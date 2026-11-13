Ο έρωτας ψάχνει νέα εφαρμογή: Σε ποια dating apps λένε «ναι» οι χρήστες
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Ο έρωτας ψάχνει νέα εφαρμογή: Σε ποια dating apps λένε «ναι» οι χρήστες

Από τα ατελείωτα swipes και τα επιφανειακά matches στην ανάγκη της πραγματικής, ανθρώπινης επαφής, οι νέες πλατφόρμες προσπαθούν να δώσουν πάλι νόημα στο ψηφιακό φλερτ

Ο έρωτας ψάχνει νέα εφαρμογή: Σε ποια dating apps λένε «ναι» οι χρήστες
UPD:
«Χρησιμοποιεί ακόμα ο κόσμος εφαρμογές για να γνωρίσει συντρόφους;». Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται συχνά στις παρέες, όταν κάποιος αναφέρει ότι έκανε το περίφημο match σε μία από τις πιο δημοφιλείς dating apps, δηλαδή ότι ταίριαξε με κάποιον άλλο χρήστη. Η απορία δεν είναι τυχαία. Η εικόνα αρχίζει να αλλάζει στον ψηφιακό κόσμο των γνωριμιών. Έπειτα από χρόνια εύκολης απόρριψης με ατελείωτα swipes, οι άνθρωποι αναζητούν ουσιαστική επαφή, η οποία αποδεικνύεται πιο σύνθετη από ένα απλό πάτημα στην οθόνη.

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UPD:
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