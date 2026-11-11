Οι ειδήσεις Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και τα δεξιά κόμματα, η νέα δημοσκόπηση του Μ.Μ, η επιστολή Δένδια στην Τραυλού, οι business του Οδυσσέα Αθανασίου

Η κυλιόμενη στο Μαξίμου

Η επιστολή Δένδια στην Τραυλού

Στα ρουσφέτια πρώτοι, στις προτάσεις… δράμα

Και κάποιες πικρές αλήθειες…

Η νέα δουλειά του Οδυσσέα Αθανασίου (Travel 3)

Eurobank vs Αγροτικής Τράπεζας: Η δικαστική μάχη που κρίθηκε για... 6 μήνες καθυστέρηση

Τράπεζα Χανίων: Από το 9% στο «ουδείς περιορισμός»

Κλείσιμο

ΜΕΤΚΑ: Πρόβα Χρηματιστηρίου με υπουργούς, κατασκευαστές και τραπεζίτες

Το business της επόμενης μέρας

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την INTRUM με όριο τις 170.000 ευρώ

Σήμερα η αναθεώρηση του MSCI

Με σημαντικότερη απ’ όλες ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει με κανένα κόμμα από τα Δεξιά του. Και φυσικά αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν το είπε για τον Σαμαρά, αν θα φτιάξει κόμμα και αν θα μπει στη Βουλή. Αλλά κυρίως για τον Βελόπουλο (που μερικοί το θεωρούν σίγουρο) και άντε και για τη Λατινοπούλου, εφόσον φυσικά μπει και αυτή στη Βουλή. Σας έχω επίσης πει αρκετές φορές ότι ο Κ.Μ θα πιέσει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Ε, χθες πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται αφού είπε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει, αφού βέβαια χαρακτήρισε «βαλτωμένες» τις συμπράξεις κομμάτων διεθνώς. Συγκράτησα επίσης και την ατάκα του ότι μετά το πέρας της πρωθυπουργίας του θα παραιτηθεί από βουλευτής και θα συνεχίσει να εργάζεται εκτός πολιτικής. Αυτό μάλλον πήγαινε στον Σαμαρά κατευθείαν. Επίσης ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε αρκετές φορές ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιήσει καμία πολιτική υπόθεση, αναφερόμενος στους ποινικούς κώδικες που ψήφισε ο Τσίπρας το 2019. Νομίζω ότι έτσι ο Κ.Μ περνάει και ένα μήνυμα στον ίδιο τον Τσίπρα να σταματήσει τις χοντράδες με αναφορές περί διαφθοράς.-Τώρα, σε άλλα νέα στο Μ.Μ διαβάζουν τα νούμερα της νέας κυλιόμενης δημοσκόπησης που πήραν και ενσωματώνει κυρίως τα γεγονότα του Οκτωβρίου. Σε αυτή μου λένε ότι η ΝΔ είναι ελαφρώς τσιμπημένη στο 30,5%, ενώ έπονται η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στο 15% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%. Κοινό συμπέρασμα της μέτρησης ότι και το ένα και το άλλο κόμμα έχουν αρχίσει να ταβανιάζουν και δεν έχουν δυναμική για κάτι φοβερά διαφορετικό. Σε αυτή τη μέτρηση το κόμμα Σαμαρά κινείται πέριξ του 4%, ενώ το κόμμα Κασιδιάρη μετριέται γύρω στο 3,7%, με συνυπολογισμό όσων απαντούν «Συμμαχία Ελλήνων» αλλά και τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μου λένε ότι είναι τσιμπημένα τα προσωπικά ποιοτικά του Μητσοτάκη, προφανώς λόγω και της εμφάνισής του στον ΟΗΕ με τον χάρτη του Τουρκολιβυκού ανά χείρας.-Σας έγραφα χθες για τον Δένδια που ζήτησε συνεισφορές 250 εκατομμυρίων ευρώ από τους εφοπλιστές για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Σήμερα, σας παραθέτω και το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε προ ολίγων ημερών στην πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού με το σχετικό αίτημα. Μάλιστα, ο Δένδιας έστειλε την ίδια επιστολή και στον Μητσοτάκη, με τον οποίον έκανε σχετική συζήτηση. Ιδού λοιπόν η επιστολή: «Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία σας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον οποίο αποστέλλω