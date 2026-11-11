Boeing: Ελεύθερη πτώση -25% για τη μετοχή της – Γιατί απολύει 2.500 εργαζόμενους εν μία νυκτί

Η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος εμπορικών αεροσκαφών της Boeing, Stephanie Pope, ανακοίνωσε τη μείωση του 5% του προσωπικού λόγω «υπερπληθωρισμού εργαζομένων» - Τι αναφέρει το εσωτερικό σημείωμα και πώς αντιδρά η αγορά