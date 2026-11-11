Boeing: Ελεύθερη πτώση -25% για τη μετοχή της – Γιατί απολύει 2.500 εργαζόμενους εν μία νυκτί
Boeing: Ελεύθερη πτώση -25% για τη μετοχή της – Γιατί απολύει 2.500 εργαζόμενους εν μία νυκτί
Η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος εμπορικών αεροσκαφών της Boeing, Stephanie Pope, ανακοίνωσε τη μείωση του 5% του προσωπικού λόγω «υπερπληθωρισμού εργαζομένων» - Τι αναφέρει το εσωτερικό σημείωμα και πώς αντιδρά η αγορά
Σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των λειτουργικών της εξόδων με τους πραγματικούς ρυθμούς κατασκευής αεροσκαφών, η Boeing ανακοίνωσε τη μείωση του 5% του εργατικού δυναμικού στο τμήμα εμπορικών αεροσκαφών (Boeing Commercial Airplanes – BCA).
Η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση περίπου 2.500 εργαζομένων από τη μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, η οποία απασχολεί συνολικά 50.000 άτομα και κατασκευάζει το δημοφιλές 737 Max καθώς και άλλα επιβατικά μοντέλα.
Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος, Stephanie Pope, σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, οι περικοπές οφείλονται στην αδυναμία της Boeing να αυξήσει την παραγωγή με τους ρυθμούς που είχε αρχικά σχεδιάσει. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε «υπερπληθωρισμό προσωπικού» (overstaffing), καθώς τα εργοστάσια και οι προμηθευτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή σταθερότητα.
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Η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση περίπου 2.500 εργαζομένων από τη μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, η οποία απασχολεί συνολικά 50.000 άτομα και κατασκευάζει το δημοφιλές 737 Max καθώς και άλλα επιβατικά μοντέλα.
Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος, Stephanie Pope, σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, οι περικοπές οφείλονται στην αδυναμία της Boeing να αυξήσει την παραγωγή με τους ρυθμούς που είχε αρχικά σχεδιάσει. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε «υπερπληθωρισμό προσωπικού» (overstaffing), καθώς τα εργοστάσια και οι προμηθευτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή σταθερότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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