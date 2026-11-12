Οι 10 billionaires που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ – Το κρίσιμο δίλημμα για την Nvidia
Οι 10 billionaires που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ – Το κρίσιμο δίλημμα για την Nvidia
Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει την παραμονή του Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς εντείνονται οι πιέσεις μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, με τη μετοχή να υποχωρεί έως και 10% – Δέκα στελέχη με ισχυρές διασυνδέσεις καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον του - Στο τραπέζι η απομάκρυνση του Χουάνγκ από την κορυφή της Nvidia – H δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας
Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia Corp. συνεδριάζει για την τύχη του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε δυο εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μiα με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
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