting: 6 αναίμακτοι και ανέξοδοι τρόποι για να ανορθώσετε το πρόσωπό σας
Από αρχαίες τεχνικές ως σύγχρονες μεθόδους μασάζ, μπορείτε να επιτύχετε σύσφιξη, λάμψη και αναζωογόνηση χωρίς νυστέρι, αλλά και χωρίς έξοδα
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κι αν σταθούμε για να ακούσουμε, το μήνυμα έρχεται από παντού: το κυνήγι της «αιώνιας νεότητας» έχει αρχίσει να κουράζει. Τα τελευταία χρόνια η τάση είναι να μην προσπαθούμε να σβήσουμε κάθε γραμμή έκφρασης λες και είμαστε κέρινα ομοιώματα, αλλά να εξερευνήσουμε έννοιες όπως το slow ageing και το healthy ageing, δηλαδή μια επιδερμίδα που δείχνει στα καλύτερά της, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται. Κάπου εδώ, η επιστροφή στη βάση είναι μάλλον μονόδρομος. Πριν εφευρεθούν τα laser, τα ενέσιμα και το lifting, υπήρχαν μέθοδοι που βασίζονταν αποκλειστικά στην ανατομία, τη μηχανική πίεση των χεριών και τη λεμφική αποσυμφόρηση. Κυρίως, όμως, παρέμειναν δημοφιλείς επειδή στηρίζονταν στην παρατήρηση: οι τεχνικές αυτές επιβίωσαν επειδή προσέφεραν πραγματική αναζωογόνηση. Σήμερα τις εξερευνούμε ξανά, ενώ υπάρχει η τάση να τις εμπλουτίσουμε, με όπλο τη σύγχρονη, πιο ολοκληρωμένη γνώση για την ανατομία του προσώπου.
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