Inditex: Η μητρική της Zara βάζει 50 εκατ. δολάρια σε πράσινο ταμείο 400 εκατ. για προμηθευτές
Inditex: Η μητρική της Zara βάζει 50 εκατ. δολάρια σε πράσινο ταμείο 400 εκατ. για προμηθευτές
Ο μητρικός όμιλος της Zara χρηματοδοτεί νέο επενδυτικό σχήμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για φθηνά δάνεια σε προμηθευτές - Στο επίκεντρο η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές και η μείωση των εκπομπών κατά 53% έως το 2030
Στην ενίσχυση της πράσινης μετάβασης της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας στρέφεται η Inditex, μητρικός όμιλος της Zara, δεσμεύοντας 50 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου που θα παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε προμηθευτές οι οποίοι επενδύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του International Finance Corporation (IFC), του βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ιδιωτικό τομέα, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει συνολικά 400 εκατ. δολάρια, προκειμένου να στηρίξει μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα μηδενικών καθαρών εκπομπών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του International Finance Corporation (IFC), του βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ιδιωτικό τομέα, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει συνολικά 400 εκατ. δολάρια, προκειμένου να στηρίξει μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα μηδενικών καθαρών εκπομπών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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