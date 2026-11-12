Nvidia: Η κρίση απειλεί κρατικά ταμεία, συντάξεις και επενδυτικά funds – Ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση

Κρατικά επενδυτικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες, hedge funds και εκατομμύρια ιδιώτες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στη Nvidia - Η διοικητική κρίση με την παραίτηση Χουάνγκ αναδεικνύει την εξάρτηση των διεθνών αγορών από τον αμερικανικό κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης - Ποια είναι η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει προσωρινή CEO