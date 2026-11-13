Φρενίτιδα για τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών – Η ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic υπερκαλύπτει έξι φορές την προσφορά
Φρενίτιδα για τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών – Η ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic υπερκαλύπτει έξι φορές την προσφορά
Η εταιρεία πίσω από το Claude επιδιώκει να αντλήσει συνολικά 90,4 δισ. δολάρια, με στόχο αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων – Η Nvidia επενδύει 10 δισ. δολάρια παρά την κρίση ηγεσίας
Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κινήσεις που έχουν επιχειρηθεί ποτέ, η Anthropic, δημιουργός του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, συγκεντρώνει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, με τη ζήτηση για τις μετοχές της να υπερκαλύπτει περίπου έξι φορές την προσφορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι εντολές αγοράς έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, ενισχύοντας τις προοπτικές για μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
Η Anthropic και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει η εταιρεία.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι δύο συναλλαγές με τους συγκεκριμένους όρους, το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και τη δημόσια εγγραφή της SpaceX και καθιστώντας την εισαγωγή της Anthropic τη μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματιστηρίων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι εντολές αγοράς έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, ενισχύοντας τις προοπτικές για μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
Η Anthropic και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει η εταιρεία.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι δύο συναλλαγές με τους συγκεκριμένους όρους, το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και τη δημόσια εγγραφή της SpaceX και καθιστώντας την εισαγωγή της Anthropic τη μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματιστηρίων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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