Blanos Bowling: Προς δύο νέα σφυριά και με… διαφορετικές τιμές το ιστορικό κέντρο μπόουλινγκ στη Γλυφάδα
Blanos Bowling: Προς δύο νέα σφυριά και με… διαφορετικές τιμές το ιστορικό κέντρο μπόουλινγκ στη Γλυφάδα
Η επιχείρηση που έκανε γνωστό το άθλημα στην Ελλάδα έχει βρεθεί από πέρυσι στο στόχαστρο των πλειστηριασμών - Ποιοι την… κυνηγούν και πού έχει τεθεί ο πήχης του τιμήματος
Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών έχει βρεθεί από πέρυσι το Blanos Bowling στη Γλυφάδα, μια επιχείρηση που έκανε γνωστό το άθλημα στην Ελλάδα, έχοντας μυήσει σε αυτό… γενιές και γενιές.
Αν και το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται βγήκε στο σφυρί δύο φορές τουλάχιστον χωρίς να υπάρξει ενδιαφερόμενος, το… κυνήγι συνεχίζεται καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, για τις αρχές της νέας χρονιάς έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη πλειστηριασμοί και μάλιστα με σημαντικά διαφορετικές τιμές πρώτης προσφοράς.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί θα διενεργηθούν στο βαθμό που δεν μεσολαβήσει μέχρι τότε αναστολή ή ματαίωση, καθώς και ότι το εμβληματικό στέκι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά προσφέροντας ποικίλες ευκαιρίες και επιλογές διασκέδασης προς μικρούς και μεγάλους.
Διαβαστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Αν και το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται βγήκε στο σφυρί δύο φορές τουλάχιστον χωρίς να υπάρξει ενδιαφερόμενος, το… κυνήγι συνεχίζεται καθώς, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, για τις αρχές της νέας χρονιάς έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη πλειστηριασμοί και μάλιστα με σημαντικά διαφορετικές τιμές πρώτης προσφοράς.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί θα διενεργηθούν στο βαθμό που δεν μεσολαβήσει μέχρι τότε αναστολή ή ματαίωση, καθώς και ότι το εμβληματικό στέκι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά προσφέροντας ποικίλες ευκαιρίες και επιλογές διασκέδασης προς μικρούς και μεγάλους.
Διαβαστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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