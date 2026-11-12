Τα τηλέφωνα του μπάσκετ και οι εκπλήξεις (!) που κρύβουν, οι δήμαρχοι και οι… συγχωρεμένοι συντελεστές, κλήρωσε για Τσαβδαρίδη

Υπόθεση Τσαβδαρίδη

Η ενημέρωση των αρχηγών

Οι δήμαρχοι στα κάγκελα, οι βουλευτές «στα καρφιά»

Οι περιπέτειες της Αττάλειας

Νέα παράταση για τους αγρότες

Εκλογές one-off

Helleniq Energy: Κρυφοκοιτά το διυλιστήριο της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας

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Κέρδη τριμήνου όσο τα κέρδη μιας -κανονικής- χρονιάς

Παρασκηνιακός πόλεμος για το deal της Τρ. Πειραιώς με την Oakhill

Όταν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, αλλά ο servicer τον κυνηγά

Γενναιόδωρη εθελουσία της Allwyn

Διαβάζω σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις για το πότε κι αν θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Φυσιολογικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν και μέσα σ’ αυτά υπάρχουν φήμες ότι βρίσκονται ή πρόκειται να «ανασυρθούν» από τις αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικού εγκλήματος «καυτά μηνύματα» για δωροδοκίες, συναλλαγές, ρουσφέτια πολιτικών κ.λπ. Μια πηγή μου, από εκείνες που σπανίως πέφτουν έξω, μου είπε ότι μέσα σ’ αυτά τα μηνύματα υπάρχουν όντως στοιχεία απόπειρας δωροδοκίας, αλλά όχι από αυτούς που νομίζει όλος ο κόσμος ότι πιθανόν την έκαναν. Με διαβεβαιώνει μάλιστα ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις που δεν φαντάζεται κανείς. Εγώ ούτε κινητά βλέπω (και ανοίγω), ούτε καν μπάσκετ παρακολουθώ, ούτε και γνωρίζω κάποιους εξ αυτών, αλλά η πηγή μου ξαναλέω ότι είναι σοβαρή. Οπότε όταν θα ανοίξουν τα κινητά θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιους αφορά.- Η υπόθεση Τσαβδαρίδη (βγήκε στο Mega) είναι πραγματικά ενοχλητική γιατί ένας υπουργός δεν μπορεί με διάφορα νομικά τερτίπια να προσπαθεί να βολέψει μέλος της οικογένειάς του. Τα υπόλοιπα είναι… να ’χαμε να λέγαμε και ο Κ.Μ το κατάλαβε από χθες το πρωί. Κρίθηκε σήμερα το πρωί αλλά πάντως έλεος, ρε παιδιά, πολιτικοί είστε, όλα μετράνε.-Από χθες είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος επαφών και τηλεφωνημάτων του Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να τους καλέσει να τον δουν το Σάββατο ή και κάποια άλλη μέρα, αν δεν τους εξυπηρετεί το πρόγραμμά τους, ώστε να τους ενημερώσει για τους χειρισμούς που έγιναν για το καλώδιο. Απ’ ό,τι κατάλαβα χθες, άπαντες θα πάνε το Σάββατο, πλην του Νατσιού που θα βρίσκεται εκτός και θα πάει την Τρίτη από το ΥΠΕΞ. Το κρίσιμο είναι ότι ο Γεραπετρίτης σκοπεύει να τους κοινοποιήσει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης των Γάλλων προς την Τουρκία, αλλά όχι να τη δώσει στη δημοσιότητα και να την καταστήσει αντικείμενο πολιτικο-δημοσιογραφικού κουτσομπολιού. Σε αυτό θα κριθεί και η υπευθυνότητα των πολιτικών αρχηγών βεβαίως, αν και δεν έχω φοβερές προσδοκίες. Να πω απλά ότι εκτός κύκλου ενημέρωσης μένουν μη κοινοβουλευτικά κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ του Τσίπρα και η Ελπίδα της Καρυστιανού.-Το θέμα των συντελεστών δόμησης εξελίσσεται σε δαμόκλειο σπάθη για την κυβέρνηση, καθώς οι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων αντιδρούν με διάφορους τρόπους. Χθες έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη ζητώντας να πάρει πίσω η κυβέρνηση τη μελέτη που δίνει στους δήμους τους επιπλέον τετραγωνικά προς δόμηση. Παράλληλα, ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση στο τέλος του μήνα, ενώ έχουν σπάσει και τα τηλέφωνα των βουλευτών του Βορείου Τομέα. Το πρόβλημα της ΝΔ είναι το εξής: τα Βόρεια Προάστια είναι από τις περιοχές που παίρνει μεγάλα ποσοστά και οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι του κλίματός της, αλλά παράλληλα και φίλοι πολλών υπουργών και πρωτοκλασάτων στελεχών. Κάπως έτσι, χθες που έγινε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, εμφανίστηκε στη συνεδρίαση και μίλησε η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη που δεν είναι υπουργός και έχει άλλη ελευθερία να διαφωνήσει με το σχέδιο. Πολλοί πάντως διερωτώνται τι εξυπηρετεί την κυβέρνηση να διατηρεί στη διαβούλευση ένα σχέδιο που πολιτικά δεν την εξυπηρετεί σε προεκλογικό χρόνο, για να λυθεί μια εκκρεμότητα που ανάγεται στα χρόνια του Στέφανου Μάνου. Ο Θεός να συγχωρέσει τους νέους συντελεστές.-Μιας και είμαι στα του Περιβάλλοντος, να σας πω ότι ο Σταύρος Παπασταύρου είναι στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου γίνεται η COP 31 για το περιβάλλον. Η εκπροσώπηση της ΕΕ είναι μάλλον χαμηλόβαθμη, με ελάχιστους ηγέτες παρόντες πλην της VDL, ενώ επεισοδιακή ήταν η εμφάνιση του Κύπριου προέδρου Χριστοδουλίδη που, όπως είδατε, δεν υποδέχθηκε ο Ερντογάν για να μην τον αναγνωρίσει. Να σας πω πως έμαθα ότι ο Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στην Αττάλεια με charter της Aegean μέσω Ρόδου και δεν πήγε μέσω Κωνσταντινούπολης, όπως άλλοι ηγέτες, ενώ οι Κύπριοι είναι ικανοποιημένοι από την «πλάτη» που τους έβαλε η Ελλάδα για να υπερβούν την προοπτική μπλόκου από μέρους της Τουρκίας.-Σε δύσκολη άσκηση εξελίσσεται για την κυβέρνηση η υπόθεση των αιτήσεων ΟΣΔΕ για τους αγρότες. Η προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για υποβολή αιτήσεων πέρασε, το Αγροτικής Ανάπτυξης με την ΑΑΔΕ συνεννοήθηκαν και έδωσαν νέα παράταση για τις 17 του μήνα. Στόχος είναι να γίνει η πρώτη πληρωμή τέλος Νοεμβρίου, αλλά όσο υπάρχουν δυσκολίες τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος νέου γύρου έντασης με τους αγρότες, αν και γενικά δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για επανάληψη των περυσινών σκηνικών.-Κρατήστε τη δήλωση που έκανε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς συνδέεται στενά και με τον χρόνο των εκλογών. Είπε, κοινώς, ότι στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχουν δύο γύροι, υπάρχει μία Κυριακή και ότι θα αποφασίσουν οι πολίτες. Ο Θεοδωρικάκος δεν το είπε τυχαία, άλλωστε ήταν επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ το 2019 στην πρώτη μεγάλη εκλογική νίκη, συνεπώς όσο πιο μακριά πάμε, τόσο πιο εύκολο για τον Μητσοτάκη να θέσει σκληρά διλήμματα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος της χαλαρής ψήφου που ανησυχεί αρκετούς εντός της ΝΔ και θα μπορούσε να επιφέρει πλήγμα στη συσπείρωση. Και ο Μητσοτάκης έχει πει το σχετικό, όμως όσο πάμε πιο κοντά προς τις εκλογές προφανώς θα το επαναφέρει.-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από το διυλιστήριο της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας το οποίο φαίνεται πως κρυφοκοιτά η διοίκηση της Helleniq Energy. Είναι μια μονάδα χαμηλής δυναμικότητας με ικανότητα διύλισης 48.600 βαρελιών αργού ημερησίως, σχεδόν το 30% της ονομαστικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Το Petrotel είναι σύνθετο διυλιστήριο μετατροπής, με καταλυτική πυρόλυση FCC και μονάδα οπτανθρακοποίησης (coking). Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την αναβάθμιση βαριών κλασμάτων σε ελαφρύτερα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας και είναι ανάλογου βαθμού συνθετότητας με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Η λειτουργία της μονάδας του είχε διακοπεί τον Οκτώβριο 2025 για συντήρηση και δεν είχε επανεκκινήσει λόγω κυρώσεων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε προσφυγή σε διαδικασία αφερεγγυότητας με στόχο την προστασία του περιουσιακού στοιχείου και την επαναλειτουργία του. Το διυλιστήριο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil που βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα η εταιρεία έχει δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων καυσίμων στη Ρουμανία. Η διερεύνηση παραμένει προκαταρκτική, με αβέβαιη έκβαση λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και των κυρώσεων.