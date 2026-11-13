«Παιδιά, εγώ δεν έκανα τίποτα»: Ο άλλος Τζένσεν Χουάνγκ και η απίστευτη ιστορία πίσω από το σκάνδαλο της Nvidia

Ένας 24χρονος επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη, συνονόματος του Τζένσεν Χουάνγκ, περιγράφει πώς το σκάνδαλο της Nvidia επηρέασε τη ζωή του — Από τα αστεία φίλων και τις παρεξηγήσεις μέχρι την απρόσμενη δημοσιότητα της startup του