Κυβερνητική ρήξη στη Γερμανία καθυστερεί τη διαδοχή Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Οι εσωτερικές διαφωνίες στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας καθυστερούν την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς το Βερολίνο αδυνατεί μέχρι στιγμής να καταλήξει σε κοινά αποδεκτό υποψήφιο για μία από τις τρεις θέσεις που πρέπει να ανανεωθούν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της τράπεζας, εντός του 2027.Η εκκρεμότητα αυτή αναγκάζει το Παρίσι και τις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Ευρωζώνης να περιμένουν τις αποφάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, την ώρα που κερδίζει έδαφος ένα σχέδιο συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ, στη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ.Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, εκφράζοντας ωστόσο την πρόθεση του Βερολίνου να παρουσιάσει τον υποψήφιό του την επόμενη εβδομάδα.«Σκοπεύουμε να υποβάλουμε τη γερμανική πρόταση την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Οι συμφωνίες βρίσκονται υπό προετοιμασία, αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».