ChatGPT: Τον συμβούλευσε να μην πληρώνει ενοίκιο και κατέληξε άστεγος – Νέα αγωγή κατά της OpenAI
ChatGPT: Τον συμβούλευσε να μην πληρώνει ενοίκιο και κατέληξε άστεγος – Νέα αγωγή κατά της OpenAI
Ένας Δανός κατηγορεί το ChatGPT ότι τον οδήγησε να γίνει ο άστεγος, με λανθασμένες «νομικές» συμβουλές - Οι 641 ώρες συνομιλιών, οι ανύπαρκτες επιχειρηματικές συμφωνίες και οι αγωγές που δοκιμάζουν τα όρια ευθύνης της τεχνητής νοημοσύνης
Μια διαφωνία για δύο σκυλιά και την καταβολή ενοικίου εξελίχθηκε σε μια υπόθεση που ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη νομική ευθύνη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ένας 60χρονος Δανός κατηγορεί την OpenAI ότι το ChatGPT τον έπεισε να σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιό του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν κινδυνεύει με έξωση. Τελικά, σύμφωνα με την αγωγή του, έχασε το σπίτι του και κατέληξε άστεγος.
Ο Κλάους Έλμφελτ (Klaus Elmfelt) προσέφυγε στις αρχές Νοεμβρίου 2026 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες του με το chatbot δημιούργησαν μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας, με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ο Κλάους Έλμφελτ (Klaus Elmfelt) προσέφυγε στις αρχές Νοεμβρίου 2026 στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες του με το chatbot δημιούργησαν μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας, με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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