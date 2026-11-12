Ποιοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου και πώς υπολογίζεται το ποσό που θα λάβουν

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά να αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 27 Νοεμβρίου. Η οικονομική ενίσχυση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ ειδικό καθεστώς προβλέπεται για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, η επιστροφή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, με τα συνολικά ποσά να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 1.600 ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων.Ποιοι δικαιούνται επιστροφή έως δύο ενοικίωνΕιδική μέριμνα προβλέπεται για περισσότερους από 50.000 δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι εργάζονται στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, προβλέπεται επιστροφή έως δύο μηνιαίων ενοικίων, χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς περιορισμούς.Το ανώτατο ετήσιο ποσό διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1. Ενδεικτικά, εργαζόμενος που κατέβαλε το 2025 συνολικά 7.200 ευρώ για ενοίκιο, δηλαδή 600 ευρώ τον μήνα, δικαιούται επιστροφή 1.200 ευρώ. Αν το μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 700 ευρώ, η ενίσχυση φτάνει τα 1.400 ευρώ.Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό, εργαζόμενοι σε δομές ψυχικής υγείας, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.Η ενίσχυση μπορεί να αφορά κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία. Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων δευτερευουσών κατοικιών μέσα στο ίδιο έτος, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων που καταβλήθηκαν.Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία και φοιτητικό ενοίκιοΓια περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, η επιστροφή για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ, με πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ξεχωριστά προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Εφόσον περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στο ίδιο ακίνητο, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε ενοίκιο 700 ευρώ μηνιαίως δικαιούται επιστροφή 800 ευρώ, καθώς στο βασικό ποσό προστίθενται 100 ευρώ για τα δύο παιδιά. Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο φοιτητές, για τους οποίους καταβάλλει ξεχωριστά ενοίκια 400 ευρώ τον μήνα, μπορεί να λάβει συνολικά 800 ευρώ.Για μισθωτή χωρίς παιδιά, με ετήσια δαπάνη ενοικίου 10.000 ευρώ, η επιστροφή περιορίζεται στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ.Δεν απαιτείται η μίσθωση να καλύπτει ολόκληρο το 2025. Εάν κάποιος νοίκιαζε κατοικία για οκτώ μήνες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα ενοίκια που πράγματι καταβλήθηκαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.