Nvidia: Ποιος θα διαδεχθεί τον Χουάνγκ – Τα φαβορί, ο εκλεκτός του Τραμπ και η κόρη-αουτσάιντερ

Η Nvidia αναζητεί τον διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κολέτ Κρες να αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση - Στο προσκήνιο στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, οι επιλογές των αγορών προβλέψεων και η κόρη του ιδρυτή