Τα τηλέφωνα του μπάσκετ και οι εκπλήξεις (!) που κρύβουν, οι δήμαρχοι και οι… συγχωρεμένοι συντελεστές, κλήρωσε για Τσαβδαρίδη
Τα τηλέφωνα του μπάσκετ και οι εκπλήξεις (!) που κρύβουν, οι δήμαρχοι και οι… συγχωρεμένοι συντελεστές, κλήρωσε για Τσαβδαρίδη
Χαίρετε, ξεκινάω με μια υπόθεση διαφθοράς που μας απασχόλησε πριν λίγες εβδομάδες, τις δωροδοκίες και τα «στημένα παιχνίδια» του μπάσκετ, για τα οποία προφυλακίστηκαν άνθρωποι
UPD:
Διαβάζω σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις για το πότε κι αν θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Φυσιολογικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν και μέσα σ’ αυτά υπάρχουν φήμες ότι βρίσκονται ή πρόκειται να «ανασυρθούν» από τις αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εγκλήματος «καυτά μηνύματα» για δωροδοκίες, συναλλαγές, ρουσφέτια πολιτικών κ.λπ. Μια πηγή μου, από εκείνες που σπανίως πέφτουν έξω, μου είπε ότι μέσα σ’ αυτά τα μηνύματα υπάρχουν όντως στοιχεία απόπειρας δωροδοκίας, αλλά όχι από αυτούς που νομίζει όλος ο κόσμος ότι πιθανόν την έκαναν. Με διαβεβαιώνει μάλιστα ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις που δεν φαντάζεται κανείς. Εγώ ούτε κινητά βλέπω (και ανοίγω), ούτε καν μπάσκετ παρακολουθώ, ούτε και γνωρίζω κάποιους εξ αυτών, αλλά η πηγή μου ξαναλέω ότι είναι σοβαρή. Οπότε όταν θα ανοίξουν τα κινητά θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιους αφορά.
Υπόθεση Τσαβδαρίδη- Η υπόθεση Τσαβδαρίδη (βγήκε στο Mega) είναι πραγματικά ενοχλητική γιατί ένας υπουργός δεν μπορεί με διάφορα νομικά τερτίπια να προσπαθεί να βολέψει μέλος της οικογένειάς του. Τα υπόλοιπα είναι… να ’χαμε να λέγαμε και ο Κ.Μ το κατάλαβε από χθες το πρωί. Κρίθηκε σήμερα το πρωί αλλά πάντως έλεος, ρε παιδιά, πολιτικοί είστε, όλα μετράνε.
Η ενημέρωση των αρχηγών-Από χθες είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και τηλεφωνημάτων του Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να τους καλέσει να τον δουν το Σάββατο ή και κάποια άλλη μέρα, αν δεν τους εξυπηρετεί το πρόγραμμά τους, ώστε να τους ενημερώσει για τους χειρισμούς που έγιναν για το καλώδιο. Απ’ ό,τι κατάλαβα χθες, άπαντες θα πάνε το Σάββατο, πλην του Νατσιού που θα βρίσκεται εκτός και θα πάει την Τρίτη από το ΥΠΕΞ. Το κρίσιμο είναι ότι ο Γεραπετρίτης σκοπεύει να τους κοινοποιήσει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης των Γάλλων προς την Τουρκία, αλλά όχι να τη δώσει στη δημοσιότητα και να την καταστήσει αντικείμενο πολιτικο-δημοσιογραφικού κουτσομπολιού. Σε αυτό θα κριθεί και η υπευθυνότητα των πολιτικών αρχηγών βεβαίως, αν και δεν έχω φοβερές προσδοκίες. Να πω απλά ότι εκτός κύκλου ενημέρωσης μένουν μη κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ του Τσίπρα και η Ελπίδα της Καρυστιανού.
