Οι ειδήσεις Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και τα δεξιά κόμματα, η νέα δημοσκόπηση του Μ.Μ, η επιστολή Δένδια στην Τραυλού, οι business του Οδυσσέα Αθανασίου
Οι ειδήσεις Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και τα δεξιά κόμματα, η νέα δημοσκόπηση του Μ.Μ, η επιστολή Δένδια στην Τραυλού, οι business του Οδυσσέα Αθανασίου
Χαίρετε, θα ξεκινήσω σήμερα με τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Μητσοτάκης στο travel.gr (στον Σρόιτερ) γιατί πραγματικά νομίζω ότι είπε πολλές ειδήσεις
Με σημαντικότερη απ’ όλες ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει με κανένα κόμμα από τα Δεξιά του. Και φυσικά αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν το είπε για τον Σαμαρά, αν θα φτιάξει κόμμα και αν θα μπει στη Βουλή. Αλλά κυρίως για τον Βελόπουλο (που μερικοί το θεωρούν σίγουρο) και άντε και για τη Λατινοπούλου, εφόσον φυσικά μπει και αυτή στη Βουλή. Σας έχω επίσης πει αρκετές φορές ότι ο Κ.Μ θα πιέσει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Ε, χθες πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται αφού είπε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει, αφού βέβαια χαρακτήρισε «βαλτωμένες» τις συμπράξεις κομμάτων διεθνώς. Συγκράτησα επίσης και την ατάκα του ότι μετά το πέρας της πρωθυπουργίας του θα παραιτηθεί από βουλευτής και θα συνεχίσει να εργάζεται εκτός πολιτικής. Αυτό μάλλον πήγαινε στον Σαμαρά κατευθείαν. Επίσης ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε αρκετές φορές ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιήσει καμία πολιτική υπόθεση, αναφερόμενος στους ποινικούς κώδικες που ψήφισε ο Τσίπρας το 2019. Νομίζω ότι έτσι ο Κ.Μ περνάει και ένα μήνυμα στον ίδιο τον Τσίπρα να σταματήσει τις χοντράδες με αναφορές περί διαφθοράς.
Η κυλιόμενη στο Μαξίμου-Τώρα, σε άλλα νέα στο Μ.Μ διαβάζουν τα νούμερα της νέας κυλιόμενης δημοσκόπησης που πήραν και ενσωματώνει κυρίως τα γεγονότα του Οκτωβρίου. Σε αυτή μου λένε ότι η ΝΔ είναι ελαφρώς τσιμπημένη στο 30,5%, ενώ έπονται η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στο 15% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%. Κοινό συμπέρασμα της μέτρησης ότι και το ένα και το άλλο κόμμα έχουν αρχίσει να ταβανιάζουν και δεν έχουν δυναμική για κάτι φοβερά διαφορετικό. Σε αυτή τη μέτρηση το κόμμα Σαμαρά κινείται πέριξ του 4%, ενώ το κόμμα Κασιδιάρη μετριέται γύρω στο 3,7%, με συνυπολογισμό όσων απαντούν «Συμμαχία Ελλήνων» αλλά και τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μου λένε ότι είναι τσιμπημένα τα προσωπικά ποιοτικά του Μητσοτάκη, προφανώς λόγω και της εμφάνισής του στον ΟΗΕ με τον χάρτη του Τουρκολιβυκού ανά χείρας.
Η επιστολή Δένδια στην Τραυλού-Σας έγραφα χθες για τον Δένδια που ζήτησε συνεισφορές 250 εκατομμυρίων ευρώ από τους εφοπλιστές για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα, σας παραθέτω και το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε προ ολίγων ημερών στην πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού με το σχετικό αίτημα. Μάλιστα, ο Δένδιας έστειλε την ίδια επιστολή και στον Μητσοτάκη, με τον οποίον έκανε σχετική συζήτηση. Ιδού λοιπόν η επιστολή: «Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία σας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον οποίο αποστέλλω αντίγραφο, προσδοκώντας την υποστήριξή σας με τη δωρεά χρηματικού ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί υπό δική σας διαχείριση, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου στόλου Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας με σκοπό την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ άλλων στην επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία λιμένων, την ναρκοθηρία και τη ναρκαλιεία», γράφει Δένδιας, προσδιορίζοντας τις στοχεύσεις της επιπρόσθετης χρηματοδότησης. «Η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιείται προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να είναι σε θέση να υπηρετήσουν με απόλυτη επάρκεια και σύγχρονα μέσα τη διαχρονική αποστολή τους. Αυτό το νέο Ναυτικό θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, όπως πραγματοποιείται με τις δυνάμεις μας που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αποστολή ΑΣΠΙΔΕΣ». Έτσι, με την επιστολή ο Δένδιας ξεκαθαρίζει κιόλας ότι η διαχείριση θα είναι όσων χρηματοδοτούν το έργο και το έργο προσδιορισμένο «ο στόλος μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων Θάλασσας».
