Μαρία Αγγελικούση: Παρέλαβε το έκτο δεξαμενόπλοιο διπλού καυσίμου από σειρά οκτώ Suezmax και ύψωσε τη γαλανόλευκη

Ένα ακόμη σύγχρονο δεξαμενόπλοιο προστέθηκε στον στόλο του Ομίλου Αγγελικούση, ο οποίος συνεχίζει την ανανέωση των πλοίων του, επενδύοντας σε τεχνολογίες που περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους.Η Maran Tankers Management ανακοίνωσε την παραλαβή του «Maran Myron», του έκτου δεξαμενόπλοιου τύπου Suezmax διπλού καυσίμου από ένα ναυπηγικό πρόγραμμα συνολικά οκτώ πλοίων. Το νέο δεξαμενόπλοιο έχει χωρητικότητα 155.500 τόνων νεκρού βάρους (dwt), ναυπηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της κινεζικής New Times Shipbuilding (NTS) και υψώνει την ελληνική σημαία.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθώς το «Maran Myron» έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει υψηλή μεταφορική ικανότητα με μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις.Η γάστρα του διαθέτει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό για τον περιορισμό της αντίστασης κατά την πλεύση, ενώ ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και γεννήτρια άξονα, η οποία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα λειτουργίας τόσο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) όσο και με συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται τόσο στην κύρια μηχανή όσο και στους λέβητες του πλοίου, επιτρέποντας την επιλογή καυσίμου ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.Επιπλέον, το δεξαμενόπλοιο διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αερίων που παράγονται από την εξάτμιση του LNG στις δεξαμενές αποθήκευσής του. Το σύστημα αξιοποιεί κρυογενική τεχνολογία Stirling για τον έλεγχο της πίεσης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευελιξία στη διαχείριση του καυσίμου.Η παραλαβή του «Maran Myron» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των έξι από τις οκτώ παραδόσεις της συγκεκριμένης σειράς, με δύο ακόμη δεξαμενόπλοια να απομένουν για την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος.Παράλληλα, η επιλογή της ελληνικής σημαίας ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στο ελληνικό νηολόγιο.