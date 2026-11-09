Οι Γερμανοί νοσταλγούν τη Μέρκελ και κάνουν ουρές μπροστά σε πορτρέτο της

Πλήθος επισκεπτών συρρέει για να δει το επίσημο πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ, με την αυστηρή αλλά καθησυχαστική έκφρασή της, την ώρα που η αμφισβήτηση της πολιτικής της κληρονομιάς προκαλεί αναταράξεις στη γερμανική πολιτική σκηνή