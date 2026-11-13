Πριν από τον Χουάνγκ και την Nvidia, ποιοι; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες
Πριν από τον Χουάνγκ και την Nvidia, ποιοι; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν τις αυτοκινητοβιομηχανίες
Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και την οικογένειά του
UPD:
Την ίδια ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα έπειτα από αναφορές ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε γίνει στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Εν τέλει χθες ανακοινώθηκε η παραίτησή του.
Οι καταγγελίες αφορούν την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και φερόμενη συλλογή πληροφοριών για το Πεκίνο. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να θεωρεί πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Η σχέση έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Χουάνγκ και η κατασκοπική διάσταση παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι καταγγελίες αφορούν την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και φερόμενη συλλογή πληροφοριών για το Πεκίνο. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να θεωρεί πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Η σχέση έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Χουάνγκ και η κατασκοπική διάσταση παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα