Το θρυλικό ζαφείρι της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας Ρομανόφ σε μια δημοπρασία εκατομμυρίων – Η απίστευτη τιμή του
Το θρυλικό ζαφείρι της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας Ρομανόφ σε μια δημοπρασία εκατομμυρίων – Η απίστευτη τιμή του
Ένα σπάνιο ζαφείρι 198 καρατίων, που ανήκε στους Ρομανόφ, πωλήθηκε στη Γενεύη έναντι 4,9 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις – Το ιστορικό κόσμημα είχε φορεθεί από τη μητέρα του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, Νικολάου Β΄
Ένα ζαφείρι των Ρομανόφ, βάρους σχεδόν 198 καρατίων, τοποθετημένο σε βραχιόλι καλυμμένο με διαμάντια, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περισσότερων από 4,1 εκατ. ελβετικών φράγκων (4,9 εκατ. δολαρίων), τιμή πολύ υψηλότερη από το αναμενόμενο εύρος εκτίμησης, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.
Το ζαφείρι, κομμένο σε σχήμα μαξιλαριού (cushion cut), που αποδίδεται στην άλλοτε ιδιοκτησία της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, παρουσιάστηκε ως ένας εξαιρετικά σπάνιος πολύτιμος λίθος.
Η τιμή πώλησής του είχε εκτιμηθεί μεταξύ 850.000 και 1,7 εκατ. ελβετικών φράγκων (1 εκατ. έως 2 εκατ. δολαρίων), ενόψει της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Γενεύη, σύμφωνα με το Associted Press.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το ζαφείρι, κομμένο σε σχήμα μαξιλαριού (cushion cut), που αποδίδεται στην άλλοτε ιδιοκτησία της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, παρουσιάστηκε ως ένας εξαιρετικά σπάνιος πολύτιμος λίθος.
Η τιμή πώλησής του είχε εκτιμηθεί μεταξύ 850.000 και 1,7 εκατ. ελβετικών φράγκων (1 εκατ. έως 2 εκατ. δολαρίων), ενόψει της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Γενεύη, σύμφωνα με το Associted Press.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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