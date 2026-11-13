Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερος φόρος το 2027 με κατάργηση για τις προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα
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Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερος φόρος το 2027 με κατάργηση για τις προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα

Μικρότερους φόρους θα πληρώσουν το 2027 περισσότεροι από 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες - Καταργούνται προσαυξήσεις στα τεκμήρια, ενώ προβλέπονται σημαντικές ελαφρύνσεις για νέους, ιδιοκτήτες ταξί και οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερος φόρος το 2027 με κατάργηση για τις προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα
Μικρότερη φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να έχουν το 2027 περισσότεροι από 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς τροποποιείται ο μηχανισμός προσδιορισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι αλλαγές περιορίζουν τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το ισχύον σύστημα, ενώ παράλληλα προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους φορολογούμενους και οικογένειες με παιδιά.

Στο νέο πλαίσιο καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον ετήσιο τζίρο και το μισθολογικό κόστος της επιχείρησης. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιείται ο κατώτατος μισθός, ενώ το τελικό ποσό θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας.

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