Στα ρουσφέτια πρώτοι, στις προτάσεις… δράμα-Πολλές φορές οι παραπολιτικές στήλες απασχολούνται από τα δράματα των βουλευτών και ιδίως των κυβερνητικών βουλευτών. Το άγχος της επανεκλογής, οι κλειστές πόρτες που βρίσκουν από υπουργούς, τα φαινόμενα αλαζονείας της εξουσίας, όλα αυτά ισχύουν. Όμως εν προκειμένω ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε στις 10 Οκτωβρίου από τους γαλάζιους βουλευτές να στείλουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα της ΝΔ ενόψει των εκλογών, για το οποίο έχουν ξεκινήσει συσκέψεις στην Αντιπροεδρία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος του Χατζηδάκη, ο Σταύρος Βουρλούμης, θα αναλάβει και τη γραμματεία Προγράμματος της ΝΔ στον επικείμενο κομματικό ανασχηματισμό. Πόσοι βουλευτές ανταποκρίθηκαν λοιπόν εδώ και έναν μήνα στο κάλεσμα Χατζηδάκη; Δέκα - 10, για να το βάλω και με αριθμό. Πρώτοι στα ρουσφέτια, πρώτοι στα παράπονα, αλλά όταν έρθει η ώρα για δουλειά και προτάσεις, δράμα…
Και κάποιες πικρές αλήθειες…-Στο χθεσινό συνέδριο του travel.gr ακούστηκαν από πολλούς αρμόδιους παράγοντες και επιχειρηματίες πολλά καλά, μεταξύ των οποίων και η αναγέννηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Ακούστηκαν όμως και μερικές πικρές αλήθειες και αυτές «ήρθαν» από δύο πολύ γνωστές ξένες δημοσιογράφους, travel editors που εργάζονται σε διεθνή media όπως Times, F.T., Conde Nast Traveler, Cnn travel κ.λπ. Είπε λοιπόν η Rachel Howard: «Τον Αύγουστο πηγαίνω στη Σκανδιναβία για τις διακοπές μου. Δεν μένω στην Ελλάδα, αν και ζω εδώ. Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλή ζέστη, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορώ να βρω δωμάτιο. Δεν μπορώ να επιβιβαστώ σε πλοίο. Ειλικρινά, περνάω καλύτερες διακοπές στη Στοκχόλμη απ’ ό,τι στις Κυκλάδες τον Αύγουστο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά λατρεύω την Ελλάδα». Υπάρχουν περιοχές που έχουν φτάσει σε κατάσταση πλήρους κορεσμού, με πραγματικά φαινόμενα υπερτουρισμού. Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως, αντί να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ήδη επιβαρύνει υπερβολικά προορισμούς όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, επιχειρήσουμε να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο κάπου αλλού. Θεωρώ εντελώς λανθασμένη την αναπαραγωγή ενός μοντέλου που έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία νέων, τεράστιων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων σε άλλα νησιά, τη στιγμή που ορισμένοι προορισμοί δέχονται ήδη υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας». Επίσης είπε η Nicole Chilton: «Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας προορισμός υπερπολυτελείας ή το να ξαπλώνεις σε μια ξαπλώστρα και απλώς να σε ταΐζει κάποιος από έναν μπουφέ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ένας προορισμός που αφορά τον πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να καυχιόμαστε για τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο με όρους ποιότητας, διατήρησης και προστασίας αυτού που κάνει την ελληνική ταυτότητα ελληνική».
Η νέα δουλειά του Οδυσσέα Αθανασίου (Travel 3)-Στο χθεσινό συνέδριο του travel.gr ο αποχωρών διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου μιλώντας χθες είπε για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια, για μία δική του δουλειά σε σύμπραξη με επιχειρηματίες και νέες τεχνολογίες. Καλές δουλειές.
Eurobank vs Αγροτικής Τράπεζας: Η δικαστική μάχη που κρίθηκε για... 6 μήνες καθυστέρηση-Η Eurobank έχασε στο Στρασβούργο τη δικαστική μάχη για το προνόμιο της Αγροτικής Τράπεζας, σε μια ιστορική υπόθεση που επιβεβαίωσε στην πράξη τη ρήση Ιπποκράτη «το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Η Eurobank είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το ειδικό προνόμιο της ΑΤΕ, βάσει νόμου του 1929, παραβίαζε την προστασία της περιουσίας και την ίση μεταχείριση των πιστωτών. Το προνόμιο επέτρεπε στην Αγροτική να εγγράφει μονομερώς και χωρίς έξοδα υποθήκη, με μόνη την προσκόμιση της δανειακής σύμβασης, χωρίς τη συμβολαιογραφική δήλωση του οφειλέτη που απαιτούνταν για τις άλλες τράπεζες. Η διαφορά προέκυψε από πλειστηριασμό ακινήτων οφειλέτη, από τον οποίο η Eurobank διεκδικούσε 88.914 ευρώ, χωρίς τελικά να εισπράξει τίποτα. Η ΑΤΕ είχε εγγράψει υποθήκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, ενώ η Eurobank προσημείωση στις 19 Μαρτίου 2003. Το Εφετείο είχε αρχικά δικαιώσει τη Eurobank, αλλά ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση, αναγνωρίζοντας τη διατήρηση του προνομίου της ΑΤΕ. Το Στρασβούργο δεν έκρινε τη συνταγματικότητα ή την αναλογικότητα του ιστορικού προνομίου. Έκρινε ότι η Eurobank δεν απέδειξε πως αυτό την εμπόδισε να εγγράψει νωρίτερα τη δική της ασφάλεια. Συνεπώς, καθοριστική ήταν η χρονική προτεραιότητα της υποθήκης, βάσει του άρθρου 1300 του Αστικού Κώδικα και τίποτ’ άλλο. Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον και για την εξέλιξη της αγροτικής πίστης: από τα παραδοσιακά δάνεια της ΑΤΕ με υποθήκη σε σπίτια και κτήματα, περάσαμε σταδιακά σε επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με εξασφαλίσεις αγροτικές επιδοτήσεις και προσωπικές εγγυήσεις.
Τράπεζα Χανίων: Από το 9% στο «ουδείς περιορισμός»-Πέρυσι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είχε συμφωνήσει να δώσει το 9% στο τσεχικό Wenger Capital. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Τον Σεπτέμβριο ο στόχος ήταν για έως το 49%. Χθες, η διατύπωση άλλαξε, «ουδείς περιορισμός υπάρχει σχετικά με το τελικό ποσοστό». Ο έλεγχος της τράπεζας είναι πλέον διαπραγματεύσιμος. Μαζί με το ποσοστό μεγάλωσε και ο λογαριασμός. Τον Ιούνιο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίζονταν σε περίπου €40 εκατ. Τώρα η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται σε €70 εκατ. Στον ισολογισμό του 2025, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται €63,8 εκατ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν περίπου τα €250 εκατ., με προβλέψεις €110 εκατ. Το ακάλυπτο υπόλοιπο ξεπερνά το διπλάσιο της καθαρής θέσης. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει στόχο να μειώσει τον δείκτη ΝΡΕ στο 5% έως το τέλος του 2027. Τα κέρδη του 2025 ήταν €3,6 εκατ. Για να μικρύνει η αύξηση κεφαλαίου, πωλούνται τα ασημικά. Το 28,5% στα Νερά Σαμαριάς, αγορασμένο €3,5 εκατ., αποτιμάται σε περίπου €17 εκατ. Ακολουθεί πακέτο κόκκινων δανείων €65 εκατ., ενώ η θυγατρική ακινήτων, με 74 ακίνητα αξίας €38,1 εκατ., ετοιμάζεται για το Χρηματιστήριο. Στο data room, με σύμβουλο την PwC, έχουν ήδη μπει πάνω από 10 επενδυτικά σχήματα. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ανάμεσά τους είναι το fund του Άνθιμου Θωμόπουλου και η Fortress. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου και η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τη διαδικασία.
ΜΕΤΚΑ: Πρόβα Χρηματιστηρίου με υπουργούς, κατασκευαστές και τραπεζίτες-Κάτι περισσότερο από μια παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου ήταν η χθεσινή εκδήλωση της ΜΕΤΚΑ, η οποία έμοιαζε με πρόβα τζενεράλε ενόψει της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο. Και αυτό όχι μόνο λόγω της στρατηγικής που ξεδίπλωσε η διοίκηση αλλά και λόγω των ισχυρών παρουσιών που συγκέντρωσε, με υπουργούς, κορυφαίους εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου, διπλωμάτες και στελέχη της αγοράς να δίνουν το «παρών». Από την κυβέρνηση παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία 16 πρέσβεων, ενδεικτική του διεθνούς αποτυπώματος του ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται σε 40 χώρες. Από τον επιχειρηματικό κόσμο ξεχώρισαν ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ Χρήστος Ιωάννου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κώστας Μιτζάλης, ο Πρόεδρος της EOS Capital και αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Απόστολος Ταμβακάκης, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος της Dimand, ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Θ. Τζούρος και ο Θ. Βλαχόπουλος από την Τρ. Πειραιώς, καθώς και πλήθος άλλων στελεχών από τον τραπεζικό τομέα, την αγορά και την αυτοδιοίκηση. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τα επιχειρηματικά μεγέθη και γύρισε το ρολόι σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της εξαγοράς της ΜΕΤΚΑ και τις συγκυρίες που οδήγησαν στην απόκτησή της. Όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία γνωριμία στο Cosmos Club του Πέτρου Κωστόπουλου, στο Ψυχικό. Εκεί, όπως αφηγήθηκε ένας φίλος δημοσιογράφος τού σύστησε τον Σπύρο Μπέλλο, τον γκουρού των εξαγορών και του χρηματιστηρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να κοιτάξει πέρα από το εμπόριο μετάλλων και να ασχοληθεί με τη βιομηχανία, στρέφοντας την προσοχή του στη ΜΕΤΚΑ. Ο Μυτιληναίος άρχισε να μελετά την εταιρεία, διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση με ιστορία από τη δεκαετία του 1960, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1972, η οποία, παρά την πτωτική πορεία της μετοχής της, διατηρούσε υγιή οικονομικά στοιχεία. Κάπως έτσι ξεκίνησε η σταδιακή αγορά μετοχών, σε μια εποχή που η χρηματιστηριακή αγορά λειτουργούσε με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Το καλοκαίρι του 