Οι δήμαρχοι στα κάγκελα, οι βουλευτές «στα καρφιά»-Το θέμα των συντελεστών δόμησης εξελίσσεται σε δαμόκλειο σπάθη για την κυβέρνηση, καθώς οι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων αντιδρούν με διάφορους τρόπους. Χθες έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη ζητώντας να πάρει πίσω η κυβέρνηση τη μελέτη που δίνει στους δήμους τους επιπλέον τετραγωνικά προς δόμηση. Παράλληλα, ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση στο τέλος του μήνα, ενώ έχουν σπάσει και τα τηλέφωνα των βουλευτών του Βορείου Τομέα. Το πρόβλημα της ΝΔ είναι το εξής: τα Βόρεια Προάστια είναι από τις περιοχές που παίρνει μεγάλα ποσοστά και οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι του κλίματός της, αλλά παράλληλα και φίλοι πολλών υπουργών και πρωτοκλασάτων στελεχών. Κάπως έτσι, χθες που έγινε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, εμφανίστηκε στη συνεδρίαση και μίλησε η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη που δεν είναι υπουργός και έχει άλλη ελευθερία να διαφωνήσει με το σχέδιο. Πολλοί πάντως διερωτώνται τι εξυπηρετεί την κυβέρνηση να διατηρεί στη διαβούλευση ένα σχέδιο που πολιτικά δεν την εξυπηρετεί σε προεκλογικό χρόνο, για να λυθεί μια εκκρεμότητα που ανάγεται στα χρόνια του Στέφανου Μάνου. Ο Θεός να συγχωρέσει τους νέους συντελεστές.
Οι περιπέτειες της Αττάλειας-Μιας και είμαι στα του Περιβάλλοντος, να σας πω ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είναι στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου γίνεται η COP 31 για το περιβάλλον. Η εκπροσώπηση της ΕΕ είναι μάλλον χαμηλόβαθμη, με ελάχιστους ηγέτες παρόντες πλην της VDL, ενώ επεισοδιακή ήταν η εμφάνιση του Κύπριου προέδρου Χριστοδουλίδη που, όπως είδατε, δεν υποδέχθηκε ο Ερντογάν για να μην τον αναγνωρίσει. Να σας πω πως έμαθα ότι ο Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στην Αττάλεια με charter της Aegean μέσω Ρόδου και δεν πήγε μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως άλλοι ηγέτες, ενώ οι Κύπριοι είναι ικανοποιημένοι από την «πλάτη» που τους έβαλε η Ελλάδα για να υπερβούν την προοπτική μπλόκου από μέρους της Τουρκίας.
Νέα παράταση για τους αγρότες-Σε δύσκολη άσκηση εξελίσσεται για την κυβέρνηση η υπόθεση των αιτήσεων ΟΣΔΕ για τους αγρότες. Η προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για υποβολή αιτήσεων πέρασε, το Αγροτικής Ανάπτυξης με την ΑΑΔΕ συνεννοήθηκαν και έδωσαν νέα παράταση για τις 17 του μήνα. Στόχος είναι να γίνει η πρώτη πληρωμή τέλος Νοεμβρίου, αλλά όσο υπάρχουν δυσκολίες τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος νέου γύρου έντασης με τους αγρότες, αν και γενικά δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για επανάληψη των περυσινών σκηνικών.
Εκλογές one-off-Κρατήστε τη δήλωση που έκανε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς συνδέεται στενά και με τον χρόνο των εκλογών. Είπε, κοινώς, ότι στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχουν δύο γύροι, υπάρχει μία Κυριακή και ότι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Ο Θεοδωρικάκος δεν το είπε τυχαία, άλλωστε ήταν επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ το 2019 στην πρώτη μεγάλη εκλογική νίκη, συνεπώς όσο πιο μακριά πάμε, τόσο πιο εύκολο για τον Μητσοτάκη να θέσει σκληρά διλήμματα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χαλαρής ψήφου που ανησυχεί αρκετούς εντός της ΝΔ και θα μπορούσε να επιφέρει πλήγμα στη συσπείρωση. Και ο Μητσοτάκης έχει πει το σχετικό, όμως όσο πάμε πιο κοντά προς τις εκλογές προφανώς θα το επαναφέρει.
Helleniq Energy: Κρυφοκοιτά το διυλιστήριο της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το διυλιστήριο της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας το οποίο φαίνεται πως κρυφοκοιτά η διοίκηση της Helleniq Energy. Είναι μια μονάδα χαμηλής δυναμικότητας με ικανότητα διύλισης 48.600 βαρελιών αργού ημερησίως, σχεδόν το 30% της ονομαστικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Το Petrotel είναι σύνθετο διυλιστήριο μετατροπής, με καταλυτική πυρόλυση FCC και μονάδα οπτανθρακοποίησης (coking). Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την αναβάθμιση βαριών κλασμάτων σε ελαφρύτερα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας και είναι ανάλογου βαθμού συνθετότητας με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Η λειτουργία της μονάδας του είχε διακοπεί τον Οκτώβριο 2025 για συντήρηση και δεν είχε επανεκκινήσει λόγω κυρώσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε προσφυγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας με στόχο την προστασία του περιουσιακού στοιχείου και την επαναλειτουργία του. Το διυλιστήριο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil που βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα η εταιρεία έχει δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων καυσίμων στη Ρουμανία. Η διερεύνηση παραμένει προκαταρκτική, με αβέβαιη έκβαση λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και των κυρώσεων.
