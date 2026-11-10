Τάσος Βασιλειάδης (Joist Innovation Park): Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες – Το παλιό σιδηρουργείο που έγινε διεθνής κόμβος ψηφιακής καινοτομίας (Δείτε φωτογραφίες)
Τάσος Βασιλειάδης (Joist Innovation Park): Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες – Το παλιό σιδηρουργείο που έγινε διεθνής κόμβος ψηφιακής καινοτομίας (Δείτε φωτογραφίες)
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Από ένα παλιό εργοστάσιο στη Λάρισα, ένα πρώην σιδηρουργείο (αλουμινάδικο), το οποίο εξαγοράστηκε προ εξαετίας και μετατράπηκε σε hub τεχνολογίας, το Joist Innovation Park κατάφερε, μέσα σε μια τετραετία από την ίδρυσή του (2022-2026), να εξελιχθεί στον πρώτο ιδιωτικό και αυτοχρηματοδοτούμενο κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στην Ελλάδα, με διεθνή εμβέλεια.
Την εποχή που βρισκόταν σε έξαρση η πανδημία, το 2020, μια ομάδα επιχειρηματιών και ερευνητών αποφάσισε να επενδύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο και από τότε ο χρόνος άρχισε να «δουλεύει» υπέρ του εγχειρήματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Την εποχή που βρισκόταν σε έξαρση η πανδημία, το 2020, μια ομάδα επιχειρηματιών και ερευνητών αποφάσισε να επενδύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο και από τότε ο χρόνος άρχισε να «δουλεύει» υπέρ του εγχειρήματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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