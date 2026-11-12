Ερωτικό σκάνδαλο στη Nvidia: Ποια είναι η 48χρονη Κίμπερλι, το επίμαχο βίντεο και η σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ

Στα 48 της χρόνια, η αντιπρόεδρος του τομέα υγείας της Nvidia είχε καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της εταιρείας που βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.Μια αποκάλυψη των New York Times, ωστόσο, άλλαξε απότομα τα δεδομένα.Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Πάουελ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον 63χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στον οποίο αναφέρεται απευθείας στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Το δημοσίευμα, που επικαλείται πέντε πρόσωπα με εργασιακή σχέση με την εταιρεία, έρχεται να προστεθεί στις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του πανίσχυρου επικεφαλής της Nvidia, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση, τις εσωτερικές ισορροπίες και το μέλλον της διοίκησής της.Από μηχανικός σε μία από τις ισχυρές γυναίκες της τεχνολογίαςΗ ιστορία της Κίμπερλι Πάουελ στη Nvidia άρχισε το 2008, πολύ πριν η εταιρεία εξελιχθεί στον τεχνολογικό κολοσσό που γνωρίζουμε σήμερα. Με επαγγελματικό υπόβαθρο στη μηχανική υπολογιστών και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων, η Πάουελ είχε ήδη εργαστεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην ιατρική απεικόνιση. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1999 ως μηχανικός υλικού στην DOME Imaging Systems, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια στην Planar Systems, στον τομέα των ιατρικών συστημάτων.Η πρώτη της επαφή με τη Nvidia δεν προέκυψε μέσα από μια συνηθισμένη διαδικασία πρόσληψης. Όπως αφηγήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στο podcast Lifers, είχε επικοινωνήσει η ίδια με την εταιρεία για να συζητήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των επεξεργαστών της. Όταν η Nvidia άρχισε να αντιλαμβάνεται τις εφαρμογές που θα μπορούσε να έχει η τεχνολογία της στον χώρο της υγείας, επέστρεψε στην Πάουελ με μια πρόταση συνεργασίας. Η ίδια χαρακτήρισε την ευκαιρία «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».Αρχικά, ανέλαβε την προώθηση των επεξεργαστών γραφικών (GPUs) της Nvidia σε ιατρικά μηχανήματα απεικόνισης. Σταδιακά, όμως, οι αρμοδιότητές της διευρύνθηκαν, ακολουθώντας την επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές. Το 2016 προήχθη σε senior director στον τομέα ανάπτυξης δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και στα τέλη του 2017 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου του τομέα Υγείας.Η γυναίκα που έφερε την τεχνητή νοημοσύνη χέρι χέρι με την ιατρικήΣτη Nvidia, η Πάουελ δεν περιορίστηκε σε έναν συμβατικό διοικητικό ρόλο. Ανέλαβε να αναπτύξει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες του ομίλου όπως, τη σύνδεση της υπολογιστικής ισχύος με την επιστημονική έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη.Σήμερα, εποπτεύει τις παγκόσμιες δραστηριότητες της εταιρείας στον χώρο της υγείας, με αντικείμενο τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση, στη βιολογία, στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων.Υπό την ευθύνη της βρίσκονται στρατηγικές που συνδέονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη εφαρμογών για τη φαρμακοβιομηχανία και την αξιοποίηση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων στα νοσοκομεία.Η δημόσια παρουσία της ενισχύθηκε παράλληλα με τη σημασία που απέκτησαν αυτές οι τεχνολογίες. Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, πραγματοποιούσε παρουσιάσεις και εκπροσωπούσε τη Nvidia σε συζητήσεις για το μέλλον της ιατρικής.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η επαγγελματική της διαδρομή συνδέθηκε με τη μετάβαση της Nvidia από την αγορά κάρτας γραφικών σε ένα πολύ ευρύτερο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.Το συνέδριο στο Σαν Χοσέ και το επίμαχο βίντεοΤον περασμένο Μάρτιο, η Πάουελ συμμετείχε στο GTC, το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.Στην παρουσίασή της μίλησε για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνει τις ανακαλύψεις στην ιατρική και τη βιολογία, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκίτσα του Τζένσεν Χουάνγκ.Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, όσα φέρονται να συνέβησαν εκτός της αίθουσας ήταν αυτά που απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία.Σε ξενοδοχείο κοντά στον χώρο της διοργάνωσης, όπου διέμεναν στελέχη της Nvidia, ο Χουάνγκ και η Πάουελ φέρονται να καταγράφηκαν σε βίντεο σε τρυφερές στιγμές.Κατά το δημοσίευμα, το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από παριστάμενο, τον οποίο στη συνέχεια προσέγγισε η ομάδα ασφαλείας του Χουάνγκ. Σύμφωνα με τρία πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί σχετικά, ο άνθρωπος που πραγματοποίησε την καταγραφή κλήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.Το περιστατικό αποκτά πρόσθετη βαρύτητα καθώς και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα, ενώ η Πάουελ συγκαταλέγεται στα περίπου 60 στελέχη που αναφέρονται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο. Η ύπαρξη της σχέσης και οι λεπτομέρειες του περιστατικού αποδίδονται στο ρεπορτάζ των New York Times και δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.Η δεύτερη γυναίκα και η σκιά της κατασκοπείαςΗ δημοσιοποίηση της φερόμενης σχέσης με την Πάουελ ήρθε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον Τζένσεν Χουάνγκ.Ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έρευνας που αφορά στις επαφές του με την Άλις Χουάνγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη.Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο την απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών για την Nvidia. Πρόκειται για ισχυρισμούς που δεν συνιστούν δημόσια αποδεδειγμένη διαπίστωση κατασκοπείας.Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε ήδη παραδεχθεί, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του. «Δεν ήμουν πιστός στη γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η υπόθεση έχει αποκτήσει πλέον διαστάσεις που υπερβαίνουν την προσωπική ζωή του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς συνδέεται με ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.Από το επαγγελματικό όνειρο στο επίκεντρο μιας κρίσηςΓια την Κίμπερλι Πάουελ, η ξαφνική δημοσιότητα αποτελεί μια εντυπωσιακή ανατροπή.Η γυναίκα που επί 18 χρόνια εργαζόταν για να διευρύνει την παρουσία της Nvidia στον χώρο της υγείας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που απασχολεί τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και στο εσωτερικό της εταιρείας. Mέτοχοι έχουν κινηθεί δικαστικά κατά της εταιρείας και του επικεφαλής της, ενώ οι αποκαλύψεις έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού.Για την ίδια, το διακύβευμα αφορά πλέον και τη δημόσια εικόνα μιας καριέρας που χτίστηκε σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.Από τις πρώτες προσπάθειες να αξιοποιηθούν οι επεξεργαστές γραφικών στην ιατρική απεικόνιση έως τα μεγαλύτερα συνέδρια τεχνητής νοημοσύνης, η επαγγελματική της πορεία υπήρξε άμεσα συνδεδεμένη με την άνοδο της Nvidia.Σήμερα, όμως, το όνομά της δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα για κάποια νέα τεχνολογική ανακάλυψη, αλλά για μια προσωπική υπόθεση που απειλεί να προκαλέσει ανατροπές και μένει να δούμε τη συνέχεια...