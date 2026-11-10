Τάσος Βασιλειάδης (Joist Innovation Park): Από τη Λάρισα στις Βρυξέλλες – Το παλιό σιδηρουργείο που έγινε διεθνής κόμβος ψηφιακής καινοτομίας (Δείτε φωτογραφίες)

Το σχέδιο επέκτασης και η φυσική έδρα δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Τα 7.000 μέλη σε 40 χώρες – Η εστίαση σε Defence, gaming, health, αγροδιατροφή