αντίγραφο, προσδοκώντας την υποστήριξή σας με τη δωρεά χρηματικού ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί υπό δική σας διαχείριση, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου στόλου Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας με σκοπό την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού μεταξύ άλλων στην επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία λιμένων, την ναρκοθηρία και τη ναρκαλιεία», γράφει Δένδιας, προσδιορίζοντας τις στοχεύσεις της επιπρόσθετης χρηματοδότησης. «Η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε και υλοποιείται προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να είναι σε θέση να υπηρετήσουν με απόλυτη επάρκεια και σύγχρονα μέσα τη διαχρονική αποστολή τους. Αυτό το νέο Ναυτικό θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αποτελεσματικά όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, όπως πραγματοποιείται με τις δυνάμεις μας που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αποστολή ΑΣΠΙΔΕΣ». Έτσι, με την επιστολή ο Δένδιας ξεκαθαρίζει κιόλας ότι η διαχείριση θα είναι όσων χρηματοδοτούν το έργο και το έργο προσδιορισμένο «ο στόλος μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Συστημάτων Θάλασσας».-Πολλές φορές οι παραπολιτικές στήλες απασχολούνται από τα δράματα των βουλευτών και ιδίως των κυβερνητικών βουλευτών. Το άγχος της επανεκλογής, οι κλειστές πόρτες που βρίσκουν από υπουργούς, τα φαινόμενα αλαζονείας της εξουσίας, όλα αυτά ισχύουν. Όμως εν προκειμένω ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε στις 10 Οκτωβρίου από τους γαλάζιους βουλευτές να στείλουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα της ΝΔ ενόψει των εκλογών, για το οποίο έχουν ξεκινήσει συσκέψεις στην Αντιπροεδρία. Παράλληλα, ένας άνθρωπος του Χατζηδάκη, ο Σταύρος Βουρλούμης, θα αναλάβει και τη γραμματεία Προγράμματος της ΝΔ στον επικείμενο κομματικό ανασχηματισμό. Πόσοι βουλευτές ανταποκρίθηκαν λοιπόν εδώ και έναν μήνα στο κάλεσμα Χατζηδάκη; Δέκα - 10, για να το βάλω και με αριθμό. Πρώτοι στα ρουσφέτια, πρώτοι στα παράπονα, αλλά όταν έρθει η ώρα για δουλειά και προτάσεις, δράμα…-Στο χθεσινό συνέδριο του travel.gr ακούστηκαν από πολλούς αρμόδιους παράγοντες και επιχειρηματίες πολλά καλά, μεταξύ των οποίων και η αναγέννηση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Ακούστηκαν όμως και μερικές πικρές αλήθειες και αυτές «ήρθαν» από δύο πολύ γνωστές ξένες δημοσιογράφους, travel editors που εργάζονται σε διεθνή media όπως Times, F.T., Conde Nast Traveler, Cnn travel κ.λπ. Είπε λοιπόν η Rachel Howard: «Τον Αύγουστο πηγαίνω στη Σκανδιναβία για τις διακοπές μου. Δεν μένω στην Ελλάδα, αν και ζω εδώ. Επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλή ζέστη, είναι πολύ ακριβή. Δεν μπορώ να βρω δωμάτιο. Δεν μπορώ να επιβιβαστώ σε πλοίο. Ειλικρινά, περνάω καλύτερες διακοπές στη Στοκχόλμη απ’ ό,τι στις Κυκλάδες τον Αύγουστο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά λατρεύω την Ελλάδα». Υπάρχουν περιοχές που έχουν φτάσει σε κατάσταση πλήρους κορεσμού, με πραγματικά φαινόμενα υπερτουρισμού. Εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως, αντί να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ήδη επιβαρύνει υπερβολικά προορισμούς όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, επιχειρήσουμε να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο μοντέλο κάπου αλλού. Θεωρώ εντελώς λανθασμένη την αναπαραγωγή ενός μοντέλου που έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, όπως, για παράδειγμα, η δημιουργία