Κέρδη τριμήνου όσο τα κέρδη μιας -κανονικής- χρονιάς-Με την ευκαιρία που πιάσαμε τη HelleniQ Energy να αναφέρω πως σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς ο όμιλος ανακοινώνει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, και το μόνο ερώτημα είναι πόσο μεγάλο θα είναι το ρεκόρ. Η πιο συντηρητική εκτίμηση δίνει λειτουργικά κέρδη €858 εκατ. και η πιο αισιόδοξη €1,109 δισ., με μέσο όρο €936 εκατ. και καθαρά κέρδη €630 εκατ. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, ολόκληρο το 2025 η HelleniQ Energy έκλεισε με EBITDA €1,132 δισ. και καθαρά €503 εκατ. Ο όμιλος βγάζει σε τρεις μήνες ό,τι έβγαζε σε δώδεκα. Το περιθώριο κέρδους ανεβαίνει μέχρι και τα 35,5 δολάρια το βαρέλι από $17,2 πέρυσι και $22,5 στο δεύτερο τρίμηνο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν $26,5 το 2022. Οι περιορισμένες εξαγωγές από τον Κόλπο εκτόξευσαν τα περιθώρια σε ντίζελ και καύσιμα αεροπορίας, ενώ τα διυλιστήρια του ομίλου δούλευαν σε πλήρη δυναμικότητα. Η HelleniQ Energy χρηματοδότησε την ελληνική αγορά με σημαντικές εκπτώσεις στα καύσιμα. Η σκυτάλη των εκπλήξεων περνά στη Motor Oil που θα ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου στις 24 Νοεμβρίου και την επομένη θα παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περιθώρια κέρδους θα περιοριστούν στο 4ο τρίμηνο του έτους. Τα ρεκόρ όμως θεωρούνται ήδη δεδομένα.
Παρασκηνιακός πόλεμος για το deal της Τρ. Πειραιώς με την Oakhill-Φημολογείται στην αγορά ότι μαίνεται παρασκηνιακός πόλεμος μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ανταγωνισμού στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ. Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, η συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς και Oakhill Capital έχει υπογραφεί και βρίσκεται προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συμφωνία έχει ενοχλήσει (κυρίως τους ανταγωνιστές του ΙΑΣΩ) με αποτέλεσμα να αναζητούνται λύσεις ακόμη και μέσω όσων παρέχουν στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το deal καθώς η αγορά της ιδιωτικής υγείας διαθέτει αρκετούς παίκτες, ακόμη και ισχυρότερους από το νέο σχήμα που πάει να δημιουργήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον η DG Comp συνήθως ανταποκρίνεται σε ταχείς ρυθμούς στα ζητήματα που εξετάζει.
Όταν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, αλλά ο servicer τον κυνηγά-Εταιρεία διαχείρισης προχώρησε σε επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, με στόχο την αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, μόνο που υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια: ο οφειλέτης είχε αποβιώσει. Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον θάνατό του, επιχείρημα που, ωστόσο, δεν έπεισε το δικαστήριο. Και αυτό γιατί η διαδικασία έπρεπε εξαρχής να έχει στραφεί κατά του νόμιμου κληρονόμου και όχι κατά ενός προσώπου που δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή. Το δικαστήριο έκρινε ότι η άγνοια του θανάτου δεν ασκεί έννομη επιρροή, ενώ η ακυρότητα επέρχεται χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί δικονομική βλάβη. Το αποτέλεσμα; Η επιταγή προς εκτέλεση ακυρώθηκε και μαζί της συμπαρασύρθηκε αυτομάτως και η διαδικασία της κατάσχεσης. Στην προσπάθεια των ανακτήσεων οι servicers πρέπει να ελέγχουν όχι μόνο πόσα χρωστάει ο οφειλέτης, αλλά και αν βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Γιατί η αναγκαστική εκτέλεση έχει τους κανόνες της και δεν μπορεί να προχωρήσει εναντίον αποβιώσαντος, όσο κι αν το σύστημα δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως. Και κάπως έτσι, μια διαδικασία που βάδιζε προς τον τερματισμό επέστρεψε στη γραμμή εκκίνησης.
Γενναιόδωρη εθελουσία της Allwyn-Η Allwyn προχωρεί σε ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για επιλεγμένες ομάδες του προσωπικού της. Το πρόγραμμα είναι κλιμακωτό και φθάνει μέχρι και την καταβολή 48 μισθών. Εκτός από τη χρηματική αποζημίωση περιλαμβάνονται και ειδικές προβλέψεις για ΑΜΕΑ ή εργαζόμενους που υποστηρίζουν συγγενείς ΑΜΕΑ, ενώ παρέχεται και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για διάστημα δυο ετών.
