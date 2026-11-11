Μυτιληναίος και Τσάκος: Δύο παγκόσμιοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις στον Δομοκό για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις
Μυτιληναίος και Τσάκος: Δύο παγκόσμιοι όμιλοι ενώνουν δυνάμεις στον Δομοκό για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις
Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες για το μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο με αποθήκευση ενέργειας – Στο 60% η συμμετοχή του Ομίλου Τσάκου και στο 40% της METLEN – Στόχος η ολοκλήρωση στις αρχές του 2028
Μία επιχειρηματική συμμαχία που φέρνει κοντά τη ναυτιλία και την ενέργεια αποκτά σήμερα σάρκα και οστά στον Δομοκό Φθιώτιδας. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η οικογένεια του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου προχωρούν στην υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου συνεργασίας μεταξύ δύο ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.
Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του υβριδικού ενεργειακού έργου, παρουσία του εκτελεστικού προέδρου της METLEN, Ευάγγελου Μυτιληναίου, του ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, και του Νίκου Τσάκου, επικεφαλής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation.
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Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του υβριδικού ενεργειακού έργου, παρουσία του εκτελεστικού προέδρου της METLEN, Ευάγγελου Μυτιληναίου, του ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, και του Νίκου Τσάκου, επικεφαλής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation.
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