νέων, τεράστιων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων σε άλλα νησιά, τη στιγμή που ορισμένοι προορισμοί δέχονται ήδη υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας». Επίσης είπε η Nicole Chilton: «Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας προορισμός υπερπολυτελείας ή το να ξαπλώνεις σε μια ξαπλώστρα και απλώς να σε ταΐζει κάποιος από έναν μπουφέ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ένας προορισμός που αφορά τον πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να καυχιόμαστε για τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο με όρους ποιότητας, διατήρησης και προστασίας αυτού που κάνει την ελληνική ταυτότητα ελληνική».-Στο χθεσινό συνέδριο του travel.gr ο αποχωρών διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου μιλώντας χθες είπε για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια, για μία δική του δουλειά σε σύμπραξη με επιχειρηματίες και νέες τεχνολογίες. Καλές δουλειές.-Η Eurobank έχασε στο Στρασβούργο τη δικαστική μάχη για το προνόμιο της Αγροτικής Τράπεζας, σε μια ιστορική υπόθεση που επιβεβαίωσε στην πράξη τη ρήση Ιπποκράτη «το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν». Η Eurobank είχε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το ειδικό προνόμιο της ΑΤΕ, βάσει νόμου του 1929, παραβίαζε την προστασία της περιουσίας και την ίση μεταχείριση των πιστωτών. Το προνόμιο επέτρεπε στην Αγροτική να εγγράφει μονομερώς και χωρίς έξοδα υποθήκη, με μόνη την προσκόμιση της δανειακής σύμβασης, χωρίς τη συμβολαιογραφική δήλωση του οφειλέτη που απαιτούνταν για τις άλλες τράπεζες. Η διαφορά προέκυψε από πλειστηριασμό ακινήτων οφειλέτη, από τον οποίο η Eurobank διεκδικούσε 88.914 ευρώ, χωρίς τελικά να εισπράξει τίποτα. Η ΑΤΕ είχε εγγράψει υποθήκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, ενώ η Eurobank προσημείωση στις 19 Μαρτίου 2003. Το Εφετείο είχε αρχικά δικαιώσει τη Eurobank, αλλά ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση, αναγνωρίζοντας τη διατήρηση του προνομίου της ΑΤΕ. Το Στρασβούργο δεν έκρινε τη συνταγματικότητα ή την αναλογικότητα του ιστορικού προνομίου. Έκρινε ότι η Eurobank δεν απέδειξε πως αυτό την εμπόδισε να εγγράψει νωρίτερα τη δική της ασφάλεια. Συνεπώς, καθοριστική ήταν η χρονική προτεραιότητα της υποθήκης, βάσει του άρθρου 1300 του Αστικού Κώδικα και τίποτ’ άλλο. Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον και για την εξέλιξη της αγροτικής πίστης: από τα παραδοσιακά δάνεια της ΑΤΕ με υποθήκη σε σπίτια και κτήματα, περάσαμε σταδιακά σε επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με εξασφαλίσεις αγροτικές επιδοτήσεις και προσωπικές εγγυήσεις.-Πέρυσι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είχε συμφωνήσει να δώσει το 9% στο τσεχικό Wenger Capital. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε. Τον Σεπτέμβριο ο στόχος ήταν για έως το 49%. Χθες, η διατύπωση άλλαξε, «ουδείς περιορισμός υπάρχει σχετικά με το τελικό ποσοστό». Ο έλεγχος της τράπεζας είναι πλέον διαπραγματεύσιμος. Μαζί με το ποσοστό μεγάλωσε και ο λογαριασμός. Τον Ιούνιο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίζονταν σε περίπου €40 εκατ. Τώρα η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται σε €70 εκατ. Στον ισολογισμό του 2025, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται €63,8 εκατ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν περίπου τα €250 εκατ., με προβλέψεις €110 εκατ. Το ακάλυπτο υπόλοιπο ξεπερνά το διπλάσιο της καθαρής θέσης. