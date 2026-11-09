Τζένσεν Χουάνγκ: Από ένα δωμάτιο και δύο κάρτες γραφικών στην αυτοκρατορία των $4,5 τρισ. – Η άνοδος και η πτώση του σούπερ σταρ των chips
Τζένσεν Χουάνγκ: Από ένα δωμάτιο και δύο κάρτες γραφικών στην αυτοκρατορία των $4,5 τρισ. – Η άνοδος και η πτώση του σούπερ σταρ των chips
Το χαρακτηριστικό μαύρο δερμάτινο μπουφάν, η σχεδόν θρυλική θέση του στον κόσμο της τεχνολογίας και μια περιουσία 155 δισ. δολαρίων
Ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν είναι απλώς ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia. Είναι ο άνθρωπος που διέκρινε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης πριν από τους περισσότερους ανταγωνιστές του και κατάφερε να μετατρέψει μια εταιρεία κατασκευής καρτών γραφικών σε έναν κολοσσό αξίας τρισεκατομμυρίων.
Στην Ταϊβάν τον αποκαλούν «Daddy Huang», ενώ στον κόσμο της τεχνολογίας έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «Τέιλορ Σουίφτ της τεχνολογίας», εξαιτίας της τεράστιας δημοτικότητάς του.
Στα 63 του χρόνια, όμως, ο άνθρωπος που έγινε το πρόσωπο της παγκόσμιας έκρηξης της AI βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη προσωπική κρίση της δημόσιας ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην Ταϊβάν τον αποκαλούν «Daddy Huang», ενώ στον κόσμο της τεχνολογίας έχει χαρακτηριστεί ακόμη και «Τέιλορ Σουίφτ της τεχνολογίας», εξαιτίας της τεράστιας δημοτικότητάς του.
Στα 63 του χρόνια, όμως, ο άνθρωπος που έγινε το πρόσωπο της παγκόσμιας έκρηξης της AI βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη προσωπική κρίση της δημόσιας ζωής του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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