1997, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στους Παξούς, ο Μπέλλος τον ενημέρωνε τηλεφωνικά για τις ευκαιρίες που δημιουργούσε η πτώση της μετοχής, η οποία είχε φτάσει κοντά στις 1.000 δραχμές. Οι αγορές συνεχίστηκαν σε συνθήκες limit down και μέχρι το φθινόπωρο είχε συγκεντρωθεί περίπου το 25% της εταιρείας. Η συνέχεια είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής αναμέτρησης. Ο Μπέλλος οργάνωσε συνάντηση με τον τότε βασικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ, παρουσιάζοντάς του τον Μυτιληναίο ως τον νέο μεγαλομέτοχο. Εκείνος έθεσε δύο επιλογές: είτε να του πουλήσουν το ποσοστό του, είτε να διαθέσει ο ίδιος τις μετοχές του, με κίνδυνο να καταρρεύσει ξανά η τιμή. Τελικά, η συμφωνία έκλεισε με την πώληση του πακέτου του στις 12.000 δραχμές ανά μετοχή, δώδεκα φορές πάνω από τα επίπεδα στα οποία είχαν ξεκινήσει οι αγορές. Πάντως, η άποψη του φειδωλού σε λόγια γνωστού χρηματιστή -στον οποίον αναφέρθηκε ο Β. Μυτιληναίος- όπως τη διατυπώνει σε ξένους, μεγάλους επενδυτές πελάτες του, είναι ότι η ιστορία της καινούριας ΜΕΤΚΑ θα είναι πιο συναρπαστική από την προηγούμενη, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ο Σπύρος Μπέλλος είναι παρών και στη νέα προσπάθεια.
Το business της επόμενης μέρας-Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Βαγγέλης Χρυσαφής, παρουσιάζοντας το όραμα της ΜΕΤΚΑ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία της εταιρείας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους είχαν αμφισβητήσει τις δυνατότητές της. Όπως ανέφερε, όσοι στοιχημάτιζαν ότι η ΜΕΤΚΑ δεν θα τα καταφέρει, έχασαν το στοίχημα. Θύμισε μάλιστα την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι το έργο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο και εντός προϋπολογισμού. Για τον ίδιο, αυτή ήταν ίσως η καλύτερη διαφήμιση για μια εταιρεία που κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να διεκδικεί πλέον τη δική της αυτόνομη πορεία, έχοντας πάντοτε στο πλευρό της την μητρική Metlen. Το επόμενο στοίχημα, πάντως, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,1 δισ. ευρώ, η ΜΕΤΚΑ φιλοδοξεί να εξελιχθεί από μια παραδοσιακή κατασκευαστική εταιρεία σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, διαχείριση εγκαταστάσεων, έργα νερού και ακίνητα. Και όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντίνος Μπενρουμπή, η ΜΕΤΚΑ δεν κυνηγά έργα απλώς για να διογκώνει το ανεκτέλεστό της. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά η κερδοφορία και, κυρίως, η μετατροπή των κερδών σε πραγματικές ταμειακές ροές.
Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την INTRUM με όριο τις 170.000 ευρώ-Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από μια μακρά περίοδο μεμονωμένων αποχωρήσεων κατόπιν συμφωνίας -που εκτιμάται ότι οδήγησε σε πολλές δεκάδες αποχωρήσεις- η INTRUM προχώρησε χθες σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους (με εξαίρεση όσους έχουν ρόλο executive director – SMT) εφόσον έχουν προϋπηρεσία 14 ετών και έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 24/11/26 και οι αμοιβές είναι 24 μισθοί για τους μικρότερους των 50 ετών και 28 μισθοί για τους άνω των 50. Δίνονται δύο επιπλέον μικτοί μισθοί σε όσους υποβάλλουν αίτηση την πρώτη εβδομάδα (ως 16/11/26) του προγράμματος και το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 170.000 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που θα το επιλέξουν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 6 ή 12 μήνες αναλόγως της ηλικίας τους.
Σήμερα η αναθεώρηση του MSCI-Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα το βράδυ ο MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των δεικτών του με ημερομηνία εφαρμογής μετά το κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου. Ο MSCI Greece, εκτός από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, περιλαμβάνει τις μετοχές των ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές, με την κρίσιμη αναθεώρηση να είναι αυτή του Μαΐου 2027 που η ελληνική αγορά κατατάσσεται στις αναπτυγμένες.
Γιατί η Goldman Sachs βάζει τη ΔΕΗ στην χρυσή πεντάδα των παραγωγών-Αργά το βράδυ της Δευτέρας, η Goldman Sachs είχε μια τηλεφωνική συνομιλία (τηλεδιάσκεψη) με τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Data Centers (EUDCA). Το πρωί της Τρίτης, η ομάδα του Αλμπέρτο Γκαντόλφι έστειλε στους πελάτες της 2 σελίδες με 3 συμπεράσματα. 1. Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα. Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται σε φάση «υπερκύκλου», με ρυθμό 15%-17% τον χρόνο έως το 2032-35, διπλάσιο από το σύνηθες 8% της τεχνολογίας. Super-cycle είναι μια μακρά περίοδος (συνήθως 10ετία), κατά την οποία η ζήτηση σε έναν κλάδο αυξάνεται σταθερά πολύ πάνω από τον κανονικό ρυθμό. 2. Σήμερα λειτουργούν στην Ευρώπη data centers ισχύος 13-15 GW. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, θα είναι περίπου 35 GW. Οι επενδύσεις της 6ετίας υπολογίζονται πλέον σε €170 δισ., από €70 δισ. πέρυσι. Αυτά είναι έργα που ήδη χτίζονται ή έχουν δεσμευτεί. Ο στόχος της ΕΕ για 45 GW έως το 2035, κρίνεται μάλλον αισιόδοξος. 3. Υπάρχουν εμπόδια. Οι αδειοδοτήσεις καθυστερούν σε αρκετές χώρες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Παραγωγή, δίκτυα και, πάνω απ’ όλα, πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όποιος έχει ήδη σύνδεση, έχει κάτι που οι άλλοι περιμένουν χρόνια. Στο σημείο αυτό υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Η Goldman κατονομάζει 5 παραγωγούς ρεύματος που κερδίζουν, επειδή διαθέτουν γη, σημεία σύνδεσης και δυνατότητα συμβολαίων προμήθειας: Solaria, Drax, RWE, Fortum και ΔΕΗ για την οποία η Goldman Sachs συστήνει «αγορά». Είναι η μόνη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Κοζάνη δεν αναφέρεται, αλλά η περιγραφή ταιριάζει: εκτάσεις πρώην λιγνιτικών μονάδων, συνδέσεις υψηλής τάσης, ιδιόκτητη παραγωγή. Υπάρχει και τιμοκατάλογος. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας κατέχουν περίπου 25 GW σημείων σύνδεσης, αξίας περίπου €20 δισ. με βάση πρόσφατες συναλλαγές. Δηλαδή γύρω στα €800.000 ανά μεγαβάτ, προτού καν ξεκινήσει η κατασκευή τους. Στον πυρετό του χρυσού κέρδιζαν όσοι πουλούσαν φτυάρια. Στον πυρετό της τεχνητής νοημοσύνης, όσοι έχουν οικόπεδο με πρίζα.
Τριπλασίασε τη λειτουργική της κερδοφορία η Bally’s Intralot;-Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Bally’s Intralot τριπλασιάστηκαν στο 9μηνο κι ανέβηκαν σε €273,6 εκατ. από €90,1 εκατ. Η μετοχή, παρά τη χθεσινή άνοδο, βρίσκεται 4,79% χαμηλότερα από ό,τι πριν από 3 μήνες. Ίσως αυτό να οφείλεται στις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης. Πρώτα απ’ όλα, ο τριπλασιασμός είναι λογιστικός. Προέρχεται από την ενοποίηση της BII από τις 8 Οκτωβρίου 2025. Η «παλιά» Intralot έχασε το -13,4% της λειτουργικής της κερδοφορίας (€78,1 εκατ.), με τα έσοδα στις ΗΠΑ στο -11%. Έπειτα υπάρχει και η Εφορία της Βρετανίας. Ο φόρος 40% στο online gaming κοστίζει περίπου €34 εκατ. στο τρίμηνο, όταν τα EBITDA ολόκληρου του ομίλου στο γ΄ τρίμηνο ήταν €88,9 εκατ. Σε ετήσια βάση, ο λογαριασμός πλησιάζει τα €136 εκατ. Τέλος, κατά σύμπτωση, €136 εκατ. είναι και η αύξηση του καθαρού δανεισμού από τον Δεκέμβριο, στα €1,63 δισ. Η ρευστότητα των €472 εκατ. εντυπωσιάζει, αλλά χτίστηκε με το νέο τριετές δάνειο £261,8 εκατ. τον Ιούλιο. Μόχλευση: 4,33 φορές. Μέσα σ’ όλα αυτά υπάρχει και η evoke. Εξαγοράζεται με ανταλλαγή μετοχών, έναντι £243 εκατ., αλλά προσθέτει καθαρό χρέος £1,9 δισ. και μόχλευση 5,6 φορές (στοιχεία 30ής Ιουνίου). Περισσότερο χρέος, δηλαδή, από του αγοραστή. Η evoke ζει και αναπνέει στην ίδια αγορά που φορολογείται με 40%. Ολοκλήρωση της εξαγοράς έως το 1ο τρίμηνο του 2027, με εκκρεμείς τις άδειες των ρυθμιστών και το δικαστήριο του Γιβραλτάρ. Όσοι κρατούν και εμπιστεύονται τη μετοχή δεν ασχολούνται με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Bally’s Intralot στο 9μηνο. Αποτιμούν την εταιρεία που θα υπάρχει από τον επόμενο Απρίλιο.
Ο πιο καλός ο μαθητής της Vodafone, μιλάει ελληνικά-Από το Λονδίνο ήρθε χθες η είδηση της αναβάθμισης. Λειτουργική κερδοφορία €13,2-13,4 δισ. και ελεύθερες ταμειακές ροές €2,8-3 δισ. για τη χρήση που κλείνει τον Μάρτιο. Διαβάζοντας όμως τις λεπτομέρειες των λογιστικών καταστάσεων της Vodafone, ανακαλύπτουμε τη ζημία 6μήνου ύψους €3,6 δισ. και απομείωση σχεδόν €5 δισ. στη Γερμανία. 3.000 θέσεις εργασίας λιγότερες στην Ευρώπη μέσα σε 6 μήνες και άλλες -2.300 στη Γερμανία την επόμενη διετία. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά του ομίλου Vodafone, αύξησε τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες κατά 0,4%. Η Βρετανία κατά 0,9%. Η έκπληξη ήρθε από την Ελλάδα η οποία ανέβηκε από τα €247 εκατ. στα €286 εκατ. στο τρίμηνο, δηλαδή +15,8%. Ρυθμός αύξησης εσόδων ανώτερος και από της Αφρικής (+13,4%). Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση έχει 2 ελατήρια. Το πρώτο ήταν οι παραδόσεις έργων του Δημοσίου με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δεύτερο, ήταν ο λογαριασμός του κινητού (μας). Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη ανέβηκε στα €11,8, από €11,5 το προηγούμενο τρίμηνο. Η πελατειακή βάση της σταθερής τηλεφωνίας έμεινε σταθερή. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως ολοκληρώνεται φέτος και ο λογαριασμός του κινητού έχει ανώτατο όριο, λόγω ανταγωνισμού. Η επόμενη πηγή ανάπτυξης στην Vodafone Ελλάδος, λέγεται οπτική ίνα. Με 650.000 γραμμές που προορίζονται για το κοινό σχήμα 50-50 με τη ΔΕΗ, οι υπογραφές αναμένονται έως το τέλος του έτους. Η γερμανική απομείωση ισοδυναμεί με πάνω από 4 χρόνια ελληνικών εσόδων. Η Vodafone Ελλάδος είναι ο πιο καλός μαθητής στον Όμιλο αλλά δεν μπορεί να σώσει ολόκληρο τον ισολογισμό. Απλά ξεχωρίζει.
Η Ρουμανία ξαναφέρνει αγοραστές στη HELLENiQ ENERGY-Δυναμική επιστροφή πραγματοποιεί η HELLENiQ ENERGY, με τη μετοχή να ενισχύεται χθες άνω του 4%, προσεγγίζοντας τα 17 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τα 17,20 ευρώ. Η ανοδική αντίδραση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων εβδομάδων, που είχαν απομακρύνει τον τίτλο από τα πρόσφατα υψηλά του. Καταλύτης για την επιστροφή των αγοραστών είναι η στρατηγική επέκταση στη Ρουμανία, όπου ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις έως 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Στόχος είναι η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 1 GW και συστημάτων αποθήκευσης 500 MW, αναδεικνύοντας τη ρουμανική αγορά σε δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης μετά την Ελλάδα. Παρά την ανάκαμψη, η μετοχή βρίσκεται περίπου 14% χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ των 19,64 ευρώ, έχοντας προηγουμένως σημειώσει έντονες ρευστοποιήσεις. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης στο ΧΑ. Η πορεία της κερδοφορίας και οι προοπτικές των νέων ενεργειακών επενδύσεων θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για τη διάρκεια της ανάκαμψης.
Νέα απόπειρα κατάκτησης των 14 ευρώ από την ΕΥΔΑΠ-Το ορόσημο των 14 ευρώ βλέπει ξανά η ΕΥΔΑΠ, έχοντας ενισχυθεί κατά 2,8% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 13,82 ευρώ, έχοντας φτάσει έως τα 13,88 ευρώ στα υψηλά ημέρας, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο επίπεδο παραμένει το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Η περιοχή των 14 ευρώ αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς, καθώς η μετοχή το έχει προσεγγίσει επανειλημμένα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την υπερβεί σε επίπεδο κλεισίματος. Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ άγγιξε ενδοσυνεδριακά το συγκεκριμένο όριο τρεις φορές μέσα στο 2026, στις 22 και 26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου. Η σημασία μιας ενδεχόμενης υπέρβασης είναι πρωτίστως ιστορική. Η τελευταία φορά που η ΕΥΔΑΠ έκλεισε πάνω από τα 14 ευρώ ήταν στις 9 Μαρτίου 2000, όταν είχε σταματήσει στα 14,72 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί μέχρι σήμερα το ιστορικό ρεκόρ κλεισίματος της μετοχής. Η φετινή χρηματιστηριακή πορεία είναι ήδη εντυπωσιακή, με κέρδη άνω του 75% από τις αρχές του έτους και την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να προσεγγίζει το 1,5 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο για τη συνέχεια είναι εάν η επιστροφή των αγοραστών θα προσφέρει την απαραίτητη δυναμική ώστε να ξεπεραστεί το ορόσημο των 14 ευρώ και σε επίπεδο κλεισίματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναπροσέγγιση του ιστορικού ρεκόρ έπειτα από 26 χρόνια.
