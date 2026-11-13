Ο έρωτας ψάχνει νέα εφαρμογή: Σε ποια dating apps λένε «ναι» οι χρήστες

Από τα ατελείωτα swipes και τα επιφανειακά matches στην ανάγκη της πραγματικής, ανθρώπινης επαφής, οι νέες πλατφόρμες προσπαθούν να δώσουν πάλι νόημα στο ψηφιακό φλερτ