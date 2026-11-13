Amazon: Το μυστικό σχέδιο για να μην εγκαταλείπουν οι καταναλωτές τον ιστότοπό της

Με αυτόν τον τρόπο, η Amazon θα μπορούσε να μετατραπεί στο «κατάστημα των πάντων», προσφέροντας αναλυτικές πληροφορίες για μια τεράστια γκάμα προϊόντων και αμφισβητώντας την κυριαρχία της Google στις διαδικτυακές αναζητήσεις - OpenAI: Παρουσιάζει το ChatGPT Wallet, που επιτρέπει στους AI agents να πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των χρηστών