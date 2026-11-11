Allwyn Hellas: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση έως 48 μισθούς και μπόνους 8.000 ευρώ
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Allwyn Hellas: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση έως 48 μισθούς και μπόνους 8.000 ευρώ

Η εταιρεία προχωρά σε οργανωτική αναδιάρθρωση, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού της μετασχηματισμού έως το 2030 - Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν - Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 11 έως τις 27 Νοεμβρίου

Allwyn Hellas: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση έως 48 μισθούς και μπόνους 8.000 ευρώ
Σε μια αγορά που η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα και οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών αλλάζουν συνεχώς, η Allwyn Hellas εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, απαντώντας άμεσα και με ταχύτητα στις δυναμικές τάσεις που διαμορφώνονται στο περιβάλλον.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας για το 2030 είναι οι ψηφιακές εμπειρίες των πελατών, παίρνοντας ώθηση από τη δύναμη της καινοτομίας και με βάση ένα νέο omnichannel μοντέλο λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn Hellas προωθεί τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα προσφέρει ολοκληρωμένες και απρόσκοπτες εμπειρίες στους πελάτες. Έτσι, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών και να ενισχύσει την ηγετική θέση της στον τομέα του gaming entertainment στην Ελλάδα.

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