Έρχονται τα «καμικάζι drones»-Τον περασμένο Ιούλιο η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση προς την Ελλάδα των περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προηγμένο σύστημα της αμερικανικής AeroVironment. Έναν μήνα αργότερα ακολούθησε η ανακοίνωση συγκρότησης της κοινοπραξίας AV Eagle, μεταξύ της AeroVironment και της ελληνικής εταιρείας Eyeonix SA. Το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας στην Ελλάδα για την κατασκευή και συναρμολόγηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS), περιφερόμενων πυρομαχικών και συστημάτων αντιμετώπισης drones (counter-UAS). Χθες Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έγινε το επόμενο βήμα με τη σύσταση της εταιρείας «AV Eagle A.E.», με έδρα στην Αθήνα και με σκοπό που περιλαμβάνει «την πώληση Αυτόνομων Συστημάτων (Autonomous Systems - AxS), συμπεριλαμβανομένων Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (Uncrewed Aerial Vehicles Systems - UAVs), Συστημάτων Περιπλανώμενων Πυρομαχικών (Loitering Munition Systems) και Συστημάτων Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (Counter Uncrewed Aerial Systems – CUAS)». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, εκ των οποίων τις 80.000 ευρώ έβαλε η AeroVironment, Inc., που εδρεύει στο Delaware, και τις 20.000 ευρώ η Eyeonix Α.Ε. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Wahid Nawabi (επικεφαλής της AeroVironment) ως Πρόεδρος, η Kristy Benson, ως Αντιπρόεδρος, ο Trace Stevenson, ως Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γεώργιος Στρουζάκης ως μέλος. Να σημειώσω ότι η AeroVironment θεωρείται κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους προμηθευτές τακτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κάνει τζίρο της τάξης των 2 δισ. δολ., ενώ είναι εισηγμένη στον Nasdaq με κεφαλαιοποίηση 6,8 δισ. δολ.
Ο Στουρνάρας κάνει μάθημα στην τάξη του Μιλέι-Την ερχόμενη Δευτέρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας θα βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής (BCRA) τον κάλεσε στο συνέδριό της «Jornadas Monetarias y Bancarias», που γίνεται 16-17 Νοεμβρίου στο Palacio Libertad με θέμα «Ανάπτυξη, Παραγωγικότητα και Πληθωρισμός». Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάνελ στο οποίο θα μιλήσει ο διοικητής. Ο Γ. Στουρνάρας κάθεται δίπλα στον υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο και τον γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χοσέ Λουίς Ντάσα. Το θέμα προκαλεί: «Η επίλυση μιας κρίσης δημόσιου χρέους, μαθήματα από την Ελλάδα για οικονομίες σε μετασχηματισμό». Η χώρα μας, που επί μια δεκαετία ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή, προσκαλείται τώρα ως παράδειγμα προς μίμηση. Μπροστά σε ένα ακροατήριο που ξέρει από χρεοκοπίες. Το συνέδριο θα ανοίξει ο διοικητής της BCRA Σαντιάγο Μπαουσίλι και θα το κλείσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί να καταργήσει την κεντρική τράπεζα η οποία τώρα φιλοξενεί τους κεντρικούς τραπεζίτες. Στους ομιλητές ο Αλμπέρτο Μουσαλέμ της Fed του Σεντ Λούις, ο αντιπρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Χιλής, ο πρώην διοικητής της αυστραλιανής, στέλεχος της Norges Bank και, μέσω βίντεο, ο νομπελίστας Φιλίπ Αγκιόν. Οι Αργεντινοί έχουν πολλούς λόγους να αναζητούν δασκάλους και υποδείγματα. Ο πληθωρισμός τους έτρεχε τον Σεπτέμβριο με 1,9% τον μήνα (33,4% τον χρόνο). Στη Φρανκφούρτη το 2% είναι στόχος για τον χρόνο. Στο Μπουένος Άιρες το 2% είναι επιτυχία για τον μήνα.
