Το DNA του Χίτλερ: Τι αποκάλυψε η επιστήμη
Το DNA του Χίτλερ: Τι αποκάλυψε η επιστήμη
Το αιματοβαμμένο ύφασμα, η ανατομία, η προδιάθεση για ψυχικές παθήσεις και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δικτάτορα που προέκυψαν από γενετική ανάλυση
UPD:
Ήταν γύρω στις 15:30 της 30ής Απριλίου του 1945 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ έβαλε τέλος στη ζωή του, στο υπόγειο καταφύγιό του, κάτω από την Καγκελαρία του Βερολίνου. Σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, πήρε στα χέρια του το πιστόλι του και, αφού έσπασε μια κάψουλα κυανίου με τα δόντια του, έπεσε νεκρός με μια σφαίρα στον κρόταφο. Η Εύα Μπράουν, την οποία είχε παντρευτεί μόλις την προηγούμενη ημέρα, έβαλε με τη σειρά της τέλος στη ζωή της, καταπίνοντας κυάνιο. Όλα αυτά, τη στιγμή που οι σοβιετικές δυνάμεις είχαν ήδη φτάσει στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του Γερμανού δικτάτορα, τα άψυχα σώματά τους μεταφέρθηκαν έξω από το καταφύγιο και αποτεφρώθηκαν. Οκτώ ημέρες αργότερα, στις 8 Μαΐου 1945, σήμανε το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου.
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