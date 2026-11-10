Inditex: Η μητρική της Zara βάζει 50 εκατ. δολάρια σε πράσινο ταμείο 400 εκατ. για προμηθευτές

Ο μητρικός όμιλος της Zara χρηματοδοτεί νέο επενδυτικό σχήμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για φθηνά δάνεια σε προμηθευτές - Στο επίκεντρο η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές και η μείωση των εκπομπών κατά 53% έως το 2030