Οι δύο Eλληνες που είναι στην πρώτη γραμμή για τα πυρηνικά της Ευρώπης και των ΗΠΑ-Μπορεί στην Ελλάδα η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια να βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, όμως Έλληνες επιστήμονες έχουν ήδη θέση στα κέντρα όπου σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ο Χρήστος Χιώνης και ο Μίλτος Αλαμανιώτης, που διαγράφουν σημαντική πορεία σε Ελβετία και ΗΠΑ. Ο Χιώνης, με καταγωγή από την Αθήνα, είναι επικεφαλής Φυσικής Πυρηνικών Καυσίμων στην ελβετική Axpo Power AG, με ευθύνη την επιστημονική υποστήριξη τριών πυρηνικών σταθμών. Μάλιστα, η American Nuclear Society τον συμπεριέλαβε στη λίστα «40 Under 40» για το 2026, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στον κλάδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά αυτή τη διάκριση. Και έχει ενδιαφέρον ότι το 2024 συνίδρυσε την Athlos Energy, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, Μίλτος Αλαμανιώτης, συμμετέχει στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Πυρηνικής Ενέργειας της Κομητείας Bexar, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν την εγκατάσταση προηγμένων πυρηνικών μικροαντιδραστήρων σε στρατιωτικές βάσεις, με ορίζοντα το 2030. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να συζητά εάν και πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πυρηνική τεχνολογία, Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν ήδη στην ανάπτυξη και στην αξιολόγησή της στο εξωτερικό. Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό έχει μπει στην πυρηνική εποχή. Το ερώτημα είναι πότε θα ανοίξει ουσιαστικά η σχετική συζήτηση και στην Ελλάδα.
Η Μελίνα Τραυλού και το μουστάκι-Μια ξεχωριστή υποδοχή ετοιμάζει η Μελίνα Τραυλού στον Πειραιά για το νεότευκτο «NIKOS TRAVLOS», το οποίο παρέλαβε από την Κίνα, τον περασμένο μήνα. Φέρει το όνομα του πατέρα της και ιδρυτή του Ομίλου. Είναι το δεύτερο του διευρυμένου επενδυτικού προγράμματος Genesis Project και διαθέτει μηχανές διπλού καυσίμου, με δυνατότητα χρήσης LNG. Ωστόσο, πέρα από τις επενδύσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχει μια λεπτομέρεια που κλέβει την παράσταση, το… μουστάκι στην πλώρη! Δίπλα στα χαρακτηριστικά «μάτια» των πλοίων της Neptune προστέθηκε το μουστάκι του Νίκου Τραυλού, ως προσωπικός φόρος τιμής στον ιδρυτή της εταιρείας. «Σήμερα τα μάτια απέκτησαν και… μουστάκι. Το δικό σου μουστάκι, πατέρα», είχε πει συγκινημένη η Μελίνα Τραυλού κατά την παραλαβή του πλοίου στην Κίνα. Η υποδοχή στον Πειραιά αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς εντάσσεται στον εορτασμό των 50 χρόνων της Neptune.
Ο Ευθυμιάδης αγόρασε με 32 εκατ., πούλησε με 50 εκατ. και χτίζει πέντε νέα πλοία-Μια ιδιαίτερα έξυπνη κίνηση στην αγορά των δεξαμενόπλοιων έκανε ο Πάνος Ευθυμιάδης της Leon Shipping & Trading. Στις αρχές του 2026 απέκτησε δύο MR tankers, κατασκευής 2008, έναντι συνολικά 32 εκατ. δολαρίων. Λίγους μήνες αργότερα τα πούλησε έναντι 50 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας μικτό κέρδος 18 εκατ. δολαρίων, πριν από έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις. Και δεν έμεινε εκεί. Η εταιρεία έχει πλέον παραγγείλει πέντε νεότευκτα πλοία σε κινεζικά ναυπηγεία. Δύο MR, δύο LR1 και ένα Kamsarmax, με παραδόσεις από το 2029 έως τις αρχές του 2030. Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα που μπορεί να προσεγγίζει τα 266 εκατ. δολάρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ευθυμιάδης, με 22 χρόνια προϋπηρεσίας στην οικογενειακή Lotus Shipping πριν ιδρύσει τη Leon το 2010, ανοίγεται πλέον και στα φορτηγά πλοία με την παραγγελία του Kamsarmax. Ρευστοποιεί παλαιότερο τονάζ σε υψηλές τιμές, ανανεώνει τον στόλο και μπαίνει σε νέα αγορά.