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει στόχο να μειώσει τον δείκτη ΝΡΕ στο 5% έως το τέλος του 2027. Τα κέρδη του 2025 ήταν €3,6 εκατ. Για να μικρύνει η αύξηση κεφαλαίου, πωλούνται τα ασημικά. Το 28,5% στα Νερά Σαμαριάς, αγορασμένο €3,5 εκατ., αποτιμάται σε περίπου €17 εκατ. Ακολουθεί πακέτο κόκκινων δανείων €65 εκατ., ενώ η θυγατρική ακινήτων, με 74 ακίνητα αξίας €38,1 εκατ., ετοιμάζεται για το Χρηματιστήριο. Στο data room, με σύμβουλο την PwC, έχουν ήδη μπει πάνω από 10 επενδυτικά σχήματα. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ανάμεσά τους είναι το fund του Άνθιμου Θωμόπουλου και η Fortress. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου και η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τη διαδικασία.-Κάτι περισσότερο από μια παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου ήταν η χθεσινή εκδήλωση της ΜΕΤΚΑ, η οποία έμοιαζε με πρόβα τζενεράλε ενόψει της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο. Και αυτό όχι μόνο λόγω της στρατηγικής που ξεδίπλωσε η διοίκηση αλλά και λόγω των ισχυρών παρουσιών που συγκέντρωσε, με υπουργούς, κορυφαίους εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου, διπλωμάτες και στελέχη της αγοράς να δίνουν το «παρών». Από την κυβέρνηση παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία 16 πρέσβεων, ενδεικτική του διεθνούς αποτυπώματος του ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται σε 40 χώρες. Από τον επιχειρηματικό κόσμο ξεχώρισαν ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ Χρήστος Ιωάννου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κώστας Μιτζάλης, ο Πρόεδρος της EOS Capital και αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Απόστολος Ταμβακάκης, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος της Dimand, ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Θ. Τζούρος και ο Θ. Βλαχόπουλος από την Τρ. Πειραιώς, καθώς και πλήθος άλλων στελεχών από τον τραπεζικό τομέα, την αγορά και την αυτοδιοίκηση. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τα επιχειρηματικά μεγέθη και γύρισε το ρολόι σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της εξαγοράς της ΜΕΤΚΑ και τις συγκυρίες που οδήγησαν στην απόκτησή της. Όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία γνωριμία στο Cosmos Club του Πέτρου Κωστόπουλου, στο Ψυχικό. Εκεί, όπως αφηγήθηκε ένας φίλος δημοσιογράφος τού σύστησε τον Σπύρο Μπέλλο, τον γκουρού των εξαγορών και του χρηματιστηρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να κοιτάξει πέρα από το εμπόριο μετάλλων και να ασχοληθεί με τη βιομηχανία, στρέφοντας την προσοχή του στη ΜΕΤΚΑ. Ο Μυτιληναίος άρχισε να μελετά την εταιρεία, διαπιστώνοντας ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση με ιστορία από τη δεκαετία του 1960, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1972, η οποία, παρά την πτωτική πορεία της μετοχής της, διατηρούσε υγιή οικονομικά στοιχεία. Κάπως έτσι ξεκίνησε η σταδιακή αγορά μετοχών, σε μια εποχή που η χρηματιστηριακή αγορά λειτουργούσε με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Το καλοκαίρι του 1997, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στους Παξούς, ο Μπέλλος τον ενημέρωνε τηλεφωνικά για τις ευκαιρίες που δημιουργούσε η πτώση της μετοχής, η οποία είχε φτάσει κοντά στις 1.000 δραχμές. Οι αγορές συνεχίστηκαν σε συνθήκες limit down και μέχρι το φθινόπωρο είχε συγκεντρωθεί περίπου το 25% της εταιρείας. Η συνέχεια είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής αναμέτρησης. Ο Μπέλλος οργάνωσε συνάντηση με τον τότε βασικό μέτοχο της ΜΕΤΚΑ, παρουσιάζοντάς