Λόρι Χουάνγκ: Η απατημένη σύζυγος του «Mr Nvidia», τα 41 χρόνια γάμου και το πιθανό διαζύγιο των 80 δισ. δολαρίων

«Don’t get mad, get everything» – «Μην εξοργίζεσαι, πάρε τα πάντα», η περίφημη ατάκα της Ιβάνα Τραμπ, μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξελίχθηκε σε ένα άτυπο σύνθημα για τις απατημένες συζύγους των πλουσίων και ισχυρών αυτού του κόσμου.