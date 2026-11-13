Nvidia: Ποιος θα διαδεχθεί τον Χουάνγκ – Τα φαβορί, ο εκλεκτός του Τραμπ και η κόρη-αουτσάιντερ
Nvidia: Ποιος θα διαδεχθεί τον Χουάνγκ – Τα φαβορί, ο εκλεκτός του Τραμπ και η κόρη-αουτσάιντερ
Η Nvidia αναζητεί τον διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση - Στο προσκήνιο στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, οι επιλογές των αγορών προβλέψεων και η κόρη του ιδρυτή
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών παραμένει η Nvidia με το βάρος να μετατοπίζεται στον εντοπισμό του ανθρώπου που θα αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο της αντικατάστασης του Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών μετά από 33 χρόνια επιτυχημένης πορείας.
Για την ώρα, η διοίκηση κάλυψε το κενό ορίζοντας προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, προσέλαβε εξωτερική εταιρεία αναζήτησης ανώτατων στελεχών, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει εξονυχιστικά τους πιθανούς δελφίνους τόσο από τους κόλπους της εταιρείας, όσο και από την ευρύτερη αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Για την ώρα, η διοίκηση κάλυψε το κενό ορίζοντας προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, προσέλαβε εξωτερική εταιρεία αναζήτησης ανώτατων στελεχών, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει εξονυχιστικά τους πιθανούς δελφίνους τόσο από τους κόλπους της εταιρείας, όσο και από την ευρύτερη αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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