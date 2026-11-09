Παγκόσμιος αγώνας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πετρελαίου – Η νέα στρατηγική των παραγωγών του Περσικού Κόλπου

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ωθώντας κυβερνήσεις και εταιρείες να αναπληρώσουν τις ποσότητες που έχουν καταναλωθεί και να δημιουργήσουν νέες, πιο εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης