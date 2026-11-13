Βαγγέλης Γεροβασιλείου: Η επόμενη μέρα του κτήματος 40 χρόνια μετά τον πρώτο τρύγο

Για την επέτειο του πρώτου τρύγου στην Επανομή, ο οινοποιός μιλά για τις αλλαγές που φέρνει το κλίμα στο αμπέλι, και τις ποικιλίες που ήθελαν χρόνια για να βρουν το κοινό τους