Οι τράπεζες οδηγούν το ράλι στο ΧΑ-Στην πρώτη γραμμή της χρηματιστηριακής ανάκαμψης βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες έχουν αναλάβει τον ρόλο της «ατμομηχανής» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδηγώντας την αγορά σε ένα ισχυρό ανοδικό σερί. Το τελευταίο τριήμερο ο Γενικός Δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 4%, με τον τραπεζικό δείκτη να υπεραποδίδει αισθητά καταγράφοντας κέρδη 6,5%. Η μεταστροφή του κλίματος είναι εντυπωσιακή, καθώς μόλις πριν από μία εβδομάδα ο τραπεζικός δείκτης έδινε μάχη για να διατηρήσει το ψυχολογικό όριο των 3.000 μονάδων. Πλέον, όχι μόνο έχει απομακρυνθεί από την κρίσιμη αυτή ζώνη, αλλά βρίσκεται ξανά σε απόσταση αναπνοής από τις φετινές κορυφές του. Με το χθεσινό κλείσιμο στις 3.245 μονάδες, ο δείκτης απέχει 100 μονάδες ή περίπου 3% από το υψηλό έτους των 3.345 μονάδων. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη υψηλότερες αποτιμήσεις, καθώς τα αμέσως επόμενα επίπεδα αναφοράς εντοπίζονται 11 χρόνια πίσω, στα μέσα Νοεμβρίου του 2015. Η εικόνα αποτυπώνει την επιστροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση της εγχώριας αγοράς.
Η Τράπεζα Κύπρου πολιορκεί ξανά τα 11 ευρώ-Μία ανάσα από τα επίπεδα ρεκόρ των 11 ευρώ βρίσκεται η Τράπεζα Κύπρου, επιχειρώντας ακόμη μία φορά να κατακτήσει ένα επίπεδο που παραμένει απρόσιτο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των τελευταίων μηνών. Το τελευταίο τριήμερο η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 4,3%, ανεβαίνοντας από τα 10,50 στα 10,95 ευρώ και πλησιάζοντας ξανά το ιστορικό υψηλό των 10,99 ευρώ, που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Στις 5 Αυγούστου η μετοχή είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά στα 10,92 ευρώ, ενώ το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου κινήθηκε πάνω από τα 10,90 ευρώ, καταγράφοντας στις 30 Σεπτεμβρίου το ιστορικό της ρεκόρ. Ακολούθησαν δύο ακόμη απόπειρες στις αρχές Νοεμβρίου, με τη μετοχή να αγγίζει τα 10,95 ευρώ στις 4 Νοεμβρίου και τα 10,99 ευρώ στις 5 Νοεμβρίου, χωρίς να καταφέρει να διασπάσει το φράγμα των 11 ευρώ. Χθες επέστρεψε στα 10,95 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να δοκιμάζουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Η επανειλημμένη προσέγγιση των ιστορικών υψηλών αναδεικνύει τη σημασία της ζώνης των 11 ευρώ, η οποία λειτουργεί ως ισχυρή τεχνική αντίσταση. Το επόμενο στοίχημα για την Τράπεζα Κύπρου είναι επομένως διπλό, να ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 11 ευρώ και να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.
Δέκα τρισ. δολάρια σε μια αίθουσα της Αθήνας-Στην Αθήνα πραγματοποιείται η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds, με οικοδεσπότη το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο σήμερα ΕθΑΤ). Στο IFSWF ανήκουν 47 ταμεία με περιουσιακά στοιχεία άνω των $10 τρισ. Στην πρωτεύουσα έχουν έρθει τουλάχιστον 200 στελέχη τους, αρκετοί πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, από Κίνα, Κατάρ, Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Αζερμπαϊτζάν και Αφρική. Είναι ενδιαφέρον ότι το ΕθΑΤ μπήκε στο φόρουμ ως παρατηρητής το 2022 και έγινε πλήρες μέλος το 2023, αφού αξιολογήθηκε με τις «Αρχές του Σαντιάγο». Έναν χρόνο αργότερα, στη συνάντηση του Ομάν, ο πρόεδρος του ΕθΑΤ, Στέφανος Θεοδωρίδης, παρουσίασε την υποψηφιότητα της Αθήνας και την κέρδισε. Η ετήσια συνάντηση είναι κατά βάση ένα κλειστό φόρουμ των μελών, με φετινό θέμα «Sovereign Capital in a Contested World» («Τα κρατικά κεφάλαια σε έναν κόσμο ανταγωνισμών») με πολλή γεωπολιτική, τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση κινδύνων, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι επικεφαλής της China Investment Corporation και της Qatar Investment Authority, ο John Josephakis της NVIDIA και στελέχη του ΔΝΤ. Στο περιθώριο των συζητήσεων υπάρχουν επαφές με πολύ παρασκήνιο. Ο CEO Γιάννης Παπαχρήστου και ο Στ. Θεοδωρίδης κάνουν κατ' ιδίαν συναντήσεις με ξένα ταμεία, με ατζέντα ενέργεια, υποδομές, ψηφιακή οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη.