του τον Μυτιληναίο ως τον νέο μεγαλομέτοχο. Εκείνος έθεσε δύο επιλογές: είτε να του πουλήσουν το ποσοστό του, είτε να διαθέσει ο ίδιος τις μετοχές του, με κίνδυνο να καταρρεύσει ξανά η τιμή. Τελικά, η συμφωνία έκλεισε με την πώληση του πακέτου του στις 12.000 δραχμές ανά μετοχή, δώδεκα φορές πάνω από τα επίπεδα στα οποία είχαν ξεκινήσει οι αγορές. Πάντως, η άποψη του φειδωλού σε λόγια γνωστού χρηματιστή -στον οποίον αναφέρθηκε ο Β. Μυτιληναίος- όπως τη διατυπώνει σε ξένους, μεγάλους επενδυτές πελάτες του, είναι ότι η ιστορία της καινούριας ΜΕΤΚΑ θα είναι πιο συναρπαστική από την προηγούμενη, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι ο Σπύρος Μπέλλος είναι παρών και στη νέα προσπάθεια.-Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Βαγγέλης Χρυσαφής, παρουσιάζοντας το όραμα της ΜΕΤΚΑ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία της εταιρείας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους είχαν αμφισβητήσει τις δυνατότητές της. Όπως ανέφερε, όσοι στοιχημάτιζαν ότι η ΜΕΤΚΑ δεν θα τα καταφέρει, έχασαν το στοίχημα. Θύμισε μάλιστα την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι το έργο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον συμβατικό χρόνο και εντός προϋπολογισμού. Για τον ίδιο, αυτή ήταν ίσως η καλύτερη διαφήμιση για μια εταιρεία που κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και να διεκδικεί πλέον τη δική της αυτόνομη πορεία, έχοντας πάντοτε στο πλευρό της την μητρική Metlen. Το επόμενο στοίχημα, πάντως, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,1 δισ. ευρώ, η ΜΕΤΚΑ φιλοδοξεί να εξελιχθεί από μια παραδοσιακή κατασκευαστική εταιρεία σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, διαχείριση εγκαταστάσεων, έργα νερού και ακίνητα. Και όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντίνος Μπενρουμπή, η ΜΕΤΚΑ δεν κυνηγά έργα απλώς για να διογκώνει το ανεκτέλεστό της. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά η κερδοφορία και, κυρίως, η μετατροπή των κερδών σε πραγματικές ταμειακές ροές.-Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από μια μακρά περίοδο μεμονωμένων αποχωρήσεων κατόπιν συμφωνίας -που εκτιμάται ότι οδήγησε σε πολλές δεκάδες αποχωρήσεις- η INTRUM προχώρησε χθες σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της. Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους (με εξαίρεση όσους έχουν ρόλο executive director – SMT) εφόσον έχουν προϋπηρεσία 14 ετών και έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 24/11/26 και οι αμοιβές είναι 24 μισθοί για τους μικρότερους των 50 ετών και 28 μισθοί για τους άνω των 50. Δίνονται δύο επιπλέον μικτοί μισθοί σε όσους υποβάλλουν αίτηση την πρώτη εβδομάδα (ως 16/11/26) του προγράμματος και το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 170.000 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που θα το επιλέξουν, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 6 ή 12 μήνες αναλόγως της ηλικίας τους.-Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα το βράδυ ο MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των δεικτών του με ημερομηνία εφαρμογής μετά το κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου. Ο MSCI Greece, εκτός από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, περιλαμβάνει τις μετοχές των ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Allwyn και Motor Oil. Οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές, με την κρίσιμη αναθεώρηση να είναι αυτή του Μαΐου 2027 που η ελληνική αγορά κατατάσσεται στις αναπτυγμένες.