Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Το φτωχό παιδί από το Λίβερπουλ που έγινε Beatle και έχτισε μια αυτοκρατορία 1,4 δισ. δολαρίων

Υπήρξε το πρόσωπο μιας μουσικής επανάστασης, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών και ο άνθρωπος που χρειάστηκε να ξεκινήσει ξανά όταν διαλύθηκε το διασημότερο συγκρότημα του κόσμου