Amazon: Το μυστικό σχέδιο για να μην εγκαταλείπουν οι καταναλωτές τον ιστότοπό της
Amazon: Το μυστικό σχέδιο για να μην εγκαταλείπουν οι καταναλωτές τον ιστότοπό της
Με αυτόν τον τρόπο, η Amazon θα μπορούσε να μετατραπεί στο «κατάστημα των πάντων», προσφέροντας αναλυτικές πληροφορίες για μια τεράστια γκάμα προϊόντων και αμφισβητώντας την κυριαρχία της Google στις διαδικτυακές αναζητήσεις - OpenAI: Παρουσιάζει το ChatGPT Wallet, που επιτρέπει στους AI agents να πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των χρηστών
Η Amazon έχει ένα μυστικό σχέδιο για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται ποτέ να εγκαταλείπουν τον ιστότοπό της: να συγκεντρώσει υπό τον έλεγχό της τις πληροφορίες για τα προϊόντα όλου του κόσμου.
Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «World Product Graph», αποσκοπεί στη συγκέντρωση δεδομένων για σχεδόν κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στον πλανήτη, ανεξάρτητα από το αν το εμπορεύεται η ίδια η Amazon ή όχι, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που εξέτασε το Reuters και με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.
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Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «World Product Graph», αποσκοπεί στη συγκέντρωση δεδομένων για σχεδόν κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στον πλανήτη, ανεξάρτητα από το αν το εμπορεύεται η ίδια η Amazon ή όχι, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που εξέτασε το Reuters και με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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