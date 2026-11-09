Αδέρφια-αντίπαλοι; Είναι αναπόφευκτος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους;
Αδέρφια-αντίπαλοι; Είναι αναπόφευκτος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους;
Τα αδέρφια μπορεί να αγαπιούνται αλλά και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Μέχρι ποιο σημείο αυτά τα συναισθήματα είναι υγιή;
Στις 18 Οκτωβρίου, στη Λιουμπλιάνα, ο 20χρονος Γάλλος Φελίξ Λεμπράν στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πινγκ-πονγκ, νικώντας στον τελικό τον Σουηδό Άντον Κέλμπεργκ με 4-3. Ο τίτλος δεν ήταν άγνωστος στην οικογένεια: δύο χρόνια νωρίτερα, τον είχε κατακτήσει ο μεγαλύτερος αδερφός του, Αλεξί. Και μόλις μία ημέρα πριν τον τελικό, τα δύο αδέρφια είχαν ανέβει μαζί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ως ζευγάρι στο διπλό. Εδώ και χρόνια οι Λεμπρέν άλλοτε παίζουν πλάι πλάι κι άλλοτε ο ένας απέναντι στον άλλον.
Δεμένοι εξίσου από το αίμα και από την αντιπαλότητα, οι δύο αθλητές αποτελούν μια δημόσια, σχεδόν ακραία εκδοχή ενός φαινομένου που γνωρίζουν οι περισσότερες οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά. Γιατί και χωρίς διεθνή πρωταθλήματα, πολλά αδέρφια ζουν σε μια διαρκή κόντρα. Είναι λοιπόν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα αδέρφια αναπόφευκτος;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Δεμένοι εξίσου από το αίμα και από την αντιπαλότητα, οι δύο αθλητές αποτελούν μια δημόσια, σχεδόν ακραία εκδοχή ενός φαινομένου που γνωρίζουν οι περισσότερες οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά. Γιατί και χωρίς διεθνή πρωταθλήματα, πολλά αδέρφια ζουν σε μια διαρκή κόντρα. Είναι λοιπόν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα αδέρφια αναπόφευκτος;
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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