Σκλαβενίτης vs Παντελιάδης: Φουντώνει η μάχη για τη χονδρική των 1,37 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της ΕΝΑ Cash & Carry

Η The Mart των 450 εκατ. ευρώ σχεδόν διπλασιάζει το δίκτυό της με τα 13 καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος και προκαλεί τη Νο 1 Metro Cash & Carry - Οι επενδύσεις των δύο ομίλων, οι νέοι συσχετισμοί και η πίεση σε μια αγορά που αναπτύσσεται οριακά