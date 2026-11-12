Nvidia: Η κρίση απειλεί κρατικά ταμεία, συντάξεις και επενδυτικά funds – Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση
Nvidia: Η κρίση απειλεί κρατικά ταμεία, συντάξεις και επενδυτικά funds – Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση
Κρατικά επενδυτικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες, hedge funds και εκατομμύρια ιδιώτες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στη Nvidia - Η διοικητική κρίση με την παραίτηση Χουάνγκ αναδεικνύει την εξάρτηση των διεθνών αγορών από τον αμερικανικό κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης - Ποια είναι η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει προσωρινή CEO
Η αναταραχή που συγκλονίζει τη Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του συνιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική κρίση στη Silicon Valley. Οι επιπτώσεις της φτάνουν μέχρι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ελβετίας, τον κρατικό πλούτο της Νορβηγίας, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Καλιφόρνιας και τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων ιδιωτών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άμεση ή έμμεση έκθεση στον αμερικανικό κολοσσό που αποτέλεσε το απόλυτο σύμβολο της νέας εποχής της ΑΙ.
Ακριβώς για τον ρόλο της αυτό και την κυρίαρχη θέση της στα μικροτσίπ AI, η Nvidia διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Περίπου τα δύο τρίτα των μετοχών της ελέγχονται από θεσμικούς επενδυτές, ενώ οι συμμετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων αποτιμώνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με στοιχεία μετοχικής σύνθεσης του Μαΐου 2026, οι θεσμικοί επενδυτές κατείχαν περίπου 66,53% του μετοχικού κεφαλαίου, οι εσωτερικοί μέτοχοι και τα στελέχη της 4,02%, ενώ το υπόλοιπο 29,45% αποδιδόταν σε άλλες εταιρείες και ιδιώτες επενδυτές. Νεότερες συγκεντρωτικές καταγραφές τοποθετούν τη θεσμική συμμετοχή κοντά στο 70%.
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Ακριβώς για τον ρόλο της αυτό και την κυρίαρχη θέση της στα μικροτσίπ AI, η Nvidia διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Περίπου τα δύο τρίτα των μετοχών της ελέγχονται από θεσμικούς επενδυτές, ενώ οι συμμετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων αποτιμώνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με στοιχεία μετοχικής σύνθεσης του Μαΐου 2026, οι θεσμικοί επενδυτές κατείχαν περίπου 66,53% του μετοχικού κεφαλαίου, οι εσωτερικοί μέτοχοι και τα στελέχη της 4,02%, ενώ το υπόλοιπο 29,45% αποδιδόταν σε άλλες εταιρείες και ιδιώτες επενδυτές. Νεότερες συγκεντρωτικές καταγραφές τοποθετούν τη θεσμική συμμετοχή κοντά στο 70%.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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