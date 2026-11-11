Μυτιληναίος: Μπαίνει στη ναυτιλία μέσω της Tsakos Energy Navigation – Η νέα επενδυτική κίνηση

Ο επικεφαλής της METLEN προαναγγέλλει είσοδο στις θαλάσσιες μεταφορές, με τη συνεργασία του Ομίλου Τσάκου – Η ενεργειακή δραστηριότητα και οι μεταφορές LNG στο επίκεντρο του νέου ανοίγματος - Μυτιληναίος και Τσάκος: Δύο παγκόσμιοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις στον Δομοκό για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις