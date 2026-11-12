Επίδομα θέρμανσης: Τα 3 λάθη που μπλοκάρουν την πληρωμή – Ποιοι δικαιούνται τα χρήματα
Επίδομα θέρμανσης: Τα 3 λάθη που μπλοκάρουν την πληρωμή – Ποιοι δικαιούνται τα χρήματα
Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση με 4.500 αιτήσεις στα πρώτα δέκα λεπτά και προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου - Το επίδομα αυξάνεται κατά 30%, φτάνει τα 1.560 ευρώ και η πρώτη πληρωμή αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα
Άνοιξε την Τρίτη η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Άμεσα υποβλήθηκαν περίπου 4.500 αιτήσεις μέσα στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας. Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.
Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Πριν την οριστικοποίηση, ο αιτών πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Πριν την οριστικοποίηση, ο αιτών πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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