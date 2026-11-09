Στο στόχαστρο των Βρυξελλών Meta, TikTok και AI chatbots – Νέοι κανόνες κατά του ψηφιακού εθισμού

Νέους αυστηρούς κανόνες για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τις λειτουργίες που ενθαρρύνουν τον εθισμό των χρηστών και την υπερβολική παραμονή τους στις ψηφιακές υπηρεσίες.Σύμφωνα με προσχέδιο του Digital Fairness Act (DFA), το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, οι τεχνολογικές εταιρείες θα υποχρεούνται να προσφέρουν στους ενήλικους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική ή υπερβολική χρήση των εφαρμογών τους.Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνονται και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν προσωπικές σχέσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν τους χρήστες να συνεχίζουν την αλληλεπίδραση μαζί τους.Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων ενδέχεται να βρεθούν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, όπως η Meta Platforms, η Google της Alphabet και το TikTok της ByteDance, καθώς οι υπηρεσίες τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μηχανισμούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες.