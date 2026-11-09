Οι Γερμανοί νοσταλγούν τη Μέρκελ και κάνουν ουρές μπροστά σε πορτρέτο της
Οι Γερμανοί νοσταλγούν τη Μέρκελ και κάνουν ουρές μπροστά σε πορτρέτο της
Πλήθος επισκεπτών συρρέει για να δει το επίσημο πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ, με την αυστηρή αλλά καθησυχαστική έκφρασή της, την ώρα που η αμφισβήτηση της πολιτικής της κληρονομιάς προκαλεί αναταράξεις στη γερμανική πολιτική σκηνή
Η μορφή που απεικονίζεται στον πίνακα μοιάζει παράταιρη στον τοίχο του μουσείου. Φορά ένα έντονο μπλε σακάκι, στέκεται σε άκαμπτη στάση, με τα δάχτυλά της ενωμένα σε σχήμα ρόμβου πάνω σε ένα τραπέζι και το ρυτιδιασμένο πρόσωπό της ανέκφραστο.
«Τη θεωρώ καταπληκτική», δήλωσε η Χάιντι Μπραντ, επισκέπτρια του μουσείου, κοιτάζοντας το πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ.
Οι Γερμανοί βιώνουν ένα παράξενο είδος νοσταλγίας για την πρώην καγκελάριό τους, μεταδίδουν οι New York Times. Σε μια περίοδο πολιτικών αναταράξεων, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι θα προτιμούσαν να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας η Μέρκελ αντί του σημερινού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς. Και οι δύο προέρχονται από το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Τη θεωρώ καταπληκτική», δήλωσε η Χάιντι Μπραντ, επισκέπτρια του μουσείου, κοιτάζοντας το πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ.
Οι Γερμανοί βιώνουν ένα παράξενο είδος νοσταλγίας για την πρώην καγκελάριό τους, μεταδίδουν οι New York Times. Σε μια περίοδο πολιτικών αναταράξεων, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι θα προτιμούσαν να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας η Μέρκελ αντί του σημερινού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς. Και οι δύο προέρχονται από το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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