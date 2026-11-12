ΑΑΔΕ: Στέλνει χιλιάδες πρόστιμα για παλιούς φόρους και τέλη κυκλοφορίας

Παλιοί λογαριασμοί με την Εφορία έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς πλησιάζει η 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες για εκκρεμείς υποθέσεις εισοδήματος, αναδρομικών, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που συμπληρώνουν τον χρόνο παραγραφής τους. Στο ίδιο χρονικό ορόσημο καταλήγουν και οι διαδικασίες για συγκεκριμένες ανεξόφλητες υποχρεώσεις ιδιοκτητών οχημάτων.

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Οι ημερομηνίες και το κόστος

Η οδηγία Ο.3043/2026 της ΑΑΔΕ καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για τα τέλη του 2021. Η ειδική δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος στο myCAR, από 1 έως 30 Οκτωβρίου, έχει ολοκληρωθεί. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβλέπεται να διορθώσουν τα στοιχεία των οχημάτων έως τις 26 Νοεμβρίου, πριν από τη βεβαίωση.

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