-Με την ευκαιρία που πιάσαμε τη HelleniQ Energy να αναφέρω πως σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς ο όμιλος ανακοινώνει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, και το μόνο ερώτημα είναι πόσο μεγάλο θα είναι το ρεκόρ. Η πιο συντηρητική εκτίμηση δίνει λειτουργικά κέρδη €858 εκατ. και η πιο αισιόδοξη €1,109 δισ., με μέσο όρο €936 εκατ. και καθαρά κέρδη €630 εκατ. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, ολόκληρο το 2025 η HelleniQ Energy έκλεισε με EBITDA €1,132 δισ. και καθαρά €503 εκατ. Ο όμιλος βγάζει σε τρεις μήνες ό,τι έβγαζε σε δώδεκα. Το περιθώριο κέρδους ανεβαίνει μέχρι και τα 35,5 δολάρια το βαρέλι από $17,2 πέρυσι και $22,5 στο δεύτερο τρίμηνο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν $26,5 το 2022. Οι περιορισμένες εξαγωγές από τον Κόλπο εκτόξευσαν τα περιθώρια σε ντίζελ και καύσιμα αεροπορίας, ενώ τα διυλιστήρια του ομίλου δούλευαν σε πλήρη δυναμικότητα. Η HelleniQ Energy χρηματοδότησε την ελληνική αγορά με σημαντικές εκπτώσεις στα καύσιμα. Η σκυτάλη των εκπλήξεων περνά στη Motor Oil που θα ανακοινώσει αποτελέσματα 9μήνου στις 24 Νοεμβρίου και την επομένη θα παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περιθώρια κέρδους θα περιοριστούν στο 4ο τρίμηνο του έτους. Τα ρεκόρ όμως θεωρούνται ήδη δεδομένα.-Φημολογείται στην αγορά ότι μαίνεται παρασκηνιακός πόλεμος μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του ανταγωνισμού στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας για την εξαγορά του ΙΑΣΩ. Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, η συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς και Oakhill Capital έχει υπογραφεί και βρίσκεται προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συμφωνία έχει ενοχλήσει (κυρίως τους ανταγωνιστές του ΙΑΣΩ) με αποτέλεσμα να αναζητούνται λύσεις ακόμη και μέσω όσων παρέχουν στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει το deal καθώς η αγορά της ιδιωτικής υγείας διαθέτει αρκετούς παίκτες, ακόμη και ισχυρότερους από το νέο σχήμα που πάει να δημιουργήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον η DG Comp συνήθως ανταποκρίνεται σε ταχείς ρυθμούς στα ζητήματα που εξετάζει.-Εταιρεία διαχείρισης προχώρησε σε επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, με στόχο την αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, μόνο που υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια: ο οφειλέτης είχε αποβιώσει. Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον θάνατό του, επιχείρημα που, ωστόσο, δεν έπεισε το δικαστήριο. Και αυτό γιατί η διαδικασία έπρεπε εξαρχής να έχει στραφεί κατά του νόμιμου κληρονόμου και όχι κατά ενός προσώπου που δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή. Το δικαστήριο έκρινε ότι η άγνοια του θανάτου δεν ασκεί έννομη επιρροή, ενώ η ακυρότητα επέρχεται χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί δικονομική βλάβη. Το αποτέλεσμα; Η επιταγή προς εκτέλεση ακυρώθηκε και μαζί της συμπαρασύρθηκε αυτομάτως και η διαδικασία της κατάσχεσης. Στην προσπάθεια των ανακτήσεων οι servicers πρέπει να ελέγχουν όχι μόνο πόσα χρωστάει ο οφειλέτης, αλλά και αν βρίσκεται ακόμη εν ζωή. Γιατί η αναγκαστική εκτέλεση έχει τους κανόνες της και δεν μπορεί να προχωρήσει εναντίον αποβιώσαντος, όσο κι αν το σύστημα δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως. Και κάπως έτσι, μια διαδικασία που βάδιζε προς τον τερματισμό επέστρεψε στη γραμμή εκκίνησης.-Η Allwyn προχωρεί σε ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για επιλεγμένες ομάδες του προσωπικού της. Το πρόγραμμα είναι κλιμακωτό και φθάνει μέχρι και την καταβολή 48 μισθών. Εκτός από τη χρηματική αποζημίωση περιλαμβάνονται και ειδικές προβλέψεις για ΑΜΕΑ ή εργαζόμενους που υποστηρίζουν συγγενείς ΑΜΕΑ, ενώ παρέχεται και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για διάστημα δυο ετών.