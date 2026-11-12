Ποια είναι η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει προσωρινή CEO της Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ
Ποια είναι η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει προσωρινή CEO της Nvidia μετά την παραίτηση Χουάνγκ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους
Την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η NVIDIA.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία κατέχει σήμερα τις θέσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας (CFO).
Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία κατέχει σήμερα τις θέσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας (CFO).
Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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