Βαγγέλης Γεροβασιλείου: Η επόμενη μέρα του κτήματος 40 χρόνια μετά τον πρώτο τρύγο
Βαγγέλης Γεροβασιλείου: Η επόμενη μέρα του κτήματος 40 χρόνια μετά τον πρώτο τρύγο
Για την επέτειο του πρώτου τρύγου στην Επανομή, ο οινοποιός μιλά για τις αλλαγές που φέρνει το κλίμα στο αμπέλι, και τις ποικιλίες που ήθελαν χρόνια για να βρουν το κοινό τους
Το 1981 ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου άρχισε να ξαναφυτεύει τα 25 στρέμματα του οικογενειακού αμπελιού στην Επανομή. Είχε ήδη σπουδάσει οινολογία στο Μπορντό, δίπλα στον Emile Peynaud και είχε δουλέψει τη Μαλαγουζιά στο Domaine Porto Carras. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1986, έγινε ο πρώτος τρύγος στο οινοποιείο που είχε χτίσει μέσα στον αμπελώνα. Σήμερα ο αμπελώνας του Κτήματος είναι ενιαίος, φτάνει τα 1.100 στρέμματα και τα κρασιά του πωλούνται σε περισσότερες από 38 χώρες. Η επέτειος γιορτάστηκε με ένα διήμερο στις 7 και 8 Νοεμβρίου, με σύνθημα «40 χρόνια. Συνεχίζουμε». Τη λέξη «συνέχεια» ο ίδιος τη χρησιμοποίησε πολλές φορές και στη συζήτησή μας.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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