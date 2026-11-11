Μυτιληναίος: Μπαίνει στη ναυτιλία μέσω της Tsakos Energy Navigation – Η νέα επενδυτική κίνηση
Μυτιληναίος: Μπαίνει στη ναυτιλία μέσω της Tsakos Energy Navigation – Η νέα επενδυτική κίνηση
Ο επικεφαλής της METLEN προαναγγέλλει είσοδο στις θαλάσσιες μεταφορές, με τη συνεργασία του Ομίλου Τσάκου – Η ενεργειακή δραστηριότητα και οι μεταφορές LNG στο επίκεντρο του νέου ανοίγματος - Μυτιληναίος και Τσάκος: Δύο παγκόσμιοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις στον Δομοκό για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις
Την πρόθεσή του να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη ναυτιλία, σε συνεργασία με την οικογένεια Τσάκου, αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, δίνοντας ένα νέο επιχειρηματικό στίγμα στη σχέση των δύο ομίλων, οι οποίοι ενώνουν ήδη τις δυνάμεις τους στον τομέα της ενέργειας.
Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τη συνεργασία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό, παρουσία εκπροσώπων των δύο επιχειρηματικών οικογενειών.
Ο επικεφαλής της METLEN αναφέρθηκε στην κοινή πορεία που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο ομίλους, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται στις επενδύσεις στην ξηρά, αλλά δημιουργεί προοπτικές και στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τη συνεργασία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό, παρουσία εκπροσώπων των δύο επιχειρηματικών οικογενειών.
Ο επικεφαλής της METLEN αναφέρθηκε στην κοινή πορεία που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο ομίλους, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται στις επενδύσεις στην ξηρά, αλλά δημιουργεί προοπτικές και στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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