Στο στόχαστρο των Βρυξελλών Meta, TikTok και AI chatbots – Νέοι κανόνες κατά του ψηφιακού εθισμού
Στο στόχαστρο των Βρυξελλών Meta, TikTok και AI chatbots – Νέοι κανόνες κατά του ψηφιακού εθισμού
Νέα μέτρα για τον περιορισμό των εθιστικών λειτουργιών σε social media και AI chatbots σχεδιάζει η ΕΕ - Στο στόχαστρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί, με αυστηρές υποχρεώσεις και τσουχτερά πρόστιμα - Την Τετάρτη 11/11 οι ανακοινώσεις
Νέους αυστηρούς κανόνες για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τις λειτουργίες που ενθαρρύνουν τον εθισμό των χρηστών και την υπερβολική παραμονή τους στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με προσχέδιο του Digital Fairness Act (DFA), το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, οι τεχνολογικές εταιρείες θα υποχρεούνται να προσφέρουν στους ενήλικους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική ή υπερβολική χρήση των εφαρμογών τους.
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνονται και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν προσωπικές σχέσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν τους χρήστες να συνεχίζουν την αλληλεπίδραση μαζί τους.
Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων ενδέχεται να βρεθούν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, όπως η Meta Platforms, η Google της Alphabet και το TikTok της ByteDance, καθώς οι υπηρεσίες τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μηχανισμούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Σύμφωνα με προσχέδιο του Digital Fairness Act (DFA), το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, οι τεχνολογικές εταιρείες θα υποχρεούνται να προσφέρουν στους ενήλικους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών που ενθαρρύνουν την καταναγκαστική ή υπερβολική χρήση των εφαρμογών τους.
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνονται και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν προσωπικές σχέσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν τους χρήστες να συνεχίζουν την αλληλεπίδραση μαζί τους.
Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων ενδέχεται να βρεθούν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, όπως η Meta Platforms, η Google της Alphabet και το TikTok της ByteDance, καθώς οι υπηρεσίες τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μηχανισμούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα