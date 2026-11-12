Επίδομα θέρμανσης: Τα 3 λάθη που μπλοκάρουν την πληρωμή – Ποιοι δικαιούνται τα χρήματα

Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση με 4.500 αιτήσεις στα πρώτα δέκα λεπτά και προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου - Το επίδομα αυξάνεται κατά 30%, φτάνει τα 1.560 ευρώ και η πρώτη πληρωμή αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα