ChatGPT: Τον συμβούλευσε να μην πληρώνει ενοίκιο και κατέληξε άστεγος – Νέα αγωγή κατά της OpenAI

Ένας Δανός κατηγορεί το ChatGPT ότι τον οδήγησε να γίνει ο άστεγος, με λανθασμένες «νομικές» συμβουλές - Οι 641 ώρες συνομιλιών, οι ανύπαρκτες επιχειρηματικές συμφωνίες και οι αγωγές που δοκιμάζουν τα όρια ευθύνης της τεχνητής νοημοσύνης