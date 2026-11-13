Ο έρωτας ψάχνει νέα εφαρμογή: Σε ποια dating apps λένε «ναι» οι χρήστες

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«Χρησιμοποιεί ακόμα ο κόσμος εφαρμογές για να γνωρίσει συντρόφους;». Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται συχνά στις παρέες, όταν κάποιος αναφέρει ότι έκανε το περίφημο match σε μία από τις πιο δημοφιλείς dating apps, δηλαδή ότι ταίριαξε με κάποιον άλλο χρήστη. Η απορία δεν είναι τυχαία. Η εικόνα αρχίζει να αλλάζει στον ψηφιακό κόσμο των γνωριμιών. Έπειτα από χρόνια εύκολης απόρριψης με ατελείωτα swipes, οι άνθρωποι αναζητούν ουσιαστική επαφή, η οποία αποδεικνύεται πιο σύνθετη από ένα απλό πάτημα στην οθόνη.Συναλλαγή και όχι έρωταςΑπό έρευνα που διεξήχθη από την εταιρία δημοσκοπήσεων The Harris Poll, σε δείγμα σχεδόν 2.200 Αμερικανών ηλικίας άνω των 18 ετών, προκύπτει ότι το 67% δεν χρησιμοποιεί καμία εφαρμογή. Την ίδια στιγμή, το 77% τις θεωρεί περισσότερο «παζάρι», παρά περιβάλλον όπου μπορεί να προκύψει μια ιστορία αγάπης. Επτά στους δέκα δηλώνουν ότι οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν μετατρέψει τον έρωτα σε συναλλαγή, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) χαρακτηρίζουν «ντροπιαστικό» αυτόν τον τρόπο γνωριμιών. Μοιάζει σαν ο έρωτας να επιστρέφει στην αναλογική μορφή του, καθώς οι περισσότεροι αναζητούν ταίρι στον πραγματικό κι όχι στον ψηφιακό κόσμο.Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι οι εφαρμογές έχουν χάσει τη σημασία τους. Εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους για τη δημιουργία σχέσεων για τουλάχιστον ένα στα τέσσερα ζευγάρια. Παρ΄όλα αυτά, πολλοί είναι όσοι αναφέρουν δυσαρέσκεια από τη χρήση τους. Η δυσκολία να βρουν έναν άνθρωπο που θα μπορέσουν να αναπτύξουν μια ουσιαστική επαφή, ο επιφανειακός κι ευκαιριακός τρόπος με τον οποίο αρκετοί αντιμετωπίζουν τις γνωριμίες, αλλά και η αβεβαιότητα για την πραγματική ταυτότητα των συνομιλητών τους, δημιουργούν ένα κλίμα που συχνά αποθαρρύνει όσους αναζητούν μια σταθερή σχέση. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Telematics and Informatics για την οποία αναλύθηκαν δεδομένα από περίπου 6.700 ανθρώπους σε 50 διαφορετικές χώρες, το 16% των συμμετεχόντων γνώρισε τον σύντροφό του διαδικτυακά. Το ποσοστό έφτασε στο 21% μεταξύ όσων ξεκίνησαν τη σχέση τους με αυτόν τον τρόπο από το 2010 και έπειτα. Όσοι, πάντως, γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογών ανέφεραν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση τους σε σύγκριση με εκείνους που γνωρίστηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο.Όταν άλλοι αποφασίζουν για εσέναΗ απογοήτευση από τις γνωστές εφαρμογές δεν οδηγεί, ωστόσο, αποκλειστικά στην απομάκρυνση από τον ψηφιακό κόσμο. Στρέφει το κοινό σε άλλες. Σε όσες υπόσχονται να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Κάποιες επιστρατεύουν την ανθρώπινη κρίση, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στον αλγόριθμο, και μετατρέπουν τους ίδιους τους χρήστες σε «προξενήτρες». Ανάμεσα σε αυτές η Rivet, την οποία λάνσαρε πριν περίπου ένα μήνα η πρώην διευθύντρια του Tinder και του Match Group, Τάρου Καπούρ, αφού προηγουμένως συγκέντρωσε 10 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξή της. Σύμφωνα με τη δημιουργό της, πρόκειται για ένα δίκτυο γνωριμιών στο οποίο πραγματικοί άνθρωποι βοηθούν άλλους να βρουν την αγάπη.Οι χρήστες εγγράφονται ως Daters ή Matchers. Οι πρώτοι αναζητούν σύντροφο, ενώ οι δεύτεροι αναλαμβάνουν τον ρόλο του ψηφιακού προξενητή, αξιολογώντας αν δύο υποψήφιοι θα μπορούσαν να ταιριάξουν. Εξετάζουν τα ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις προτιμήσεις τους και στη συνέχεια ψηφίζουν. Με ένα κλικ σε μια ροζ καρδιά εγκρίνουν το πιθανό ταίριασμα, ενώ με ένα «Χ» το απορρίπτουν. Οι Matchers επιβραβεύονται για τη συμβολή τους και η ανταμοιβή μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα ή δωροκάρτες. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το ποσοστό των ανθρώπων που ψήφισαν θετικά, ενώ λαμβάνουν και μια σύντομη εξήγηση της αξιολόγησης. Τα ζευγάρια που συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν διαδικτυακά και να αποφασίσουν αν θέλουν να ξεκινήσουν μια συζήτηση.Όπως εξηγεί η Καπούρ, οι άνθρωποι κατανοούν τη χημεία και τη συμβατότητα με τρόπο που κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί. Έτσι, οι άλλοι μπορούν να λειτουργήσουν σαν πολύτιμο εργαλείο για μια ουσιαστική σύνδεση. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της εφαρμογής, το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν να βοηθήσει έναν άγνωστο να βρει ταίρι, με την προϋπόθεση να διατηρήσει την ανωνυμία του και η τελική απόφαση να ληφθεί από το ίδιο το ζευγάρι.Ο έρωτας περνάει μέσα από τα μηνύματαΗ εφαρμογή Ditto ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή από την Rivet. Η υπηρεσία που παρέχεται προς το παρόν δωρεάν, απευθύνεται κυρίως στη Γενιά Ζ και μεταφέρει τις γνωριμίες σε ένα περιβάλλον γνώριμο για νεότερους: τα μηνύματα. Αναπτύχθηκε από τους Άλεν Γουάνγκ και Έρικ Λιου, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ για να ασχοληθούν με την εφαρμογή, συγκεντρώνοντας περίπου 9 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξή της. Αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για το βασικό φιλτράρισμα των υποψηφίων και είναι διαθέσιμη μέχρι στιγμής σε φοιτητές ορισμένων πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας. Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές γνωριμιών, δε ζητά από τους χρήστες να δημιουργήσουν προφίλ, να ανεβάσουν φωτογραφίες ή να απορρίψουν υποψηφίους με swipes. Βασίζεται στο iMessage και προγραμματίζει πραγματικά ραντεβού.Ο χρήστης στέλνει μήνυμα στην εφαρμογή αναφέροντας πότε είναι ελεύθερος και τι ακριβώς αναζητά. Για παράδειγμα «θέλω να βγω με κάποιον που θα μου φέρει λουλούδια στο πρώτο ραντεβού». Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνει ημερομηνία, ώρα και τόπο του ραντεβού, καθώς και φωτογραφία του υποψηφίου που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη και είναι μέλος της εφαρμογής. Μετά τη συνάντηση, η Ditto συγκεντρώνει σχόλια, τα οποία ενσωματώνει στο προφίλ του χρήστη για να βελτιώσει τα μελλοντικά ταιριάσματα. Με αυτόν τον τρόπο, η αναζήτηση είναι εξατομικευμένη. Ταυτόχρονα, αφαιρείται το άγχος από τις αμήχανες συνομιλίες όπως σε άλλες πλατφόρμες. «Όταν αφαιρείται το swipe και το chatting, αφαιρείται μεγάλο μέρος της τοξικότητας και του άγχους που οι άνθρωποι συνδέουν με το online dating. Προγραμματίζουμε το ραντεβού, οι άνθρωποι συναντιούνται και οι πραγματικές σχέσεις έχουν την ευκαιρία να δημιουργηθούν. Το 20% των ταιριασμάτων μας μετατράπηκαν σε πραγματικά ραντεβού», σχολίασε ο Άλεν Γουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εφαρμογής.Είτε με μηνύματα, είτε με… εξωτερική βοήθεια, στόχος είναι η συντροφικότητα, η οποία παρά τις δεκάδες διαφορετικές εφαρμογές και παρότι υπάρχουν εκατομμύρια ελεύθεροι άνθρωποι, μοιάζει να έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη αποστολή. Οι χρήστες κουρασμένοι από την ποικιλία και τις δεκάδες επιλογές, από τη μια δε θέλουν να εγκαταλείψουν την ευκολία του κινητού, αλλά από την άλλη αναζητούν μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Αυτό επιχειρούν οι νέοι επιχειρηματίες να πετύχουν: την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ιδίως της… καρδιάς του.