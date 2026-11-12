Το θρυλικό ζαφείρι της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας Ρομανόφ σε μια δημοπρασία εκατομμυρίων – Η απίστευτη τιμή του

Ένα σπάνιο ζαφείρι 198 καρατίων, που ανήκε στους Ρομανόφ, πωλήθηκε στη Γενεύη έναντι 4,9 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις – Το ιστορικό κόσμημα είχε φορεθεί από τη μητέρα του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, Νικολάου Β΄