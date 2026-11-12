Blanos Bowling: Προς δύο νέα σφυριά και με… διαφορετικές τιμές το ιστορικό κέντρο μπόουλινγκ στη Γλυφάδα

Η επιχείρηση που έκανε γνωστό το άθλημα στην Ελλάδα έχει βρεθεί από πέρυσι στο στόχαστρο των πλειστηριασμών - Ποιοι την… κυνηγούν και πού έχει τεθεί ο πήχης του τιμήματος