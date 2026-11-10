Nvidia: Εως 30% χαμηλότερη η αξία της χωρίς τον Χουάνγκ – Το αδιανόητο σενάριο που μπορεί να φέρει σεισμό στη Wall Street

Σοβαρό πλήγμα στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχόμενη απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση που θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον του ανθρώπου που έχει ταυτιστεί με την κυριαρχία του στην τεχνητή νοημοσύνη.Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή τεχνολογίας Νταν Άιβς, η αποχώρηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας που συνίδρυσε θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της αποτίμησης της εταιρείας κατά 25% έως 30%, αλλάζοντας ριζικά τόσο τις επιχειρηματικές προοπτικές της όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης με άμεσες επιπτώσεις στη Wall Street και όχι μόνο.«Πιστεύουμε ότι εάν ο Τζένσεν απομακρυνθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η Nvidia θα αξίζει σημαντικά λιγότερο, κατά 25% έως 30%, ως εταιρεία και ως μετοχή», ανέφερε την Τρίτη ο Άιβς, της Yorkville Ives.Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε τη μελλοντική στρατηγική της Nvidia και θα δημιουργούσε ένα εντελώς διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά των GPU για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κίνα.