Οι Greeks αγοράζουν… τον εαυτό τους-Δεν είναι μόνο τα πλοία που μπαίνουν στο αγοραστικό στόχαστρο των Ελλήνων εφοπλιστών. Τελευταία αγοράζουν και τις ίδιες τους τις μετοχές στη Wall Street. Και τα ποσά μόνο αμελητέα δεν είναι. Ο Νίκος Τσάκος, μέσω της TEN, ενέκρινε επαναγορές έως 150 εκατ. δολαρίων, ο Πέτρος Παππάς έχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές μέσω της Star Bulk, ο Γιάννης Κούστας έχει διαθέσει 235 εκατ. δολάρια μέσω της Danaos, ενώ η Αγγελική Φράγκου έχει επαναγοράσει μετοχικές μονάδες αξίας άνω των 104 εκατ. δολαρίων μέσω της Navios Partners. Στον κατάλογο προστέθηκε και η Performance Shipping της Αλίκης Παληού, με νέο πρόγραμμα 4 εκατ. δολαρίων. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι αρκετοί Έλληνες πλοιοκτήτες θεωρούν πως η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών τους δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική αξία των στόλων και των δραστηριοτήτων τους. Αντί λοιπόν να διαθέτουν όλα τα κεφάλαια σε νέες ναυπηγήσεις, επιλέγουν να επενδύουν και στις ίδιες τους τις μετοχές. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, να ενισχύσουν την αξία που αναλογεί σε κάθε μετοχή και να στείλουν μήνυμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές.
Τι βλέπει ο Νικόλας Μαρτίνος που δεν βλέπουν οι άλλοι και βάζει 1,6 δισ. στο τραπέζι-Μισό δισεκατομμύριο δολάρια για δύο πλοία που θα πιάσουν δουλειά το 2030. Και συνολικά πάνω από 1,6 δισ. δολάρια σε νέες ναυπηγήσεις μέσα σε λίγους μήνες. Ο Νικόλας Μαρτίνος της Thenamaris δεν κάνει απλώς ανανέωση στόλου. Κάνει μια μεγάλη τοποθέτηση κεφαλαίων σε μια περίοδο που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο ενεργειακός χάρτης σε τέσσερα χρόνια. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι η επιστροφή του στα LNG carriers έπειτα από οκτώ χρόνια. Είναι ότι ταυτόχρονα παραγγέλνει δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς αμμωνίας και containerships. Δηλαδή επενδύει τόσο στην παραδοσιακή ενέργεια όσο και στα εναλλακτικά καύσιμα και στο παγκόσμιο εμπόριο. Παράλληλα, πουλά παλαιότερα πλοία, μετατρέποντας μέρος της αξίας του υφιστάμενου στόλου σε κεφάλαια για την επόμενη γενιά. Η κίνηση έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Με τα ναυπηγεία να έχουν γεμάτα βιβλία παραγγελιών, η εξασφάλιση θέσεων για παραδόσεις το 2030 μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ίδια την επιλογή των πλοίων. Ο Μαρτίνος ουσιαστικά αγοράζει από τώρα παραγωγική δυναμικότητα για μια αγορά που ακόμη διαμορφώνεται. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν πιστεύει στο LNG, στο πετρέλαιο ή στα εμπορευματοκιβώτια. Είναι αν προετοιμάζεται για μια περίοδο κατά την οποία οι σημερινοί νικητές της ναυτιλίας δεν θα είναι απαραίτητα και οι αυριανοί.
Γιατί ο αριθμός 560 που απειλεί το ράλι των ναύλων-Ένας αριθμός αρχίζει να προβληματίζει τη ναυτιλιακή αγορά. Ο 560. Τόσα πλοία θα μπορούσαν να βρεθούν να ανταγωνίζονται-διεκδικούν για φορτία μέσα σε λίγες εβδομάδες, εάν ομαλοποιηθεί η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Και όταν περισσότερα πλοία διεκδικούν τα ίδια φορτία, οι ναύλοι πιέζονται. Διεθνείς οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η σημερινή εντυπωσιακή κερδοφορία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές που έχουν επιβάλει οι γεωπολιτικές αναταράξεις. Υπολογίζει ότι περίπου 1.800 πλοία απασχολούνται εξαιτίας αυτών των μεγαλύτερων ταξιδιών. Εάν οι διαδρομές συντομεύσουν, θα χρειάζονται λιγότερα πλοία για τη μεταφορά των ίδιων φορτίων. Ενδεικτικό της εκρηκτικής ανόδου των ναύλων είναι ότι ο δείκτης ClarkSea, που μετρά τα ημερήσια έσοδα των πλοίων σε βασικούς κλάδους της ναυτιλίας, έφτασε τον Οκτώβριο τα 80.300 δολάρια, σχεδόν πέντε φορές πάνω από τη μακροχρόνια διάμεση τιμή των 16.300 δολαρίων. Μια απόσταση που δείχνει πόσο ψηλά έχει φτάσει η αγορά, αλλά και πόσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη διόρθωση Στα μεγάλα δεξαμενόπλοια VLCC, οι παραγγελίες νέων πλοίων αντιστοιχούν ήδη στο 33% του υπάρχοντος στόλου. Μάλιστα, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο, η αξία ενός VLCC δεκαετίας θα μπορούσε να μειωθεί έως και 65%. Και μέχρι το 2029 αναμένονται συνολικά 3.370 νεότευκτα πλοία. Οι έμπειροι πλοιοκτήτες γνωρίζουν ότι οι ναυτιλιακοί κύκλοι μπορούν να αλλάξουν απότομα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει η διόρθωση, αλλά πόσο βαθιά θα είναι και ποιοι θα έχουν προετοιμαστεί εγκαίρως.
Ελληνικές ατζέντες για Τούρκους επιχειρηματίες-Να πουλάς χάρτινα ημερολόγια στον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας θέλει θάρρος και επιχειρηματικό θράσος. Η ΣΔ Θεοφύλακτος το κατάφερε μέσα σε 24 μήνες. Το 2024 ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη τη θυγατρική Castelli Milano-Türkiye, με αποκλειστική διανομή των ημερολογίων και σημειωματάριων του ιταλικού ομίλου Castelli. Δύο χρόνια μετά, στο πελατολόγιο της Θεοφύλακτος βρίσκονται η Turkcell και η αλυσίδα D&R, ενώ η θυγατρική γύρισε σε κερδοφορία παρά τον πληθωρισμό και την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Στην Αθήνα, τη ΣΔ Θεοφύλακτος διοικεί πλέον η δεύτερη γενιά. η οποία ανέβασε τον τζίρο πάνω από τα €6 εκατ., με άνοδο +140% στην πενταετία.
Το βραχιόλι των 430 δισεκατομμυρίων-Όσοι ασχολούνται με το lifestyle των υπερπλουσίων, επιμένουν να αγνοούν τον παράνομο δεσμό του Τζ. Χουάνγκ της NVIDIA αλλά έχουν «κολλήσει» με το περίφημο βραχιόλι. Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με φωτογραφίες και λεπτομέρειες (1,5 εκατ. προβολές μόνο στο Χ) στον καρπό της Άλις Χουάνγκ, το Snowflake της Van Cleef & Arpels, δεμένο με κίτρινο χρυσό, διαμάντια και τιμή καταλόγου €324.000. Όλοι υποθέτουν ότι είναι δώρο του Χουάνγκ στη Χουάνγκ. Ουδείς μπορεί να αποδείξει ούτε ότι το κόσμημα είναι αυτό ούτε ότι το πλήρωσε εκείνος. Υπάρχει μόνο ο δικός της ισχυρισμός, όπως μεταφέρεται, ότι ο επικεφαλής της Nvidia γιόρταζε τα γενέθλιά της, με δείπνα και δώρα. Αυτό που επιβεβαιώνεται ωστόσο είναι ότι ο ιδρυτής της NVIDIA παραδέχθηκε γραπτώς την απιστία του, χωρίς να κατονομάσει κανέναν. Οι αμερικανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους New York Times, θεωρούν ότι το στέλεχος της Megaspeed είναι πράκτορας του Πεκίνου και η εταιρεία αυτή είναι πελάτης της Nvidia. Η Κίνα μιλά για «συκοφαντίες». Το ΔΣ ανέθεσε την έρευνα στον πρώην εισαγγελέα Τζουν Κιμ και τη Wachtell Lipton. Η μετοχή έχασε περίπου $430 δισ. κεφαλαιοποίησης σε δύο συνεδριάσεις. Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ, με 811,5 εκατ. μετοχές, είναι φτωχότερος κατά $14 δισ. περίπου. Ο Νταν Άιβς «βλέπει» 15% πιθανότητα αποπομπής και εκτιμά ότι χωρίς τον Τζένσεν Χουάνγκ, η NVIDIA αξίζει 25%-30% λιγότερο. Στις 17 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα της NVIDIA. Για την επομένη, 18 Νοεμβρίου, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών έχουν ζητήσει κλειστή ενημέρωση από τον ίδιο. Με $430 δισ. αγοράζεις πάνω από 1 εκατομμύριο Snowflake βραχιόλια. Το ακριβότερο κόσμημα της υπόθεσης δεν πουλήθηκε στη βιτρίνα, χρεώθηκε στους μετόχους.
