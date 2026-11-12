Οι 10 billionaires που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ – Το κρίσιμο δίλημμα για την Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξετάζει την παραμονή του Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς εντείνονται οι πιέσεις μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή, με τη μετοχή να υποχωρεί έως και 10% – Δέκα στελέχη με ισχυρές διασυνδέσεις καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον του - Στο τραπέζι η απομάκρυνση του Χουάνγκ από την κορυφή της Nvidia – H δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας