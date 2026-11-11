Μυτιληναίος και Τσάκος: Δύο παγκόσμιοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις στον Δομοκό για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις

Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες για το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο με αποθήκευση ενέργειας – Στο 60% η συμμετοχή του Ομίλου Τσάκου και στο 40% της METLEN – Στόχος η ολοκλήρωση στις αρχές του 2028