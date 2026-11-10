Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Το φτωχό παιδί από το Λίβερπουλ που έγινε Beatle και έχτισε μια αυτοκρατορία 1,4 δισ. δολαρίων
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Το φτωχό παιδί από το Λίβερπουλ που έγινε Beatle και έχτισε μια αυτοκρατορία 1,4 δισ. δολαρίων
Υπήρξε το πρόσωπο μιας μουσικής επανάστασης, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών και ο άνθρωπος που χρειάστηκε να ξεκινήσει ξανά όταν διαλύθηκε το διασημότερο συγκρότημα του κόσμου
Στα 84 του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν έχει μόνο μια ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά. Διαθέτει πλέον και μια περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων. Όμως η διαδρομή προς αυτήν την κορυφή άρχισε πολύ μακριά από τη χλιδή.
Υπάρχει κάτι σχεδόν απίστευτο στην ιδέα ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει χρήματα κάθε φορά που ακούγονται ορισμένα από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον κόσμο.
Όχι μόνο όταν παίζει κάποιο τραγούδι των Beatles. Ούτε μόνο όταν ακούγεται η φωνή του στο ραδιόφωνο.
Αλλά όταν κάποιος βάζει το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», όταν ακούγεται το «The Christmas Song» ή όταν ένα σχολείο ανεβάζει το μιούζικαλ «Grease».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Υπάρχει κάτι σχεδόν απίστευτο στην ιδέα ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει χρήματα κάθε φορά που ακούγονται ορισμένα από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στον κόσμο.
Όχι μόνο όταν παίζει κάποιο τραγούδι των Beatles. Ούτε μόνο όταν ακούγεται η φωνή του στο ραδιόφωνο.
Αλλά όταν κάποιος βάζει το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», όταν ακούγεται το «The Christmas Song» ή όταν ένα σχολείο ανεβάζει το μιούζικαλ «Grease».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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