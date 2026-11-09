Παγκόσμιος αγώνας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πετρελαίου – Η νέα στρατηγική των παραγωγών του Περσικού Κόλπου
Παγκόσμιος αγώνας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πετρελαίου – Η νέα στρατηγική των παραγωγών του Περσικού Κόλπου
Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ωθώντας κυβερνήσεις και εταιρείες να αναπληρώσουν τις ποσότητες που έχουν καταναλωθεί και να δημιουργήσουν νέες, πιο εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μειώσει τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων και την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης που θα μπορούν να αντέξουν το επόμενο σοκ στην προσφορά.
Οι πρωτοβουλίες εκτείνονται από τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας να αποθηκεύσει αργό πετρέλαιο βαθιά κάτω από το έδαφος της Σιγκαπούρης έως τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αυστραλίας και τη χρηματοδότηση από την Ιαπωνία.
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η σύγκρουση αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, έπειτα από μήνες διαταραχών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου επιδιώκουν πλέον να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους πιο κοντά στους αγοραστές, ώστε να διασφαλίζουν τις παραδόσεις και να διατηρούν τη φήμη τους ως αξιόπιστοι προμηθευτές. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις επιθυμούν να αυξήσουν τα αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να αντέξουν μελλοντικές διαταραχές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Οι πρωτοβουλίες εκτείνονται από τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας να αποθηκεύσει αργό πετρέλαιο βαθιά κάτω από το έδαφος της Σιγκαπούρης έως τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αυστραλίας και τη χρηματοδότηση από την Ιαπωνία.
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η σύγκρουση αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, έπειτα από μήνες διαταραχών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου επιδιώκουν πλέον να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους πιο κοντά στους αγοραστές, ώστε να διασφαλίζουν τις παραδόσεις και να διατηρούν τη φήμη τους ως αξιόπιστοι προμηθευτές. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις επιθυμούν να αυξήσουν τα αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να αντέξουν μελλοντικές διαταραχές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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