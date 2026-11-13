Πριν από τον Χουάνγκ και την Nvidia, ποιοι; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και την οικογένειά του