Λόρι Χουάνγκ: Η απατημένη σύζυγος του «Mr Nvidia», τα 41 χρόνια γάμου και το πιθανό διαζύγιο των 80 δισ. δολαρίων
Λόρι Χουάνγκ: Η απατημένη σύζυγος του «Mr Nvidia», τα 41 χρόνια γάμου και το πιθανό διαζύγιο των 80 δισ. δολαρίων
«Don’t get mad, get everything» – «Μην εξοργίζεσαι, πάρε τα πάντα», η περίφημη ατάκα της Ιβάνα Τραμπ, μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξελίχθηκε σε ένα άτυπο σύνθημα για τις απατημένες συζύγους των πλουσίων και ισχυρών αυτού του κόσμου.
Σαράντα και πλέον χρόνια μετά την αρχή μιας ιστορίας αγάπης που γεννήθηκε σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, μια άλλη γυναίκα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα προσωπικό δίλημμα που έχει αποκτήσει παγκόσμια δημοσιότητα. Είναι η Λόρι Μιλς Χουάνγκ, σύζυγος του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.
Θα επιλέξει να συγχωρήσει τον άνδρα με τον οποίο μοιράστηκε ολόκληρη σχεδόν την ενήλικη ζωή της ή θα ακολουθήσει τον δρόμο του διαζυγίου, διεκδικώντας ενδεχομένως ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά μερίδια στην ιστορία των χωρισμών δισεκατομμυριούχων;
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Θα επιλέξει να συγχωρήσει τον άνδρα με τον οποίο μοιράστηκε ολόκληρη σχεδόν την ενήλικη ζωή της ή θα ακολουθήσει τον δρόμο του διαζυγίου, διεκδικώντας ενδεχομένως ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά μερίδια στην ιστορία των χωρισμών δισεκατομμυριούχων;
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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