Το… μυρμήγκι (ANT) που έχει αποτίμηση 1,405 τρισ. δολ.-Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, κατέθεσε χθες ένα νέο τροποποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο, με εύρος τιμής $70–$78 ανά μετοχή. Η εισαγωγή θα γίνει στον Nasdaq, με σύμβολο «ANT» (μυρμήγκι). Θα διατεθούν 825 εκατ. μετοχές. Περίπου 801 εκατ. είναι νέες και 23,6 εκατ. προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους, ενώ οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα για 123,75 εκατ. επιπλέον. Στα όρια του εύρους, η δημόσια προσφορά αντιστοιχεί σε $57,75–64,35 δισ. Παράλληλα, 7 εταιρείες αγοράζουν μετοχές χωρίς ψήφο αξίας $26 δισ. στην τιμή της εισαγωγής. Είναι οι Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft και TSMC. Τα καθαρά έσοδα για την εταιρεία υπολογίζονται σε περίπου $84,6 δισ. στο μέσο του εύρους. Στο άνω άκρο της τιμής, η αποτίμηση φτάνει τα $1,405 τρισ. Στις αρχές του μήνα οι συζητήσεις αφορούσαν $1,5 με 2 τρισ. τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. Ανάδοχοι δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο, αλλά 22 επενδυτικοί οίκοι, με επικεφαλής Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan και Citigroup. Η διαπραγμάτευση αναμένεται την εβδομάδα της 16ης Νοεμβρίου. Τα έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε $33,24 δισ., αυξημένα περίπου 1.200%. Στο τρίτο τρίμηνο ήταν $16,96 δισ., +47% έναντι του δευτέρου. Το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με λειτουργική ζημία $567 εκατ., έναντι κέρδους $974 εκατ. στο δεύτερο. Οι πελάτες που πληρώνουν πάνω από $100.000 τον χρόνο ξεπέρασαν τους 11.900, από 950 δώδεκα μήνες νωρίτερα. Στο ταμείο υπήρχαν $95,6 δισ. μετρητά και $36,3 δισ. βραχυπρόθεσμες επενδύσεις στις 30 Σεπτεμβρίου. Απέναντι βρίσκονται δεσμεύσεις περίπου $900 δισ., κυρίως για υπολογιστική ισχύ, εκ των οποίων περίπου $70 δισ. στο επόμενο δωδεκάμηνο. Μία μετοχή των ιδρυτών θα αντιστοιχεί στο εξής σε 50,1% των ψήφων.
Ο πήχης του Γουόλερ άντεξε λίγες ώρες-Χθες το πρωί, στο Λονδίνο, το μέλος του Συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ ανέβασε με δημόσια δήλωση τον πήχη των προσδοκιών. Θα ψηφίσει -είπε- αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ό,τι και αν δείξει ο πληθωρισμός. Αν όμως ο δομικός δείκτης ανέβει 0,3% ή περισσότερο, τότε «πρέπει να εξεταστεί αύξηση 50 μονάδων». Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε ο αριθμός: 0,3%, για 3ο συνεχόμενο μήνα, ενώ οι προβλέψεις μιλούσαν για 0,2%. Ο γενικός δείκτης ανέβηκε 0,4% τον Οκτώβριο, έναντι 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Το τρίμηνο του δομικού πληθωρισμού αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό περίπου 3,7% ενώ ο στόχος των κεντρικών τραπεζών θεωρητικά παραμένει το 2%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μικρή λεπτομέρεια που χάθηκε μέσα στον εκλογικό θόρυβο. Ετήσιο ποσοστό για τον Οκτώβριο δεν υπάρχει. Η στατιστική υπηρεσία δεν είχε συλλέξει τιμές τον Οκτώβριο του 2025, λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, η Fed θα αποφασίσει με μισό θερμόμετρο. Η αγορά όμως δεν περίμενε. Η απόδοση του διετούς ομολόγου ανέβηκε 14 μονάδες βάσης, στο 4,69%, ενώ το επιτόκιο της Fed βρίσκεται στο 3,75%-4%. Η απόσταση δείχνει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν περισσότερες από μία αυξήσεις. Το δεκαετές έφτασε το 4,93% και το Bitcoin υποχώρησε κοντά στα $73.600. Τον Οκτώβριο η Fed είχε αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, με δύο μέλη να ψηφίζουν ήδη υπέρ της αύξησης. Η επόμενη απόφαση είναι στις 9 Δεκεμβρίου. Ο πληθωρισμός Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μία ημέρα νωρίτερα, στις 8 Δεκεμβρίου. Όταν ο κεντρικός τραπεζίτης ορίζει τον πήχη το πρωί και τα στοιχεία τον ξεπερνούν το μεσημέρι, η απόφαση έχει ληφθεί. Μένει το μέγεθος.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα