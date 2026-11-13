Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερος φόρος το 2027 με κατάργηση για τις προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα

Μικρότερους φόρους θα πληρώσουν το 2027 περισσότεροι από 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες - Καταργούνται προσαυξήσεις στα τεκμήρια, ενώ προβλέπονται σημαντικές ελαφρύνσεις για νέους, ιδιοκτήτες ταξί και οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα