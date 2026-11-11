Allwyn Hellas: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση έως 48 μισθούς και μπόνους 8.000 ευρώ

Η εταιρεία προχωρά σε οργανωτική αναδιάρθρωση, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού της μετασχηματισμού έως το 2030 - Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν - Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 11 έως τις 27 Νοεμβρίου