Το βραχιόλι όμως εξηγεί μόνο ¼ της καταστροφής-Η Nvidia έχει χάσει περίπου $1,7 τρισ. από το ρεκόρ της 6ης Οκτωβρίου. Από τα $5,78 τρισ. στα $4,08 τρισ. προχθές το βράδυ, σχεδόν -30% σε 5 εβδομάδες. Έπεσε στην 3η θέση, πίσω από Apple και Microsoft. Η εύκολη ανάγνωση τα χρεώνει όλα στο ερωτικό σκάνδαλο του Τζένσεν Χουάνγκ. Η πραγματικότητα όμως ίσως είναι διαφορετική. Το παραστράτημα του CEO -όπως είπαμε και παραπάνω- κόστισε σε δύο συνεδριάσεις και περίπου $430 δισ. Τα υπόλοιπα $1,27 τρισ. είχαν χαθεί προτού ξεσπάσει η ιστορία με τους κατασκόπους. Μόνο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η μετοχή βούλιαξε -9,26% και έσβησε $448 δισ. σε μία ημέρα, όσα περίπου κόστισε συνολικά το σκάνδαλο. Αιτία, φυσικά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Οι νίκες των Δημοκρατικών ξύπνησαν τον φόβο για φρένο στα data centers, σε μια αγορά που ήδη ρωτούσε πότε θα αποδώσουν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από το σκάνδαλο η μετοχή διαπραγματευόταν γύρω στις 13-14 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, φθηνότερα από τον S&P 500. Το The Information γράφει ότι το ειδύλλιο των Χουάνγκ, διευκόλυνε αποστολές τσιπ τουλάχιστον $7,5 δισ. προς την Κίνα - περίπου 240.000 τεμάχια. Το Reuters δεν μπόρεσε να το επαληθεύσει. Το FBI εξετάζει αν ο Χουάνγκ υπήρξε στόχος ξένης υπηρεσίας. Ο Σούμερ ζητά αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ ζητά την παραίτησή του. Ο ιδρυτής κατέχει περίπου 3,6% και δεν ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων.
Το παιδικό δωμάτιο ως οικονομικός δείκτης-Στην Αμερική, 25,2 εκατ. ενήλικοι κάτω των 35 ετών ζούσαν μέχρι πέρυσι με τους γονείς τους. Είναι ρεκόρ, πάνω και από την κορύφωση της πανδημίας. Αντιστοιχεί σε 1 στους 3. Το 2000 δεν ξεπερνούσαν τα 17,8 εκατ. Τα στοιχεία τα επεξεργάστηκε η Realtor.com, ο ιστότοπος ακινήτων του ομίλου News Corp, από την έρευνα πληθυσμού της αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτότητα αυτών των νέων ανθρώπων, τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Περίπου το 70% όσων είναι 25-34 ετών και μένουν στο πατρικό, δεν είναι άνεργο, έχει απασχόληση. Ένας στους τρεις ηλικίας 25-29 έχει πτυχίο. Στις ηλικίες 30-34 μένει στο πατρικό το 12,7%, από 7,1% το 2000. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στην προσφορά κατοικιών και όχι στην απασχόληση. Η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας είναι $430.000, +34,4% πάνω από το 2019. Το μέσο ενοίκιο είναι $1.673, αυξημένο +17,9%. Από την αγορά λείπουν περίπου 4 εκατ. κατοικίες. Ο τυπικός αγοραστής πρώτης κατοικίας είναι πλέον 40 ετών. Η Realtor.com υπολογίζει ότι, με τα ποσοστά των αρχών του 2000, θα έμεναν στο πατρικό 4,86 εκατ. λιγότεροι νέοι. Αυτά είναι νοικοκυριά που δεν σχηματίστηκαν, δεν νοίκιασαν, δεν αγόρασαν, δεν επίπλωσαν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικά στοιχεία να επιδείξουμε. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το πατρικό στα 30,9 έτη, έναντι 26,3 στην ΕΕ. Ψηλότερα βρίσκεται η Κροατία, στα 31,5. Η Φινλανδία είναι στα 21,4. Εκεί το λένε κρίση στέγης. Εδώ το λέγαμε «παράδοση» και «ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί», μέχρι που διαβάσαμε το ύψος των ενοικίων.
Πηγή: www.newmoney.gr
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