«Παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα»: Ο άλλος Τζένσεν Χουάνγκ και η απίστευτη ιστορία πίσω από το σκάνδαλο της Nvidia
«Παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα»: Ο άλλος Τζένσεν Χουάνγκ και η απίστευτη ιστορία πίσω από το σκάνδαλο της Nvidia
Ένας 24χρονος επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη, συνονόματος του Τζένσεν Χουάνγκ, περιγράφει πώς το σκάνδαλο της Nvidia επηρέασε τη ζωή του — Από τα αστεία φίλων και τις παρεξηγήσεις μέχρι την απρόσμενη δημοσιότητα της startup του
UPD:
Μια απίστευτη σύμπτωση ονόματος έφερε έναν 24χρονο επιχειρηματία από τη Σιγκαπούρη στο επίκεντρο του σκανδάλου που συγκλονίζει τη Nvidia. Ο νεαρός Τζένσεν Χουάνγκ, συνονόματος του πρώην ισχυρού άνδρα του τεχνολογικού κολοσσού, είδε ξαφνικά το όνομά του να γίνεται viral, με αγνώστους να τον μπερδεύουν με τον διάσημο CEO και να του ζητούν εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις της προσωπικής του ζωής. Όμως, η ανεπιθύμητη δημοσιότητα εξελίχθηκε και σε απρόσμενη επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς χιλιάδες χρήστες άρχισαν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της δικής του startup τεχνητής νοημοσύνης Lycana AI.
«Από τα σχολικά μου χρόνια γνώριζα την ύπαρξη του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia. Παρακολουθούσα τις ειδήσεις που τον αφορούσαν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου» αναφέρει ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Business Insider.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Από τα σχολικά μου χρόνια γνώριζα την ύπαρξη του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia. Παρακολουθούσα τις ειδήσεις που τον αφορούσαν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου» αναφέρει ο Χουάνγκ σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Business Insider.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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