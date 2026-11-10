Σκλαβενίτης vs Παντελιάδης: Φουντώνει η μάχη για τη χονδρική των 1,37 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της ΕΝΑ Cash & Carry
Σκλαβενίτης vs Παντελιάδης: Φουντώνει η μάχη για τη χονδρική των 1,37 δισ. ευρώ μετά την εξαγορά της ΕΝΑ Cash & Carry
Η The Mart των 450 εκατ. ευρώ σχεδόν διπλασιάζει το δίκτυό της με τα 13 καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος και προκαλεί τη Νο 1 Metro Cash & Carry - Οι επενδύσεις των δύο ομίλων, οι νέοι συσχετισμοί και η πίεση σε μια αγορά που αναπτύσσεται οριακά
Σε μια αγορά 1,37 δισ. ευρώ, που το 2025 αναπτύχθηκε οριακά, ο όμιλος Σκλαβενίτη επιχειρεί να αλλάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων με μια εξαγορά που σχεδόν διπλασιάζει το δίκτυο της The Mart. Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για την απόκτηση των 13 καταστημάτων ΕΝΑ Cash & Carry δίνει νέα ώθηση στη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα οργανωμένης χονδρικής, η οποία επιδιώκει να περιορίσει την απόσταση που τη χωρίζει από την πρωτοπόρο Metro Cash & Carry της οικογένειας Παντελιάδη.
Για τον κ. Μάκη Σκλαβενίτη, η απόκτηση της ΕΝΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη επέκταση της The Mart από το 2015, όταν ο όμιλος απέκτησε τη Makro, και μια κίνηση που εντείνει τον ανταγωνισμό με τη Metro Cash & Carry του κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη. Τη συμφωνία χειρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της The Mart, κ. Λεωνίδας Θεόκλητος, ο οποίος καλείται πλέον να φέρει εις πέρας την ενσωμάτωση του νέου δικτύου.
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Για τον κ. Μάκη Σκλαβενίτη, η απόκτηση της ΕΝΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη επέκταση της The Mart από το 2015, όταν ο όμιλος απέκτησε τη Makro, και μια κίνηση που εντείνει τον ανταγωνισμό με τη Metro Cash & Carry του κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη. Τη συμφωνία χειρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της The Mart, κ. Λεωνίδας Θεόκλητος, ο οποίος καλείται πλέον να φέρει εις πέρας την ενσωμάτωση του νέου δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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